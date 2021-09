İstanbul Havalimanı’nın yapımına en başından beri karşı çıkan sözde muhalefet partisi CHP, yaşanan bu başarılara kör. İstanbul Havalimanı’nın başarısı dünya çapında tescillenerek en iyiler arasına girdi. New York merkezli Travel and Leisure Dergisinin “World’s Best Awards 2021” anketinde İstanbul Havalimanı 91.17 puanla sıralamada yerini aldı.