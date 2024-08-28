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CHP'yi arkasına alan Koç Grubuna büyük şok! Reddedildiler

2024-08-28 00:05:03
CHP'yi arkasına alan Koç Grubuna büyük şok! Reddedildiler

Akdeniz'e kıyı falezlerdeki inşaatı mahkeme kararıyla durdurulan Koç Grubu'na mahkeme tarafından ret cevabı geldi.

#1
Foto - CHP'yi arkasına alan Koç Grubuna büyük şok! Reddedildiler

Koç Grubu’na ait Divan Talya Otel’in imar planı ve yapı ruhsatının iptaline karşı Antalya Büyükşehir Belediyesi ve Muratpaşa Belediyesi’nin itirazı Konya Bölge İdare Mahkemesi tarafından reddedildi.

#2
Foto - CHP'yi arkasına alan Koç Grubuna büyük şok! Reddedildiler

Antalya 4. İdare Mahkemesi’nin verdiği kısmi ruhsat iptali kararından sonra inşaatı mühürleyen Muratpaşa Belediyesi ve 5000’lik planın sahibi Antalya Büyükşehir Belediyesi mahkemeye başvurdu. Belediyenin açtığı davaya Koç Grubu’na ait Marmaris Altınyunus Turistik Tesisler A.Ş. de müdahil olarak katıldı.

#3
Foto - CHP'yi arkasına alan Koç Grubuna büyük şok! Reddedildiler

Yürütmenin durdurulması talebini reddeden Konya Bölge İdare Mahkemesi 2. Dava İdare Dairesi’nin kararında şu ifadeler yer aldı: “Antalya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 1/5000 ölçekli nazım imar planının, Muratpaşa Belediye Meclisi’nin 1/1000 ölçekli uygulama imar planının ve Gençlik Mahallesi’nde bulunan parsel için düzenlenen yapı ruhsatının iptaline karar verilmesi talebiyle açılan davada, Antalya 4’üncü İdare Mahkemesi’nin 1000’lik planın ve yapı ruhsatının iptaline dair verdiği kararın yürütmesinin durdurulması, kararın kaldırılması ve davanın reddi istenilmektedir. Yapılan incelemede, davanın durumuna ve uyuşmazlığın niteliğine göre Antalya 4’üncü İdare Mahkemesi kararının yürütülmesinin durdurulmasını gerektirecek koşulların gerçekleşmediği sonuç ve kanaatine varıldığından, yürütmenin durdurulması talebinin reddine kesin olmak üzere oy birliğiyle karar verildi.”

#4
Foto - CHP'yi arkasına alan Koç Grubuna büyük şok! Reddedildiler

Davacı bölge sakini Hasan Tatar’ın avukatı Figen Albuga Çalıkuşu, mahkemeye sundukları itiraz gerekçelerini şöyle anlattı:

#5
Foto - CHP'yi arkasına alan Koç Grubuna büyük şok! Reddedildiler

“1988 yılından beri Talya’ya açılan davalar ve Danıştay’dan geçip kesinleşmiş kararlar var. Muratpaşa Belediyesi, ‘Mahkeme kararını uyguluyoruz’ diyerek planı meclisten geçirdi. Halbuki otel inşaatıyla ilgili en son yargı kararı, ‘Yapılanma koşulları yargı kararıyla belirlenmiştir. Bunun dışında bir plan yapamazsınız’ diyerek bir önceki planı iptal etmişti. Otel yapılacak yer, 9 bin 800 metrekare inşaattan 21 bin metrekareye kadar ulaştı. Otel alanına ilişkin yapı ruhsatında 45 bin metrekare yazıyor. Bu ruhsatta falezlere yapılan katlar, plaj alanları gibi ek uygulamaların hiçbiri yok. Belediyenin, ‘yargı kararı’ diye yaptığı planın hiçbir yargı kararıyla ilgisi yok. Hiçbir yargı kararı, Koç Grubu’na 45 bin metrekare alana otel yapma imkanı vermiyor.”

#6
Foto - CHP'yi arkasına alan Koç Grubuna büyük şok! Reddedildiler

Kent kimliğinin bir parçası olan falezler üzerinde, doğal sit sahasında geri dönüşü olmayan bir tahribatın kabul edilir bir yönünün olmadığına vurgu yapan Figen Albuga Çalıkuşu, “Ortada böyle bir tahribatı mümkün kılan hiçbir yargı kararı yok. Hepsi 0,90 emsal, 0,18 oturma alanı ve 5 kat inşaat yapım izni veriyor. Bunu neredeyse 40 yıldır yok sayıyorlar.

#7
Foto - CHP'yi arkasına alan Koç Grubuna büyük şok! Reddedildiler

Bu kararları yok saymak yerine saygılı bir şekilde inşaat yapsalar hem kendileri mağdur olmayacak hem de bölge sakinleri ve civarda faaliyet gösteren esnaf mağdur olmayacak. Aynı zamanda kente değer katarak, Koç ismine yakışır bir tutum sergilemiş olacaklar. Ama ne yazık ki bu olmadı. Doğal sit statülü koruma alanlarını bu denli tahrip eden bir tutum sergilemiş olmak, Türkiye’nin her yerine müzeler inşa eden, sanata ve estetiğe duyarlı bir yönetim iddiasındaki Koç ismine yakışmıyor” dedi.

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