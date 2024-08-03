Chrome'a yapay zeka özelliği

Gizli modda ise bu özellik varsayılan olarak kapalı olacak. Google, bu yeniliğin kullanıcıların gezinme geçmişini analiz edeceğini kabul ediyor, ancak verilerin yapay zeka uygulamalarını eğitmek için kullanılmayacağını garanti ediyor. Ancak, veriler bulutta işlenecek, bu nedenle gelecekteki bazı cihazlar bu adımı atlayabilir. Ayrıca, Google Chrome’a iki yeni özellik daha ekleniyor: İlk olarak, Google Lens’in masaüstü platformlarına genişletilmesi. Bu özellik daha önce sadece Android ve iOS cihazlarında mevcuttu.