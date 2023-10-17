CHP’nin gelecek seçimdeki cumhurbaşkanı adayı belli oldu! Duyunca şok olacaksınız

"Tablo anlatıldığı gibi değil" dediler. 4-5 Kasım’daki kurultayda değişimcilerin 350-400 delegenin oyunu alacağını Kemal Kılıçdaroğlu'nun ise 900 civarı oy alacağının altını çizdiler. Ayrıca Kılıçdaroğlu, Kurultay'a çarşaf liste ile gitmek istediğini MYK üyelerine iletti. CHP Genel Merkezi, bir yandan da kurultay sonrası yapılacak grup başkanlığı seçimine hazırlanıyor. En güçlü aday ise Parti Sözcüsü Faik Öztrak olarak gösteriliyor. MYK'da alınan bir başka karar da Faik Öztrak’tan boşalacak koltuğa bir kadın sözcü atanması noktasında oldu.