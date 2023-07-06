  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem
15
CHP'nin fonlu medyasında yine para kavgası! Sırada Sözcü TV var

2023-07-06 15:34:06
CHP'nin fonlu medyasında yine para kavgası! Sırada Sözcü TV var

Fondaş medyanın kirli para ile imtihanı sürüyor. Bizzat CHP içerisinden hedef alınarak partiden para aktarıldığı gündeme taşınan Sözcü TV ile ilgili Faik Öztrak’tan açıklama gelirken, CHP'nin medyaya aktardığı milyonlar yeniden gündemde.

#1
Foto - CHP'nin fonlu medyasında yine para kavgası! Sırada Sözcü TV var

CHP’ye yakın medyanın kirli para ilişkileri bitmek tükenmek bilmiyor. Çikolata kutularında gizlice para alıp yayın politikası belirleyen, partiden gelen yüz milyonlarca liralık parayla yayın hayatını sürdüren, belediyelerden toplanan paralarla kanal satın alınan, yurt dışından fonlanarak Erdoğan karşıtlığı yapan ‘fondaş’ medya yine benzer bir iddia ile gündemde.

#2
Foto - CHP'nin fonlu medyasında yine para kavgası! Sırada Sözcü TV var

CHP Muğla İl Başkanı Hüseyin Erol’un “Sözcü TV’nin de aralarında olduğu muhalif kanallar CHP’den para alıyor” iddiası ile başlayan tartışma büyüyor. Sözcü’den yapılan açıklamada para almadıklarını söyleyemeyip “Kime, ne kadar ödenmiş açıklasınlar" şeklinde çıkış yapılması üzerine kavgada top CHP Genel Merkezi’ne atılmıştı. Günler süren suskunluk bozuldu. CHP Sözcüsü Faik Öztrak, Sözcü TV’ye para aktardıkları iddiasını kabul etti. Öztrak, reklam adı altında yaptıkları ödemenin diğer televizyon kanallarına da yapıldığını söyledi. CHP Merkez Yönetim Kurulu (MYK) toplantısı devam ederken basın toplantısı düzenleyen Faik Öztrak, şunları söyledi:

#3
Foto - CHP'nin fonlu medyasında yine para kavgası! Sırada Sözcü TV var

“Bu konuda bahsi geçen il başkanımız bir açıklamada bulunmuştur. Partimizin yapmış olduğu ödemeler Sayıştay ve AYM denetiminden geçmektedir. Konuyla ilgili bugüne kadar herhangi bir eleştiri de söz konusu olmamıştır. Her siyasi parti gibi seçim döneminde televizyon kanallarına yaptığımız reklam ödemeleri dışında Sözcü TV’ye bir ödememiz yoktur.”

#4
Foto - CHP'nin fonlu medyasında yine para kavgası! Sırada Sözcü TV var

3 YILDA 650 MİLYON CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun avukatlığını yapan Mustafa Kemal Çiçek, CHP yönetiminin medyaya aktardığı korkunç meblağı deşifre etmişti. 10 yıl boyunca Kılıçdaroğlu’nun hukukçusu olan Avukat Mustafa Kemal Çiçek, CHP’nin yandaş medyasına 650 milyon TL’lik meblağ aktardığını söylemişti. Avukat Mustafa Kemal Çiçek, “Muharrem İnce’ye haksız ve mesnetsiz iddialar yönlendirirken, siz 3 yılda 650 milyon TL’yi nereye harcadınız? Meblağ aktarılan kanallar hangileri? Bugün Muharrem İnce’ye ambargo uygulayan kanallar…” demişti.

#5
Foto - CHP'nin fonlu medyasında yine para kavgası! Sırada Sözcü TV var

İNCE: CHP’DEN MAAŞ ALIYORLAR CHP'den ayrılan Muharrem İnce ise “mangır medyası” olarak adlandırdığı muhalif kanalların CHP ve İyi Parti’den her ay düzenli olarak maaş aldığını gündeme taşıdı. Muharrem İnce, “Haraca bağlamışlar bütün muhalefet belediyelerini. Her bir belediyeden haraç alıyorlar resmen. Aylık maaş alıyorlar.” ifadelerini kullandı.

