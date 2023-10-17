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Siyaset
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CHP’nin gelecek seçimdeki cumhurbaşkanı adayı belli oldu! Duyunca şok olacaksınız

2023-10-17 14:36:59
CHP’nin gelecek seçimdeki cumhurbaşkanı adayı belli oldu! Duyunca şok olacaksınız

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun bir sonraki seçimde Cumhurbaşkanlığı adaylığı için aklındaki ismin Mansur Yavaş olduğu öğrenildi. tv100'den Betül Araz’a konuşan parti kaynakları, "Yavaş neden konuşmuyor? Yıpranmıyor, taraf olmuyor. Kemal Bey’in kafasındaki tablo belli" dedi. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun yerel seçim sonrası belirlediği yol haritası ortaya çıktı… 2025 yılında erken seçim olacağını düşünüyor ve adımlarını bu yönde atıyor. Hatta kafasındaki cumhurbaşkanı adayı da net… Kendisi aday olmayacak ama çalışmalarını Ankara büyükşehir belediye başkanı Mansur Yavaş için yapıyor.

#1
Foto - CHP’nin gelecek seçimdeki cumhurbaşkanı adayı belli oldu! Duyunca şok olacaksınız

Kılıçdaroğlu, 4-5 Kasım'da yapılacak kurultayın hemen akabinde tüzük değişikliğine gidecek. Ardından yerel seçim için belediye başkan adayı belirleme çalışması başlayacak. tv100’den Betül Araz’ın haberine göre, çalışmaların hemen ardından da ardından cumhurbaşkanı adayını seçime hazırlamaya başlayacak. O ismin de Mansur Yavaş olduğu belirtiliyor.

#2
Foto - CHP’nin gelecek seçimdeki cumhurbaşkanı adayı belli oldu! Duyunca şok olacaksınız

Kılıçdaroğlu, kurmaylarına bu süreçte Mansur Yavaş'ın kendini yıpratmadığını söyledi. tv100’e konuşan parti kaynakları, "Yavaş neden konuşmuyor? Yıpranmıyor, taraf olmuyor. Kemal Bey’in kafasındaki tablo belli" dedi. Pazartesi günü CHP MYK toplantısı vardı ve yaklaşık 3 saat sürdü. Ana gündem, 17 Ekim'de bitecek olan il kongreleriydi. Genel Merkez kaynakları, "Kongrelerin çoğunluğunu değişimciler aldı" söylemlerini yalanladı.

#3
Foto - CHP’nin gelecek seçimdeki cumhurbaşkanı adayı belli oldu! Duyunca şok olacaksınız

"Tablo anlatıldığı gibi değil" dediler. 4-5 Kasım’daki kurultayda değişimcilerin 350-400 delegenin oyunu alacağını Kemal Kılıçdaroğlu'nun ise 900 civarı oy alacağının altını çizdiler. Ayrıca Kılıçdaroğlu, Kurultay'a çarşaf liste ile gitmek istediğini MYK üyelerine iletti. CHP Genel Merkezi, bir yandan da kurultay sonrası yapılacak grup başkanlığı seçimine hazırlanıyor. En güçlü aday ise Parti Sözcüsü Faik Öztrak olarak gösteriliyor. MYK'da alınan bir başka karar da Faik Öztrak’tan boşalacak koltuğa bir kadın sözcü atanması noktasında oldu.

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