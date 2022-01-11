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‘Çift taraflı’ provokasyon! Irkçı kardeşlik: Kim bu faşistler?

2022-01-11 08:12:53
‘Çift taraflı’ provokasyon! Irkçı kardeşlik: Kim bu faşistler?

Mülteci üzerinden artık ‘çift taraflı’ provokasyonlar yürütülüyor. “Ataman Kardeşliği” adı altında örgütlenen ırkçı bir grup sokak ortasında mültecileri darp edip görüntülerini yayınlıyor. Adana’da ise kendilerine “515 Haşimi” diyen bazı Suriyeliler sokakta sopa ve bıçaklarla dolaşıp poz veriyor. Kışkırtmaların sonuncusu Esenyurt’ta gerçekleşti. Görgü tanıklarının ifadesine göre 5 kişilik grup iki Filistinliden sigara istedi. “Yok” cevabı alınca bıçak çekip kovaladı. 5 kişi bir anda kalabalıklaştı ve “Suriyelileri istemiyoruz” diye bağırarak mültecilere ait işyerlerini taşladı. Bir dönerci, saldırganların kendisinden döner bıçağını istediğini ama vermediğini anlattı.

#1
Foto - Son 1 haftada Aydın, Adana ve İstanbul’da Suriyelilerle Türk vatandaşlarını karşı karşıya getirecek provokasyonlara imza atıldı. Adana’da bir grup Suriyelinin ellerinde sopa ve bıçaklarla sokaklarda gezerken çekilmiş görüntüleri sosyal medyada paylaşıldı. Tepki çeken görüntüleri paylaşan Suriye uyruklu şüpheliler gözaltına alındı. Şüpheliler, sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğü’ne gönderildi. Görüntüleri paylaşan gruptakiler kendilerine “515 Haşimi” adını veriyor. Suriyeliler 515 sayısının milliyetçi Arap Aşiretlerini sembolize ettiğini, ancak gruptakilerin bahse konu aşiretlerle bağlantısı olmadığını ifade ediyor. Ayrıca Suriyeliler de grubun tahriklerinin endişe verici olduğunu belirtiyor.

Son 1 haftada Aydın, Adana ve İstanbul’da Suriyelilerle Türk vatandaşlarını karşı karşıya getirecek provokasyonlara imza atıldı. Adana’da bir grup Suriyelinin ellerinde sopa ve bıçaklarla sokaklarda gezerken çekilmiş görüntüleri sosyal medyada paylaşıldı. Tepki çeken görüntüleri paylaşan Suriye uyruklu şüpheliler gözaltına alındı. Şüpheliler, sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğü’ne gönderildi. Görüntüleri paylaşan gruptakiler kendilerine “515 Haşimi” adını veriyor. Suriyeliler 515 sayısının milliyetçi Arap Aşiretlerini sembolize ettiğini, ancak gruptakilerin bahse konu aşiretlerle bağlantısı olmadığını ifade ediyor. Ayrıca Suriyeliler de grubun tahriklerinin endişe verici olduğunu belirtiyor.

#2
Foto - Adana’nın ardından bir görüntü de Aydın’dan geldi. Daha önce Esed rejimini destekleyen paylaşımlarda bulunan 2 Suriyeli, sosyal medyadan Türkiye ve Türk kadınlarına küfretti. Gözaltına alınan 2 provokatör sınır dışı edilse de Türkiye’deki sığınmacı karşıtları bu görüntüleri sosyal medyada nefreti körüklemek için etkili şekilde kullandı. Son provokasyon ise İstanbul Esenyurt’ta sahnelendi. Önceki akşam Bağlarçeşme Mahallesinde “sigara isteme” tartışması ile başladığı iddia edilen kavga, bir anda lince dönüştü. Kalabalık bir grup, Suriyelilere ait iş yerlerinin bulunduğu pasaja taşlarla saldırdı.

Adana’nın ardından bir görüntü de Aydın’dan geldi. Daha önce Esed rejimini destekleyen paylaşımlarda bulunan 2 Suriyeli, sosyal medyadan Türkiye ve Türk kadınlarına küfretti. Gözaltına alınan 2 provokatör sınır dışı edilse de Türkiye’deki sığınmacı karşıtları bu görüntüleri sosyal medyada nefreti körüklemek için etkili şekilde kullandı. Son provokasyon ise İstanbul Esenyurt’ta sahnelendi. Önceki akşam Bağlarçeşme Mahallesinde “sigara isteme” tartışması ile başladığı iddia edilen kavga, bir anda lince dönüştü. Kalabalık bir grup, Suriyelilere ait iş yerlerinin bulunduğu pasaja taşlarla saldırdı.

