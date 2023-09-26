CHP’li isimden şoke eden itiraflar! “Bir milletvekilimiz bana Kılıçdaroğlu’na güvenme dedi”

Yalova'da 23 Milyon Liralık yolsuzluk iddiasıyla İçişleri Bakanlığı tarafından görevinden uzaklaştırılan CHP'li Yalova eski Belediye Başkanı Vefa Salman'dan CHP'nin iç yüzünü gösteren şoke edici itiraflar geldi. Bursa'da yerel bir haber sitesine konuşan Salman, milletvekilliği için Ankara'ya gittiğini ve Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu ile görüştüğünü, Kılıçdaroğlu'nun kendisine adaylık için onay verdiğini ancak yarı yolda bırakılarak aday gösterilmediğini söyledi. Salman bu süreçte CHP'li bir Milletvekilinin kendisine, "Kılıçdaroğlu'na güvenme" dediğini de itiraf etti.