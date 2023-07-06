CHP'nin fonlu medyasında yine para kavgası! Sırada Sözcü TV var

FETÖ FİRARİSİNDEN GELEN PARALARLA… Muhalif çizgideki Yurt gazetesinin sahibi Durdu Özbolat, Tele1 TV’nin FETÖ firarisi iş adamı Akın İpek’ten alınan parayla yayın yaptığını iddia etti. Durdu Özbolat, Tele1 Genel Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ’a tepki gösterdiği konuşmasında şunları söyledi: “Tele1’in kaynağını açıklamazsan sana sorarım; kaynak benden çaldığın paralar mı yoksa Akın İpek’ten aldıkların mı?” Durdu Özbolat, şunları söyledi: “Yurt Gazetesi'nin aylık gideri (Türksat, maaşlar ve TV) 100 bin dolar, Yanardağ'ın şahsına verdiğimiz 528 bin şahsına ve gazete için 25 milyon doların idaresi Yanardağ’ın elindeydi. Kaynağımızın belli olduğu bu paralar nereye gitti? (Ödemenin belgeleri mevcuttur)” CHP'li Durdu Özbolat, daha sonra Yurt gazetesinin hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, Merdan Yanardağ ile sulh sağlandığını, daha önce yaptığı açıklamaların öfke sonucu olduğunu ve gerçeği yansıtmadığını söylemişti.