CHP'nin fonlu medyasında yine para kavgası! Sırada Sözcü TV var

YAMYAMLARI DOYURAMIYORLAR CHP’li Muzaffer Eryılmaz, Çankaya Belediye Başkanı olduğu dönemde tüyler ürperten bir itirafta bulunmuştu. Eryılmaz, ‘yamyam’ dediği CHP’li belediye meclis üyelerini rüşvetsiz iş yapmamakla suçlamıştı. “Yamyamları doyuramıyorum” diyen Muzaffer Eryılmaz, Cumhuriyet gazetesi ile kurulan para ilişkisine de vurgu yapmıştı. Eryılmaz, “Mustafa Balbay’a nerdeyse şimdi 1, 1.5 aydır ödeyeceğiz. 100 milyar ödememiz lazım. Adamlardan gazete alıyoruz, ilan veriyoruz yazı yazıyoruz, kolay değil gazete... Hiçbir yerde çıkmıyor bizim yazımız, kimse vermiyor yazımızı. Cumhuriyet veriyor bir tek.” demişti. CHP’li Eryılmaz, “Her belediye meclis üyesi sabah geliyor, ’Ben bugün ne götürürüm’ diyor. Her birinin koltuğunda bir dosya. Bir müdüriyete gidiyor. Oradan belki benimle telefonda konuşuyor. Ya da benim yanıma geliyor. Giriyor çıkıyor. Çünkü belediye meclis üyeleri girsin çıksın diyoruz. Giriyor yanıma, dışarı çıkıyor, ’Tamam işini hallettim’ diyor Şu kadar verdim.” sözlerini sarf etmişti.