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CHP’nin 60 yıllık kalesi yıkıldı

2024-04-03 11:56:33
CHP’nin 60 yıllık kalesi yıkıldı

Kırklareli'nin Babaeski ilçesinde 60 yıldır kazan CHP, bu ilçeyi AK Parti'ye kaptırdı.

#1
Foto - CHP’nin 60 yıllık kalesi yıkıldı

Türkiye'de yapılan yerel seçimlerde 1963 yılından beri tercihini CHP'den yana kullanan Kırklareli'nin Babaeski ilçesindeki seçmenler, bu yerel seçimlerde fikir değiştirdi.

#2
Foto - CHP’nin 60 yıllık kalesi yıkıldı

31 Mart Mahalli İdareler seçiminde AK Parti’nin adayı olarak seçime giren Fırat Yayla, uzun yıllar sonra AK Parti’ye ilk defa belediye başkanlığını kazandırdı.

#3
Foto - CHP’nin 60 yıllık kalesi yıkıldı

Yüzde 50,30 oy oranıyla 9357 oy alan Yayla, AK Partiye ilçe genelinde en yüksek oy oranını kazandırdı. İlçe meydanında seçmenlerle zafer kutlaması yapan Fırat, AK Parti belediyeciliği ile Babaeski'de yeni dönemin başladığını söyledi. Yol arkadaşları ile birlikte çok emek verdiklerini ifade eden Yayla, desteklerini esirgemeyen herkese teşekkür etti.

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