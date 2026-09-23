Çelik Kubbe detayı dikkat çekti: ASELSAN ve ROKETSAN arasında dev anlaşma
ASELSAN ile ROKETSAN, hava savunma sistemlerinde kullanılacak alt bileşenlerin tedariki için 1 milyar 234 milyon 210 bin avroluk sözleşme imzaladı.
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ASELSAN ile ROKETSAN, hava savunma sistemlerinde kullanılacak alt bileşenlerin tedariki için 1 milyar 234 milyon 210 bin avroluk sözleşme imzaladı.
Türkiye’nin hava savunma teknolojilerindeki üretim ve tedarik faaliyetlerinde yeni bir sözleşme imzalandı. ASELSAN ile ROKETSAN arasında, hava savunma sistemlerine yönelik alt bileşenlerin tedariki kapsamında toplam 1.234.210.000 avro değerinde anlaşma yapıldı. Sözleşmeye ilişkin açıklama ASELSAN tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yapıldı. Bildirimde, yeni iş ilişkisinin şirketin cirosunu olumlu etkilemesinin beklendiği ifade edilirken, sözleşmenin önemli koşulları veya teslimat takvimine ilişkin kamuya açık bir ayrıntı paylaşılmadı.
HAVA SAVUNMA SİSTEMLERİNİN ALT BİLEŞENLERİ TEDARİK EDİLECEK Sözleşmenin kapsamı doğrudan hava savunma sistemlerine yönelik alt bileşenlerin tedariki olarak tanımlanıyor. Bununla birlikte KAP bildiriminde hangi ürünlerin, alt sistemlerin veya belirli hava savunma projelerinin sözleşme kapsamında olduğu açıklanmış değil. Bu nedenle sözleşmenin doğrudan belirli bir sistemin, füzenin veya “Çelik Kubbe” kapsamındaki tek bir projenin siparişi olduğunu söylemek için şu aşamada yeterli resmi veri bulunmuyor. Bununla birlikte ASELSAN ve ROKETSAN, Türkiye’nin çok katmanlı hava savunma mimarisinde farklı görevleri bulunan sistemlerin geliştirilmesinde birlikte rol alan iki ana savunma şirketi konumunda bulunuyor. ROKETSAN füze sistemleri geliştirirken ASELSAN radar, sensör, komuta-kontrol ve farklı hava savunma unsurlarına yönelik teknolojiler üzerinde çalışıyor.
ÇELİK KUBBE BAĞLANTISI NEDEN ÖNEMLİ? Türkiye’nin Çelik Kubbe olarak tanımlanan çok katmanlı hava savunma mimarisinde farklı sensör, radar, komuta-kontrol, füze ve yakın hava savunma sistemlerinin birlikte çalışması hedefleniyor. ASELSAN ve ROKETSAN’ın hava savunma alanındaki mevcut ürün portföyleri bu mimarinin farklı katmanlarında yer alıyor. Ancak yeni 1,234 milyar avroluk sözleşmenin Çelik Kubbe’nin hangi unsurlarına yönelik olduğu konusunda şirket tarafından henüz ayrıntılı bir açıklama yapılmadı. Dolayısıyla sözleşmenin Çelik Kubbe’ye katkı sağlayabilecek hava savunma alt bileşenlerinin tedariki açısından değerlendirilmesi mümkün olsa da, sözleşmenin tamamının doğrudan Çelik Kubbe projesine ait olduğunu söylemek için resmi açıklama beklemek gerekiyor.
HAVA SAVUNMA YATIRIMLARINDA YENİ SÖZLEŞMELER: Yeni anlaşma, ASELSAN’ın hava savunma alanındaki son dönemde açıkladığı yüksek tutarlı sözleşmelerin ardından geldi. ASELSAN, Haziran 2026’da Savunma Sanayii Başkanlığı ile hava savunma sistemlerinin tedarikine yönelik 780 milyon avro değerinde bir sözleşme imzalandığını açıklamıştı. Söz konusu anlaşmada teslimatların 2028-2032 yılları arasında gerçekleştirilmesi planlanıyor. Şirket ayrıca Temmuz 2026’da Savunma Sanayii Başkanlığı ile devam eden seri üretim projelerine ilave olarak 1,47 milyar avro tutarında hava savunma sistemleri sözleşmesi imzalandığını duyurmuştu. Bu açıdan bakıldığında ASELSAN ile ROKETSAN arasında imzalanan yeni sözleşme, Türkiye’nin hava savunma sistemleri için devam eden üretim ve tedarik faaliyetlerinin önemli bir parçası olarak öne çıkıyor.
SÖZLEŞMENİN ÖNE ÇIKAN DETAYLARI: • Taraflar: ASELSAN – ROKETSAN • Kapsam: Hava savunma sistemlerine yönelik alt bileşenlerin tedariki • Toplam tutar: 1.234.210.000 avro • Açıklama tarihi: 23 Eylül 2026 • Teslimat takvimi: KAP bildiriminde açıklanmadı • Belirli sistem/proje: KAP açıklamasında belirtilmedi • Beklenen etki: ASELSAN cirosuna olumlu katkı. Yeni sözleşmenin ayrıntılarının ilerleyen dönemde açıklanması halinde, hangi hava savunma sistemlerinin ve alt bileşenlerin bu tedarik paketine dahil olduğu daha net ortaya çıkacak.
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