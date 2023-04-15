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Siyaset
5
CHP'nin "bahar gelecek" sözüne tokat gibi cevap

2023-04-15 18:56:58
CHP'nin "bahar gelecek" sözüne tokat gibi cevap

AK Parti Antalya İl Başkanlığı'nca, Kepez Mimar Sinan Kongre Merkezi'nde 28'nci Dönem Milletvekilliği Seçimleri adaylarının tanıtımı yapıldı. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, mevcut milletvekilleri Mustafa Köse, Kemal Çelik, Tuba Vural Çokal, Atay Uslu, İbrahim Aydın, İl Başkanı Ali Çetin, MKYK üyesi Menderes Türel ve partililer katıldı. AK Parti'nin 28'inci Dönem Antalya milletvekili adayları sırasıyla Mevlüt Çavuşoğlu, Mustafa Köse, Tuba Vural Çokal, Kemal Çelik, Atay Uslu, İbrahim Ethem Taş, Kuddusi Müftüoğlu, İzzettin Sultanyar, Tülay Beşkonak Özçay, Yusuf Mayıslar, Betül Demirok, Rüştü Peker, Ferah Nur Ünal, Özcan Yıldırım, Mehmet Uysal, Yahya Turgut ve İbrahim Bayuk'tan oluşuyor.

#1
Foto - CHP'nin "bahar gelecek" sözüne tokat gibi cevap

Tanıtım toplantısında bakanlar Mevlüt Çavuşoğlu ve Mehmet Nuri Ersoy ile İl Başkanı Ali Çetin konuşma yaptı. 3 Kasım 2002'de ilk seçim zaferini aldıkları günkü heyecanının daha fazlasını yaşadığını belirten Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu şu ifadeleri kullandı: Doğup büyüdüğüm Antalya'mıza hizmet için kolları sıvadığımızda henüz 33 yaşındaydık. 14 Ağustos 2001 yılında partimizin kurucu üyesi olduğum günden itibaren, Antalya'mız, ülkemiz ve milletimiz için durmaksızın çalıştık. Cumhurbaşkanımız Erdoğan'ın liderliğinde bu kutlu yolculuğun başında ortaya koyduğumuz vizyon ve inanç işte bugünün Türkiye'sini meydana getirdi. İlk gün 'Artık Türkiye'de hiçbir şey eskisi gibi olmayacak' demiştik. Öyle de oldu. 21 yılda Cumhurbaşkanımızın liderliğinde gelmiş olduğumuz noktayı kimse hayal bile edemezdi.

#2
Foto - CHP'nin "bahar gelecek" sözüne tokat gibi cevap

İstisnasız, Türkiye'nin 81 iline yatırımlarla, hayal bile edilemeyenlerin yapıldığını dile getiren Bakan Çavuşoğlu şöyle konuştu: Şimdi Türkiye daha büyük atılımların yapılacağı, daha büyük hizmetlerin hayata geçeceği bir döneme giriyor. Ve şimdi diyoruz ki, 'Başlasın Türkiye Yüzyılı.' Türkiye Yüzyılı vizyonumuz sadece bizim değil, Türk dünyasından Balkanlara, Kafkaslardan Afrika'ya kadar gönül coğrafyamızın dokunduğu tüm dostlarımızın, tüm insanlığın ortak vizyonudur.

#3
Foto - CHP'nin "bahar gelecek" sözüne tokat gibi cevap

Antalya Diplomasi Forumu'nda, dünyanın Antalya'yı konuştuğunu belirten Çavuşoğlu, şöyle devam etti: Hariciye Teşkilatımızın 500'üncü yıl dönümünde, Uluslararası Hukuk ve Diplomasi Üniversite'mizin temellerini atıyoruz. Vizyoner diplomasimizle, Türkiye Yüzyılı'nda, yüzyılların birikimini geleceğe taşıyacağız. Ekonomi ve ticaret diplomasimizle girişimcimizin önünü açıyor, 2 bin 500 yıldır sönmeyen Yanartaş'tan aldığımız ilhamla, Türkiye'yi küresel enerji haritasının merkezine dönüştürüyoruz. İş dünyamızın önünü açarak, 2022'de 254,2 milyar dolar ihracatla tarihimizin rekoru kırdık. Bölgemizde enerji istikrarının dayanağı biziz. Etkin ekonomi ve enerji diplomasimizle, Türkiye Yüzyılı'nda refahımızı katlayacak, ülkemizin gücüne güç katacağız.

#4
Foto - CHP'nin "bahar gelecek" sözüne tokat gibi cevap

Konuşmasında Millet İttifakı'nı da eleştiren Bakan Çavuşoğlu, "Bahar gelecek" söylemlerine atıfta bulunarak şunları söyledi: Türlü oyunlarla, darbelerle, hain planlarla kara bulutları üzerimize salmak isteyip köşeye geçip bahar naraları atanlara buradan seslenmek istiyorum. Ülkemize bahar çoktan geldi. Artık yaz zamanı. Ektiğimizi biçme vakti, şimdi hasat zamanı. Yapmak değil yıkmak, üretmek değil tüketmek gayesinde olanların bizi anlamasını elbette beklemiyoruz. Milletimizin değerlerinden nasiplenemeyen bu yapıyı siz çok iyi tanıyorsunuz. 7'li 8'li kimlerle olurlarsa olsunlar, sırtlarını kimlere dayarlarsa dayasınlar, bizi yıkamayacaklar, çünkü biz biriz ve beraberiz. Gençlerimize sesleniyorum, sizin gücünüzü, enerjinizi manipüle etmeye çalışanlara asla göz açtırmayın. Bunların yalanlarına sakın kanmayın. Sizi milletinizle, devletinizle karşı karşıya getirme planlarına alet olmayın. Günlük vaatlerle sizin ufkunuzu daraltanlara, sizi umutsuzluğa mahkum etmeye çalışanlara fırsat vermeyin.

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