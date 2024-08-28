CHP'yi arkasına alan Koç Grubuna büyük şok! Reddedildiler

“1988 yılından beri Talya’ya açılan davalar ve Danıştay’dan geçip kesinleşmiş kararlar var. Muratpaşa Belediyesi, ‘Mahkeme kararını uyguluyoruz’ diyerek planı meclisten geçirdi. Halbuki otel inşaatıyla ilgili en son yargı kararı, ‘Yapılanma koşulları yargı kararıyla belirlenmiştir. Bunun dışında bir plan yapamazsınız’ diyerek bir önceki planı iptal etmişti. Otel yapılacak yer, 9 bin 800 metrekare inşaattan 21 bin metrekareye kadar ulaştı. Otel alanına ilişkin yapı ruhsatında 45 bin metrekare yazıyor. Bu ruhsatta falezlere yapılan katlar, plaj alanları gibi ek uygulamaların hiçbiri yok. Belediyenin, ‘yargı kararı’ diye yaptığı planın hiçbir yargı kararıyla ilgisi yok. Hiçbir yargı kararı, Koç Grubu’na 45 bin metrekare alana otel yapma imkanı vermiyor.”