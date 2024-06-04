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CIA Ajanı Fetullah Gülen öldü mü? Bu mezar için...

2024-06-04 13:50:24
CIA Ajanı Fetullah Gülen öldü mü? Bu mezar için...

FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in yeğeni Ebuseleme Gülen, terörist Gülen'in son durumuna ilişkin açıklamada bulundu. Ebuseleme Gülen, "Ölmedi ama gerçekten çok hasta ve özel ilgiye muhtaç durumda şu an. Onu kaçıranların amacı, kalan hakkın, yönetim hakkının kendilerinde kalması. Öz kardeşine bile göstermiyorlar" dedi.

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#1
Foto - CIA Ajanı Fetullah Gülen öldü mü? Bu mezar için...

ABD'nin Pensilvanya eyaletinde, Fetullahçı Terör Örgütü elebaşı Fetullah Gülen'in uzun yıllar kaldığı örgüt merkezinden silahlı güvenliklerin ayrılması ve üstü örtülü bir mezar yerinin bulunması "Fetullah Gülen öldü mü?" sorusunu akıllara getirmişti. Olayın yankıları sürerken FETÖ liderinin yeğeni Ebuseleme Gülen'den bir açıklama geldi.

#2
Foto - CIA Ajanı Fetullah Gülen öldü mü? Bu mezar için...

"ÖLMEDİ AMA GERÇEKTEN ÇOK HASTA" Terörist Gülen'in son durumuna ilişkin açıklamalarda bulunan Ebuseleme Gülen, "Ölmedi ama gerçekten çok hasta ve özel ilgiye muhtaç durumda şu an. Onu kaçıranların amacı, kalan hakkın, yönetim hakkının kendilerinde kalması. Davanın sahipleriymiş havası estirmek için alıp götürdüler. Benim babama bile göstermiyorlar, öz kardeşine" ifadelerini kullandı. FETÖ'nün çiftliğindeki üzeri örtülü mezar yeri dikkat çekmişti

#3
Foto - CIA Ajanı Fetullah Gülen öldü mü? Bu mezar için...

ADİL ÖKSÜZ NEREDE? FETÖ'nün darbe girişiminde kilit rol oynayan firari Adil Öksüz ile ilgili yöneltilen soruya da cevap veren Ebuseleme Gülen, "Adil'in Almanya'da olduğunu tahmin ediyorum. Avrupa'da olduğu kesin. Kesin derken, yine kendi yorumum bu. Bence karayolu ile Gürcistan üzerinden Avrupa'ya geçirdiler" dedi. GÜLEN ÖLÜRSE BÖLÜNME OLUR MU? İstiklal gazetesine açıklamalarda bulunan Ebuseleme Gülen, "Gülen'den sonra yapı sizce bölünür mü?" sorusuna ise "Bölünür ve bölünmeli. Israrla bu cemaati yaşatmaya çalışmak insanlara zulümdür. Dağılsın, isteyen istediğini yapsın ama unutmasınlar, her abiye, hocaya tabi olup gözü kapalı saçma işlere girmesinler. Devlet ve millet, cemaatlerin önü alınmazsa işler nerelere varabilir, görsün. İlla ki hocamızın (FETÖ lideri Gülen'i kastediyor) talebelerinden biri devam ettirmeye çalışır filan ama hiçbir zaman eski gücüne erişemez. Erişmemeli de! Bu olanlar tüm ülkeme ve dünyaya bir uyarıdır aslında. Çok gaza gelmeyin, şeyh uçmaz mürit uçurur" yanıtını verdi.

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