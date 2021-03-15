CHP’liler yalanda zirveyi kimseyi bırakmıyor! İşte haftanın en büyük 5 yalanı

CHP'liler yalanda zirveyi kimseyi bırakmıyor. Twitter’da 8-14 Mart 2021 tarihleri söylenen haftanın en büyük beş yalanı sıralandı. CHP Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Akın, CHP Genel Merkezi önünde emeklilerle ilgili düzenlenen bir programda kürsüye çıkan Yıldız Bacıoğlu ve Leyla Doğan'ın yalan söylediği tespit edildi. İP Genel İdare Kurulu ve Kurucular Kurulu üyesi İlay Aksoy da gerçek dışı paylaşımda bulundu. Ankara Şehir Hastanesi'nde tedavi gören Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş'ın Amerikan Hastanesi'nde tedavi gördüğü yalanı da haftanın en çok konuşulan yalanları arasında yer aldı. İşte Sabah'ın haberine göre; 8-14 Mart 2021 tarihleri söylenen haftanın en büyük beş yalanı...