#6
Foto - CHP'nin fonlu medyasında yine para kavgası! Sırada Sözcü TV var

ÇİKOLATA KUTUSUNDA GELEN PARAYLA TETİKÇİLİK CHP’ye yakın medyanın akçeli işleri son dönemde artış gösterdi. CHP’de Kemal Kılıçdaroğlu cephesine yakınlığıyla bilinen Cumhuriyet gazetesi çikolata kutusunda gizlice para alıp yayın politikasını değiştirmekle gündeme geldi. Cumhuriyet gazetesinin TBMM’de 2022 yılında bütün partilerin desteğiyle kabul edilen e-ticaret kanunu aleyhine yayın yapması için para aldığı öne sürüldü. Piyasada tekelleşmiş bir firmadan gizlice para alıp haber yaptığı belirtilen Cumhuriyet’in skandalı yargıya taşındı. Çikolata kutuları içerisinde 500 bin TL aldıktan sonra kanun aleyhine yayınlar yaptığı belirtilen Cumhuriyet gazetesinin patronu Alev Coşkun, ilk olarak reddettiği olayı daha sonra gazetenin yazarı Ahmet Yavuz üzerinden itiraf etti. Coşkun, çikolata kutularında gelen paraları aldıklarını itiraf edip, “sonrasında geri iade ettiklerini” savundu. Skandalı yargıya taşıyan Cumhuriyet Vakfı avukatı Turan Karakaş’ın görevine son verildi. Olayı köşesine taşıyarak yanlış yapıldığını savunan Cumhuriyet gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Tuncay Mollaveisoğlu da Cumhuriyet’ten kovuldu.

#7
Foto - CHP'nin fonlu medyasında yine para kavgası! Sırada Sözcü TV var

40 MİLYON KAYIP CHP’nin televizyon yayıncılığındaki sesi olan ARTI1 TV için CHP’den aktarılan 40 milyon TL’lik meblağın buharlaştığı iddiası gündeme geldi. Muhalif gazeteci Can Ataklı Gezi kalkışması sürecinde kurulan ARTI1 TV için CHP’den 40 milyon toplandığını fakat bu paranın kaybolduğunu öne sürdü. Can Ataklı, “CHP’den toplanan 40 milyon para var ve bu kayıp. Onu başka bir önemli CHP’linin ‘tamam ben hallediyorum’ deyip onun önemli bir bölümünü yok ettiği ve gerisiyle de bina yaptıklarını söylerler” dedi.

#8
Foto - CHP'nin fonlu medyasında yine para kavgası! Sırada Sözcü TV var

BASTILAR PARAYI ALDILAR KANALI Yenişafak gazetesinde yer alan habere göre, CHP’li belediyelerden toplanan 1,5 milyon dolarla KRT TV satın alındı. Böylelikle KRT TV, CHP Genel Merkezi’nden yönetilen bir kanal haline geldi. CHP’ye yakın medya organlarına yüklü paralar ödenmesini partili belediyeler ve genel merkeze “reklam gideri” olarak fatura edildiği belirtiliyor. Bu kapsamda sadece 2021 yılı için Halk TV’ye 8 milyon, KRT ile ANKA’ya 6 milyon TL aktarıldığı öne sürüldü.

#9
Foto - CHP'nin fonlu medyasında yine para kavgası! Sırada Sözcü TV var

FETÖ FİRARİSİNDEN GELEN PARALARLA… Muhalif çizgideki Yurt gazetesinin sahibi Durdu Özbolat, Tele1 TV’nin FETÖ firarisi iş adamı Akın İpek’ten alınan parayla yayın yaptığını iddia etti. Durdu Özbolat, Tele1 Genel Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ’a tepki gösterdiği konuşmasında şunları söyledi: “Tele1’in kaynağını açıklamazsan sana sorarım; kaynak benden çaldığın paralar mı yoksa Akın İpek’ten aldıkların mı?” Durdu Özbolat, şunları söyledi: “Yurt Gazetesi'nin aylık gideri (Türksat, maaşlar ve TV) 100 bin dolar, Yanardağ'ın şahsına verdiğimiz 528 bin şahsına ve gazete için 25 milyon doların idaresi Yanardağ’ın elindeydi. Kaynağımızın belli olduğu bu paralar nereye gitti? (Ödemenin belgeleri mevcuttur)” CHP'li Durdu Özbolat, daha sonra Yurt gazetesinin hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, Merdan Yanardağ ile sulh sağlandığını, daha önce yaptığı açıklamaların öfke sonucu olduğunu ve gerçeği yansıtmadığını söylemişti.

