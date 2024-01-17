Çiftçinin yaptığı şok etti! Bir koydu iki aldı

"ÇİFTÇİYE KATMA DEĞER SAĞLAYACAK" Soğanların depolarda saklanılarak pazarlanabileceğini ifade eden Tülek, "Toprak üstünde kalan yerler kurumaya başladığında haziran ayında soğanların sökümü yapılacak. Elde edilen soğanların oda sıcaklığında ön kurutmaları yapıldıktan sonra soğuk hava depolarında saklanacak." diye konuştu. Tülek, gelecek yıl lale ekimini mekanizasyon sistemle yapmayı planladıklarını ifade etti. Meriç Nehri'nin yakınındaki Karaağaç Mahallesi'nin lale ekimi için elverişli topraklara sahip olduğuna işaret eden Tülek, "Lale soğanının perakende fiyatına baktığımızda tanesinin 10-15 liradan satıldığını görüyoruz. Ticari üretimin çiftçilerimiz tarafından yaygınlaştırılmasını istiyoruz. Bu şekilde çiftçimize katma değer oluşturulmasını istiyoruz." dedi. Tülek, sümbül, zambak ve nergis çiçeği üretiminin yaygınlaştırılması amacıyla da çalışma yürütüldüğünü ifade etti.