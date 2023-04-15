CHP'nin "bahar gelecek" sözüne tokat gibi cevap

Tanıtım toplantısında bakanlar Mevlüt Çavuşoğlu ve Mehmet Nuri Ersoy ile İl Başkanı Ali Çetin konuşma yaptı. 3 Kasım 2002'de ilk seçim zaferini aldıkları günkü heyecanının daha fazlasını yaşadığını belirten Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu şu ifadeleri kullandı: Doğup büyüdüğüm Antalya'mıza hizmet için kolları sıvadığımızda henüz 33 yaşındaydık. 14 Ağustos 2001 yılında partimizin kurucu üyesi olduğum günden itibaren, Antalya'mız, ülkemiz ve milletimiz için durmaksızın çalıştık. Cumhurbaşkanımız Erdoğan'ın liderliğinde bu kutlu yolculuğun başında ortaya koyduğumuz vizyon ve inanç işte bugünün Türkiye'sini meydana getirdi. İlk gün 'Artık Türkiye'de hiçbir şey eskisi gibi olmayacak' demiştik. Öyle de oldu. 21 yılda Cumhurbaşkanımızın liderliğinde gelmiş olduğumuz noktayı kimse hayal bile edemezdi.