#10
Foto - CHP'nin fonlu medyasında yine para kavgası! Sırada Sözcü TV var

CHP BU SERMAYEDARIYLA İLİŞKİSİNİ GÖZDEN GEÇİRSİN! CHP eski Milletvekili ve PM Üyesi Durdu Özbolat’ın sahibi olduğu Yurt gazetesi ile Kurucu Genel Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ arasındaki icra takibi üzerine başlayan kavgayla ilgili gazeteci Hakan Gülseven’den dikkat çeken bir değerlendirme yapılmıştı. Hakan Gülseven’in Yurt gazetesindeki yazısı hakkında açılan davadan, patron Durdu Özbolat’ın gazete avukatlarını çektiği için hapis cezası aldığı belirtildi. Gülseven, Durdu Özbolat için CHP’ye çağrı yaparak şunları söyledi: “Hapse girmeme yol açan CHP’li sermayedar Durdu Özbolat’ın üzerindedir. CHP aynı utanca ortak olmak istemiyorsa, bu şahısla olan ilişkisini değerlendirmelidir.”

#11
Foto - CHP'nin fonlu medyasında yine para kavgası! Sırada Sözcü TV var

YAMYAMLARI DOYURAMIYORLAR CHP’li Muzaffer Eryılmaz, Çankaya Belediye Başkanı olduğu dönemde tüyler ürperten bir itirafta bulunmuştu. Eryılmaz, ‘yamyam’ dediği CHP’li belediye meclis üyelerini rüşvetsiz iş yapmamakla suçlamıştı. “Yamyamları doyuramıyorum” diyen Muzaffer Eryılmaz, Cumhuriyet gazetesi ile kurulan para ilişkisine de vurgu yapmıştı. Eryılmaz, “Mustafa Balbay’a nerdeyse şimdi 1, 1.5 aydır ödeyeceğiz. 100 milyar ödememiz lazım. Adamlardan gazete alıyoruz, ilan veriyoruz yazı yazıyoruz, kolay değil gazete... Hiçbir yerde çıkmıyor bizim yazımız, kimse vermiyor yazımızı. Cumhuriyet veriyor bir tek.” demişti. CHP’li Eryılmaz, “Her belediye meclis üyesi sabah geliyor, ’Ben bugün ne götürürüm’ diyor. Her birinin koltuğunda bir dosya. Bir müdüriyete gidiyor. Oradan belki benimle telefonda konuşuyor. Ya da benim yanıma geliyor. Giriyor çıkıyor. Çünkü belediye meclis üyeleri girsin çıksın diyoruz. Giriyor yanıma, dışarı çıkıyor, ’Tamam işini hallettim’ diyor Şu kadar verdim.” sözlerini sarf etmişti.

#12
Foto - CHP'nin fonlu medyasında yine para kavgası! Sırada Sözcü TV var

O MEDYA PATRONUNA HAKSIZ ARAZİ TAHSİSİ Yamyam skandalının ardından Çankaya Belediyesi Meclis Üyesi Ali İhsan Ölmez, dönemin Çankaya Belediye Başkanı Muzaffer Eryılmaz'ın belediyedeki usulsüz işlemleri ile ilgili olarak İçişleri Bakanlığı'na şikayette bulunmuştu. Ölmez’in Eryılmaz'ın başkanlığı dönemine ilişkin sıraladığı usulsüzlükler arasında, Yurt gazetesinin sahibi Durdu Özbolat’la ilgili çarpıcı bir iddia yer almıştı. Ölmez’in iddiası şöyle gündeme taşınmıştı: “Ankara Ahlatlıbel’de İlkem Koleji’ne tahsis edilen arsa şaibelidir. CHP Kahramanmaraş Milletvekili Durdu Özbolat'a ait İlkem Koleji'ne haksız yere tahsis edilen 40 dönüm arazinin ortalama bedeli 40 milyon YTL’dir.”

