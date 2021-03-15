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CHP’liler yalanda zirveyi kimseyi bırakmıyor! İşte haftanın en büyük 5 yalanı

2021-03-15 00:32:52
CHP’liler yalanda zirveyi kimseyi bırakmıyor! İşte haftanın en büyük 5 yalanı

CHP'liler yalanda zirveyi kimseyi bırakmıyor. Twitter’da 8-14 Mart 2021 tarihleri söylenen haftanın en büyük beş yalanı sıralandı. CHP Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Akın, CHP Genel Merkezi önünde emeklilerle ilgili düzenlenen bir programda kürsüye çıkan Yıldız Bacıoğlu ve Leyla Doğan'ın yalan söylediği tespit edildi. İP Genel İdare Kurulu ve Kurucular Kurulu üyesi İlay Aksoy da gerçek dışı paylaşımda bulundu. Ankara Şehir Hastanesi'nde tedavi gören Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş'ın Amerikan Hastanesi'nde tedavi gördüğü yalanı da haftanın en çok konuşulan yalanları arasında yer aldı. İşte Sabah'ın haberine göre; 8-14 Mart 2021 tarihleri söylenen haftanın en büyük beş yalanı...

#1
Foto - YALAN: CHP Genel Merkezi önünde emeklilerle ilgili düzenlenen bir programda kürsüye çıkan Yıldız Bacıoğlu, torununa süt, evine ekmek alamadığını söyledi. GERÇEK: Yıldız Bacıoğlu'nun alkol masasındaki görüntüleri medyaya düştü. Söz konusu görüntülerde torununa süt alamadığını söyleyen Bacıoğlu'nun alkol alabildiği ortaya çıktı.

YALAN: CHP Genel Merkezi önünde emeklilerle ilgili düzenlenen bir programda kürsüye çıkan Yıldız Bacıoğlu, torununa süt, evine ekmek alamadığını söyledi. GERÇEK: Yıldız Bacıoğlu'nun alkol masasındaki görüntüleri medyaya düştü. Söz konusu görüntülerde torununa süt alamadığını söyleyen Bacıoğlu'nun alkol alabildiği ortaya çıktı.

#2
Foto - YALAN: CHP Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Akın:

YALAN: CHP Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Akın: "Tüm dünyada nükleer enerjiden uzaklaşma eğilimi hız kazanırken Türkiye inatla santrale yatırım yapıyor. Türkiye'nin Akkuyu'ya bu koşullarda ihtiyacı yok." GERÇEK: Dünyanın nükleer enerjiden vazgeçtiği iddiası doğru değil. 31 ülkede toplam 450 reaktör bulunuyor. Bunlardan sadece 99'u ABD'de, 58'si Fransa'da, 37'si Rusya'da bulunuyor. Söz konusu ülkelerdeki 6 reaktörün inşaatı ise devam ediyor.

#3
Foto - YALAN: Koronavirüs'e yakalanan Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın Amerikan Hastanesi'nde tedavi gördüğü iddia edildi. GERÇEK: Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın tedavisinin Ankara Şehir Hastanesi'nde sürdürüldüğü açıklandı.

YALAN: Koronavirüs'e yakalanan Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın Amerikan Hastanesi'nde tedavi gördüğü iddia edildi. GERÇEK: Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın tedavisinin Ankara Şehir Hastanesi'nde sürdürüldüğü açıklandı.

#4
Foto - YALAN: İP Genel İdare Kurulu ve Kurucular Kurulu üyesi İlay Aksoy,

YALAN: İP Genel İdare Kurulu ve Kurucular Kurulu üyesi İlay Aksoy, "Türkiye'den İdlib'e verilecek elektriği 2 milyon kişi ücretsiz kullanacak" dedi. GERÇEK: İdlib'e Mayıs ayında verilmesi planlanan elektrik ücretli olarak kullanılacak. Halk elektrik kullanımını kartlı sayaçlara para yükleyerek sağlayacak.

#5
Foto - YALAN: CHP Genel Merkezi önünde emeklilerle ilgili düzenlenen bir programda konuşan Leyla Doğan,

YALAN: CHP Genel Merkezi önünde emeklilerle ilgili düzenlenen bir programda konuşan Leyla Doğan, "Evimde ekmek yok, pazardan çürük meyve topluyorum" dedi. GERÇEK: Leyla Doğan'ın alkol masaları ve tatil beldelerinde çekilen fotoğrafları ortaya çıktı. Pazardan çürük meyve topladığını iddia eden Doğan'ın CHP üyesi olduğu ve yerel seçimlerde Mamak Belediye Meclis Üyesi Aday Adayı olduğu belirlendi.

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