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Tarım
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Çiftçinin yaptığı şok etti! Bir koydu iki aldı

2024-01-17 10:18:25
Çiftçinin yaptığı şok etti! Bir koydu iki aldı

Edirne'de acı biber üreten Karaağaç çiftçisine alternatif olarak "lale soğanı" ekim modeli sunuldu. Lale tarımına uygun olan bölgede çiftçiler, katma değeri yüksek olan laleyi alternatif üretim modeli ile ekme çalışmalarına başladı.

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Foto - Çiftçinin yaptığı şok etti! Bir koydu iki aldı

Edirne'de acı biber üreten Karaağaç çiftçisine İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Trakya Tarımsal Araştırma Enstitüsü alternatif "lale soğanı" ekim modelini sunuyor.

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Foto - Çiftçinin yaptığı şok etti! Bir koydu iki aldı

YENİ MODEL ÇİFTÇİNİN YÜZÜNÜ GÜLDÜRDÜ Edirne'de lale soğanı üretimi teşvik edilerek çiftçiye katma değeri yüksek alternatif üretim modeli sunuluyor. Tanesi 10-15 liradan alıcı bulan lale soğanı üretiminin yaygınlaşması amacıyla Edirne Valiliği öncülüğünde çalışma başlatıldı. Valilik himayesindeEdirne'de acı biber üreten Karaağaç çiftçisine İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Trakya Tarımsal Araştırma Enstitüsü alternatif "lale soğanı" ekim modelini sunuyor. iş birliğinde gerçekleştirilen çalışma kapsamında enstitünün Karaağaç'taki deneme bahçesinde ekim yapıldı. Lale soğanı üretim modeliyle daha çok meşhur tava ciğerin yanında tüketilen Karaağaç acı biberi üreten Karaağaç Mahallesi sakinlerine biber ekim mevsimine kadar alternatif tarım ürünü sunuluyor. Karaağaç Mahallesi'nde her yıl yaklaşık 200 dekarlık alanda yaklaşık 250 ton acı biber hasat ediliyor.

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Foto - Çiftçinin yaptığı şok etti! Bir koydu iki aldı

"HER YIL BİRE İKİ SOĞAN ALINIYOR" Trakya Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürü Doç. Dr. Adnan Tülek, hedeflerinin lale soğanı üretimini Karaağaç Mahallesi'nden başlatıp kent geneline yaymak olduğunu söyledi. Bir dekar araziye ortalama 70 bin lale soğan dikimi yapıldığını ve bunların yumru gelişimi ile soğanların arttığını anlatan Tülek, "Her yıl bire iki oranında soğan alınarak elde edilen ürün artırılıyor." dedi. Tülek, ilkbahar aylarında bitki gelişiminin tamamlanmasıyla çiçek kırımı yapılacağını belirtti.

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Foto - Çiftçinin yaptığı şok etti! Bir koydu iki aldı

"ÇİFTÇİYE KATMA DEĞER SAĞLAYACAK" Soğanların depolarda saklanılarak pazarlanabileceğini ifade eden Tülek, "Toprak üstünde kalan yerler kurumaya başladığında haziran ayında soğanların sökümü yapılacak. Elde edilen soğanların oda sıcaklığında ön kurutmaları yapıldıktan sonra soğuk hava depolarında saklanacak." diye konuştu. Tülek, gelecek yıl lale ekimini mekanizasyon sistemle yapmayı planladıklarını ifade etti. Meriç Nehri'nin yakınındaki Karaağaç Mahallesi'nin lale ekimi için elverişli topraklara sahip olduğuna işaret eden Tülek, "Lale soğanının perakende fiyatına baktığımızda tanesinin 10-15 liradan satıldığını görüyoruz. Ticari üretimin çiftçilerimiz tarafından yaygınlaştırılmasını istiyoruz. Bu şekilde çiftçimize katma değer oluşturulmasını istiyoruz." dedi. Tülek, sümbül, zambak ve nergis çiçeği üretiminin yaygınlaştırılması amacıyla da çalışma yürütüldüğünü ifade etti.

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