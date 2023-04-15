2023-04-15 18:56:58 CHP'nin "bahar gelecek" sözüne tokat gibi cevap
AK Parti Antalya İl Başkanlığı'nca, Kepez Mimar Sinan Kongre Merkezi'nde 28'nci Dönem Milletvekilliği Seçimleri adaylarının tanıtımı yapıldı. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, mevcut milletvekilleri Mustafa Köse, Kemal Çelik, Tuba Vural Çokal, Atay Uslu, İbrahim Aydın, İl Başkanı Ali Çetin, MKYK üyesi Menderes Türel ve partililer katıldı. AK Parti'nin 28'inci Dönem Antalya milletvekili adayları sırasıyla Mevlüt Çavuşoğlu, Mustafa Köse, Tuba Vural Çokal, Kemal Çelik, Atay Uslu, İbrahim Ethem Taş, Kuddusi Müftüoğlu, İzzettin Sultanyar, Tülay Beşkonak Özçay, Yusuf Mayıslar, Betül Demirok, Rüştü Peker, Ferah Nur Ünal, Özcan Yıldırım, Mehmet Uysal, Yahya Turgut ve İbrahim Bayuk'tan oluşuyor.