2024-08-03 03:49:42 Chrome'a yapay zeka özelliği
Google Chrome ile yapay zeka entegrasyonuna ağırlık verdi. İşte yeni özellikler.
Cihat Yaycı alçak planı duyurdu: İran, ABD'den onay aldı! Türkiye'ye ait olan yere saldırı planı yapılıyor
Korkulan oldu ve Rusya geldi! Türkiye'ye16 kilometre mesafede ve bir ilimiz maalesef haritadan silinebilir
Google Chrome ile yapay zeka entegrasyonuna ağırlık verdi. İşte yeni özellikler.
Google, masaüstü Chrome tarayıcısı için yapay zeka entegrasyonunu bir adım daha ileri taşıdı. Google Chrome’da Gemini yapay zekası ile geçmiş arama özelliğini tanıttı. Bu yenilik sayesinde, kullanıcılar Chrome’un adres çubuğuna doğal bir dil kullanarak sorular sorabilecek ve geçmişte ziyaret ettikleri sayfalara kolayca erişebilecekler. İşte detaylar…
Google Chrome, yapay zeka ile geçmiş arama ve daha fazla özellik sundu Chrome gezinme geçmişi arama özelliği sayesinde örneğin, “Geçen hafta ziyaret ettiğim Amazon’daki dilimleyici sayfası” gibi bir sorgu, tarayıcının ilgili sayfayı bulmasını sağlayacak. Bu özellik, başlangıçta sadece ABD’deki kullanıcılar için ve yalnızca masaüstü sürümlerinde mevcut olacak.
Varsayılan olarak etkin olacak bu özellik, kullanıcılar tarafından istendiğinde devre dışı bırakılabilecek.
Gizli modda ise bu özellik varsayılan olarak kapalı olacak. Google, bu yeniliğin kullanıcıların gezinme geçmişini analiz edeceğini kabul ediyor, ancak verilerin yapay zeka uygulamalarını eğitmek için kullanılmayacağını garanti ediyor. Ancak, veriler bulutta işlenecek, bu nedenle gelecekteki bazı cihazlar bu adımı atlayabilir. Ayrıca, Google Chrome’a iki yeni özellik daha ekleniyor: İlk olarak, Google Lens’in masaüstü platformlarına genişletilmesi. Bu özellik daha önce sadece Android ve iOS cihazlarında mevcuttu.
İkinci olarak, tarayıcı sekmeleri arasında ürün karşılaştırma özelliği getiriliyor. Kullanıcılar, tarayıcıdaki iki sekmedeki ürünleri karşılaştırmak için yapay zeka robotundan yardım alabilecek ve bu robot, ürünlerin temel özelliklerini, değerlendirmelerini ve fiyatlarını özetleyen bir bilgi sunacak.
WhatsApp İhbar Hattı
+90 (553) 313 94 23