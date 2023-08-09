2023-08-09 12:15:20 CIA, MI6 ve MOSSAD peşindeydi... Emniyet Türkiye'de yakaladı! 10 bin kişilik ‘yalnız kurt’ deşifre oldu
Terör örgütü IŞİD'ın 9 bin 952 kişilik 'Yalnız Kurt' terörist arşivinin ele geçirildiği, daha önce kamuoyuna yansımayan operasyon ortaya çıktı. Milli İstihbarat Teşkilatı, İsrail, Rusya ve İran istihbaratına bağlı olarak Türkiye'de faaliyet gösteren yerli ve yabancı casuslara yönelik başarılı operasyonlara imza atarken, İstanbul Emniyeti de IŞİD'ın birbirinden habersiz hücrelerinden oluşan yaklaşık 10 bin kişilik kadrosuna erişti.