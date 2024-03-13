CHP’nin utanç veren Bilecik karnesi! Rüşvet, yolsuzluk, susuzluk ve kanalizasyon rezaleti

Bilecik'te dönemin CHP'li Belediye Başkanı Semih Şahin ile 2019 yılında başlayan ve Başkan yardımcısı CHP'li Melek Mızrak Subaşı ile devam eden Belediyecilik dönemi tam anlamıyla skandallarla dolu geçti. Belediyeye yapılan 200 Bin dolarlık rüşvet operasyonu, susuzluk ve kanalizasyon kokuları ve son olarak Belediye barınağındaki can dostların katledilmesi gündemdeki yerini korurken, Bilecik'e gelen CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in "Bilecik'te yarım kalan hikayeyi devam ettireceğiz" demesi, şaşkınlık yarattı.