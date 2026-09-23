Çelik Kubbe detayı dikkat çekti: ASELSAN ve ROKETSAN arasında dev anlaşma

ÇELİK KUBBE BAĞLANTISI NEDEN ÖNEMLİ? Türkiye’nin Çelik Kubbe olarak tanımlanan çok katmanlı hava savunma mimarisinde farklı sensör, radar, komuta-kontrol, füze ve yakın hava savunma sistemlerinin birlikte çalışması hedefleniyor. ASELSAN ve ROKETSAN’ın hava savunma alanındaki mevcut ürün portföyleri bu mimarinin farklı katmanlarında yer alıyor. Ancak yeni 1,234 milyar avroluk sözleşmenin Çelik Kubbe’nin hangi unsurlarına yönelik olduğu konusunda şirket tarafından henüz ayrıntılı bir açıklama yapılmadı. Dolayısıyla sözleşmenin Çelik Kubbe’ye katkı sağlayabilecek hava savunma alt bileşenlerinin tedariki açısından değerlendirilmesi mümkün olsa da, sözleşmenin tamamının doğrudan Çelik Kubbe projesine ait olduğunu söylemek için resmi açıklama beklemek gerekiyor.