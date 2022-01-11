‘Çift taraflı’ provokasyon! Irkçı kardeşlik: Kim bu faşistler?

KİM BU FAŞİSTLER? Sosyal medya üzerinden örgütlenen ve kendilerine “Ataman Kardeşliği” adını veren bir grup ırkçı da tahrike hız verdi. Sembol olarak gamalı haç kullanan gruptakiler, Suriyeli ve diğer sığınmacılara sokak ortasında saldırıp bu görüntüleri sosyal medyadan paylaşıyor. Gruptakiler, yeni saldırıların da sinyalini veriyor. Esenyurt esnafı, özellikle son 1 ayda bu tür olayların arttığını dile getirdi. Bazı grupların organize şekilde mülteciler konusunu kaşıdığı ve bu durumun yerli halkı da etkilediği kaydediliyor. Çevre sakinleri “Bu sorun patlamaya hazır bir bomba gibi. Karışıklık çıkarmak isteyenler sürekli bu konuyu kaşıyor. İnsanlarımıza kin ve nefret aşılıyorlar. Devletimizin bu konuda acil önlemler alması gerektiğini düşünüyoruz” dediler. Aynı mahallede lokanta işletmeciliği yapan Türk esnaf, “Pasaja saldıran gruptan bir kişi benim dükkana gelip döner bıçağımı istedi. Tabii ki vermedim. Allah korusun büyük bir katliam olabilirdi. Galeyana gelmememiz gerekiyor” diye konuştu. Mahallede dükkanı bulunan Suriyeli bir esnaf ise kendilerini hep aynı kişilerin taciz ettiğini anlattı: “Son zamanlarda hep aynı insanlar iş yerlerimize geliyor, ürünlerimizi alıp parasını vermiyor. ‘Burası bizim, sizin burada yaşama hakkınız yok’ deyip provoke ediyorlar. Aynı kişiler dün de iki Filistinli gençten sigara istemiş, çocuklar ‘Yok’ deyince olanlar olmuş.”