#3
Foto - Görgü tanıklarının anlatımları provokasyonu açık şekilde gözler önüne serdi. İddialara göre olay şöyle gelişti: 5 kişilik bir grup Filistinli olduğu iddia edilen 2 gençten sigara istedi. “Sigaramız yok” yanıtını alınca da bıçak çekti. Ardından Filistinli gençler korkup Suriyelilerin iş yerlerinin bulunduğu pasaja sığındı. Daha sonra 5 kişi olan grup bir anda organize olarak çok daha kalabalık şekilde, ellerine aldıkları taşlarla “Suriyelileri istemiyoruz” diye bağırarak pasaja saldırdı. Yaşanan olay polisin müdahalesiyle sona erdi. Sorumlular gözaltına alındı. Polis, pasaj ve çevresinde nöbet tutmaya başladı.

Görgü tanıklarının anlatımları provokasyonu açık şekilde gözler önüne serdi. İddialara göre olay şöyle gelişti: 5 kişilik bir grup Filistinli olduğu iddia edilen 2 gençten sigara istedi. “Sigaramız yok” yanıtını alınca da bıçak çekti. Ardından Filistinli gençler korkup Suriyelilerin iş yerlerinin bulunduğu pasaja sığındı. Daha sonra 5 kişi olan grup bir anda organize olarak çok daha kalabalık şekilde, ellerine aldıkları taşlarla “Suriyelileri istemiyoruz” diye bağırarak pasaja saldırdı. Yaşanan olay polisin müdahalesiyle sona erdi. Sorumlular gözaltına alındı. Polis, pasaj ve çevresinde nöbet tutmaya başladı.

#4
Foto - KİM BU FAŞİSTLER? Sosyal medya üzerinden örgütlenen ve kendilerine “Ataman Kardeşliği” adını veren bir grup ırkçı da tahrike hız verdi. Sembol olarak gamalı haç kullanan gruptakiler, Suriyeli ve diğer sığınmacılara sokak ortasında saldırıp bu görüntüleri sosyal medyadan paylaşıyor. Gruptakiler, yeni saldırıların da sinyalini veriyor. Esenyurt esnafı, özellikle son 1 ayda bu tür olayların arttığını dile getirdi. Bazı grupların organize şekilde mülteciler konusunu kaşıdığı ve bu durumun yerli halkı da etkilediği kaydediliyor. Çevre sakinleri “Bu sorun patlamaya hazır bir bomba gibi. Karışıklık çıkarmak isteyenler sürekli bu konuyu kaşıyor. İnsanlarımıza kin ve nefret aşılıyorlar. Devletimizin bu konuda acil önlemler alması gerektiğini düşünüyoruz” dediler. Aynı mahallede lokanta işletmeciliği yapan Türk esnaf, “Pasaja saldıran gruptan bir kişi benim dükkana gelip döner bıçağımı istedi. Tabii ki vermedim. Allah korusun büyük bir katliam olabilirdi. Galeyana gelmememiz gerekiyor” diye konuştu. Mahallede dükkanı bulunan Suriyeli bir esnaf ise kendilerini hep aynı kişilerin taciz ettiğini anlattı: “Son zamanlarda hep aynı insanlar iş yerlerimize geliyor, ürünlerimizi alıp parasını vermiyor. ‘Burası bizim, sizin burada yaşama hakkınız yok’ deyip provoke ediyorlar. Aynı kişiler dün de iki Filistinli gençten sigara istemiş, çocuklar ‘Yok’ deyince olanlar olmuş.”

KİM BU FAŞİSTLER? Sosyal medya üzerinden örgütlenen ve kendilerine “Ataman Kardeşliği” adını veren bir grup ırkçı da tahrike hız verdi. Sembol olarak gamalı haç kullanan gruptakiler, Suriyeli ve diğer sığınmacılara sokak ortasında saldırıp bu görüntüleri sosyal medyadan paylaşıyor. Gruptakiler, yeni saldırıların da sinyalini veriyor. Esenyurt esnafı, özellikle son 1 ayda bu tür olayların arttığını dile getirdi. Bazı grupların organize şekilde mülteciler konusunu kaşıdığı ve bu durumun yerli halkı da etkilediği kaydediliyor. Çevre sakinleri “Bu sorun patlamaya hazır bir bomba gibi. Karışıklık çıkarmak isteyenler sürekli bu konuyu kaşıyor. İnsanlarımıza kin ve nefret aşılıyorlar. Devletimizin bu konuda acil önlemler alması gerektiğini düşünüyoruz” dediler. Aynı mahallede lokanta işletmeciliği yapan Türk esnaf, “Pasaja saldıran gruptan bir kişi benim dükkana gelip döner bıçağımı istedi. Tabii ki vermedim. Allah korusun büyük bir katliam olabilirdi. Galeyana gelmememiz gerekiyor” diye konuştu. Mahallede dükkanı bulunan Suriyeli bir esnaf ise kendilerini hep aynı kişilerin taciz ettiğini anlattı: “Son zamanlarda hep aynı insanlar iş yerlerimize geliyor, ürünlerimizi alıp parasını vermiyor. ‘Burası bizim, sizin burada yaşama hakkınız yok’ deyip provoke ediyorlar. Aynı kişiler dün de iki Filistinli gençten sigara istemiş, çocuklar ‘Yok’ deyince olanlar olmuş.”

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