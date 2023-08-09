CIA, MI6 ve MOSSAD peşindeydi... Emniyet Türkiye'de yakaladı! 10 bin kişilik ‘yalnız kurt’ deşifre oldu

İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Terörle Mücadele ve İstihbarat Şubesi, İstanbul'da aylarca takip ettiği İran istihbarat servisine çalışan özel bir hücreye çok gizli operasyon yaptığı ortaya çıktı. Emniyet'in sır gibi sakladığı operasyonunun ayrıntılarına SABAH Özel İstihbarat Bölümü ulaştı. Sabah'tan Abdurrahman Şimşek'in haberine göre, Emniyetin dinlemesine, İran istihbaratına çalışan 5 kişilik hücre ile Özbekistan'daki IŞİD üyeleri arasındaki 'kargo' pazarlığı takıldı. Tercüme edilen dinleme, IŞİD'ın tüm dünya da uyuyan hücre sistemiyle kendi kendine silahlı ve bombalı eylem planlayıp uygulayan 'Yalnız Kurt' adlı terörist savaşçıların deşifre edildiği bir operasyona dönüştü. İSTİHBARAT ÖRGÜTLERİ YILLARDIR O ARŞİVİN PEŞİNDEYDİ İşte o dev operasyonun ayrıntıları; Batılı ABD'li CIA, İngiliz MI6, İsrail'li Mossad ile İran'ın VAJA adlı gizli servisleri yıllardır IŞİD'e yönelik karşı istihbarat ve örgüte sızabilmek adına espiyonaj faaliyetleri sürdürüyordu. Küresel istihbarat servislerine bağlı 40 özel ajan, Silahlı Terör Örgütü IŞİD'e ait paha biçilemeyecek nitelik de çok gizli bir kargoyu ele geçirebilmek için yıllardır Tacikistan, Özbekistan ve Pakistan dağlarında farklı kimliklerle görevlendirilmişti. Tek görevleri 27 Ekim 2019 tarihinde öldürülen IŞİD lideri Ebubekir El Bağdadi'nin yıllardır özenle sakladığı kargoyu ele geçirmekti.