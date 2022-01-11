2022-01-11 08:12:53 ‘Çift taraflı’ provokasyon! Irkçı kardeşlik: Kim bu faşistler?
Mülteci üzerinden artık ‘çift taraflı’ provokasyonlar yürütülüyor. “Ataman Kardeşliği” adı altında örgütlenen ırkçı bir grup sokak ortasında mültecileri darp edip görüntülerini yayınlıyor. Adana’da ise kendilerine “515 Haşimi” diyen bazı Suriyeliler sokakta sopa ve bıçaklarla dolaşıp poz veriyor. Kışkırtmaların sonuncusu Esenyurt’ta gerçekleşti. Görgü tanıklarının ifadesine göre 5 kişilik grup iki Filistinliden sigara istedi. “Yok” cevabı alınca bıçak çekip kovaladı. 5 kişi bir anda kalabalıklaştı ve “Suriyelileri istemiyoruz” diye bağırarak mültecilere ait işyerlerini taşladı. Bir dönerci, saldırganların kendisinden döner bıçağını istediğini ama vermediğini anlattı.