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Chrome'a yapay zeka özelliği

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Teknoloji-Bilişim
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Chrome'a yapay zeka özelliği

2024-08-03 03:49:42
Chrome'a yapay zeka özelliği

Google Chrome ile yapay zeka entegrasyonuna ağırlık verdi. İşte yeni özellikler.

#1
Foto - Chrome'a yapay zeka özelliği

Google, masaüstü Chrome tarayıcısı için yapay zeka entegrasyonunu bir adım daha ileri taşıdı. Google Chrome’da Gemini yapay zekası ile geçmiş arama özelliğini tanıttı. Bu yenilik sayesinde, kullanıcılar Chrome’un adres çubuğuna doğal bir dil kullanarak sorular sorabilecek ve geçmişte ziyaret ettikleri sayfalara kolayca erişebilecekler. İşte detaylar…

#2
Foto - Chrome'a yapay zeka özelliği

Google Chrome, yapay zeka ile geçmiş arama ve daha fazla özellik sundu Chrome gezinme geçmişi arama özelliği sayesinde örneğin, “Geçen hafta ziyaret ettiğim Amazon’daki dilimleyici sayfası” gibi bir sorgu, tarayıcının ilgili sayfayı bulmasını sağlayacak. Bu özellik, başlangıçta sadece ABD’deki kullanıcılar için ve yalnızca masaüstü sürümlerinde mevcut olacak.

#3
Foto - Chrome'a yapay zeka özelliği

Varsayılan olarak etkin olacak bu özellik, kullanıcılar tarafından istendiğinde devre dışı bırakılabilecek.

#4
Foto - Chrome'a yapay zeka özelliği

Gizli modda ise bu özellik varsayılan olarak kapalı olacak. Google, bu yeniliğin kullanıcıların gezinme geçmişini analiz edeceğini kabul ediyor, ancak verilerin yapay zeka uygulamalarını eğitmek için kullanılmayacağını garanti ediyor. Ancak, veriler bulutta işlenecek, bu nedenle gelecekteki bazı cihazlar bu adımı atlayabilir. Ayrıca, Google Chrome’a iki yeni özellik daha ekleniyor: İlk olarak, Google Lens’in masaüstü platformlarına genişletilmesi. Bu özellik daha önce sadece Android ve iOS cihazlarında mevcuttu.

#5
Foto - Chrome'a yapay zeka özelliği

İkinci olarak, tarayıcı sekmeleri arasında ürün karşılaştırma özelliği getiriliyor. Kullanıcılar, tarayıcıdaki iki sekmedeki ürünleri karşılaştırmak için yapay zeka robotundan yardım alabilecek ve bu robot, ürünlerin temel özelliklerini, değerlendirmelerini ve fiyatlarını özetleyen bir bilgi sunacak.

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