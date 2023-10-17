2023-10-17 14:36:59 CHP’nin gelecek seçimdeki cumhurbaşkanı adayı belli oldu! Duyunca şok olacaksınız
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun bir sonraki seçimde Cumhurbaşkanlığı adaylığı için aklındaki ismin Mansur Yavaş olduğu öğrenildi. tv100'den Betül Araz’a konuşan parti kaynakları, "Yavaş neden konuşmuyor? Yıpranmıyor, taraf olmuyor. Kemal Bey’in kafasındaki tablo belli" dedi. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun yerel seçim sonrası belirlediği yol haritası ortaya çıktı… 2025 yılında erken seçim olacağını düşünüyor ve adımlarını bu yönde atıyor. Hatta kafasındaki cumhurbaşkanı adayı da net… Kendisi aday olmayacak ama çalışmalarını Ankara büyükşehir belediye başkanı Mansur Yavaş için yapıyor.