#13
Foto - CHP'nin fonlu medyasında yine para kavgası! Sırada Sözcü TV var

AYM’NİN YOLSUZLUĞUNU TESCİLLEDİĞİ TEK PARTİ CHP Siyasi partilerin kesin hesaplarında incelemelerde bulunan Anayasa Mahkemesi, CHP’deki usulsüz harcamaları tespit ederek cezai tedbir uygulamıştı. CHP’nin 2007 yılı kesin hesaplarını inceleyen AYM, toplam 3 milyon 372 bin 446 TL’nin usulsüz harcandığını belirlemişti. CHP’nin kayıp 3,3 milyonunun partiden alınarak hazineye gelir kaydedilmesine karar verilmişti.

#14
Foto - CHP'nin fonlu medyasında yine para kavgası! Sırada Sözcü TV var

O MEDYA PATRONUNA HAKSIZ ARAZİ TAHSİSİ Yamyam skandalının ardından Çankaya Belediyesi Meclis Üyesi Ali İhsan Ölmez, dönemin Çankaya Belediye Başkanı Muzaffer Eryılmaz'ın belediyedeki usulsüz işlemleri ile ilgili olarak İçişleri Bakanlığı'na şikayette bulunmuştu. Ölmez’in Eryılmaz'ın başkanlığı dönemine ilişkin sıraladığı usulsüzlükler arasında, Yurt gazetesinin sahibi Durdu Özbolat’la ilgili çarpıcı bir iddia yer almıştı. Ölmez’in iddiası şöyle gündeme taşınmıştı: “Ankara Ahlatlıbel’de İlkem Koleji’ne tahsis edilen arsa şaibelidir. CHP Kahramanmaraş Milletvekili Durdu Özbolat'a ait İlkem Koleji'ne haksız yere tahsis edilen 40 dönüm arazinin ortalama bedeli 40 milyon YTL’dir.”

Japonya Türkiye'den ısrarla onu istiyor! Köylülerin başına talih kuşu kondu
Ekonomi

Japonya Türkiye'den ısrarla onu istiyor! Köylülerin başına talih kuşu kondu

Akdeniz Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Derneği Başkanı Prof. Dr. Nazım Şekeroğlu, menengice talebin artmasının köylüler için yeni bir gelir kapı..
Elinde, bankada 1 gram bile altını olanlar dikkat! Ramazan Kurtoğlu duyurdu: Şok geliyor, hazır olun
Ekonomi

Elinde, bankada 1 gram bile altını olanlar dikkat! Ramazan Kurtoğlu duyurdu: Şok geliyor, hazır olun

Vatandaşları fiziki altın almaları konusunda sürekli uyaran İstanbul Aydın Üniversitesi Öğretim Üyesi Ramazan Kurtoğlu'ndan kritik açıklamal..
Samanlıkta kaybedilen yüzüğü, Külliye'de aramak!
Siyaset

Samanlıkta kaybedilen yüzüğü, Külliye'de aramak!

Yeni Akit Gazetesi Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu'nun, "Samanlıkta kaybedilen yüzüğü, Külliye'de aramak!" başlıklı yazıs..
Simpsonlar 'Çok yakında bunlar olacak' dedi! Yeni tahminleri dünyayı tam anlamıyla tedirgin etti

Simpsonlar 'Çok yakında bunlar olacak' dedi! Yeni tahminleri dünyayı tam anlamıyla tedirgin etti
Bunu yapan evine yılan davet ediyor

Bunu yapan evine yılan davet ediyor
Mehmet Şimşek'ten son dakika yeni ekonomi programı açıklaması
Ekonomi

Mehmet Şimşek'ten son dakika yeni ekonomi programı açıklaması

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Bakan Şimşek; Programımızın üç temel bileşeni var; - Mali disiplinin yeniden tesis edilmesi, Enflasyo..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23