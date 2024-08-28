CHP'yi arkasına alan Koç Grubuna büyük şok! Reddedildiler

Bu kararları yok saymak yerine saygılı bir şekilde inşaat yapsalar hem kendileri mağdur olmayacak hem de bölge sakinleri ve civarda faaliyet gösteren esnaf mağdur olmayacak. Aynı zamanda kente değer katarak, Koç ismine yakışır bir tutum sergilemiş olacaklar. Ama ne yazık ki bu olmadı. Doğal sit statülü koruma alanlarını bu denli tahrip eden bir tutum sergilemiş olmak, Türkiye’nin her yerine müzeler inşa eden, sanata ve estetiğe duyarlı bir yönetim iddiasındaki Koç ismine yakışmıyor” dedi.