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Gündem
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CHP'li Eren Erdem'in tweeti alay konusu oldu

2020-05-26 13:14:07
CHP'li Eren Erdem'in tweeti alay konusu oldu

AK Parti'nin, gündemde olmadığını bildirmesine rağmen, muhalefet erken seçim iddialarını körüklüyor.

#1
Foto - FETÖ’nün 17/25 Aralık darbe girişiminde, yasa dışı ses kayıtlarını servis ettiği gerekçesiyle yargılandığı davada 4 yıl 2 ay hapis cezasına çarptırılan dönemin Karşı Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni ve eski CHP Milletvekili Eren Erdem de erken seçimle ilgili paylaşımda bulundu.

FETÖ’nün 17/25 Aralık darbe girişiminde, yasa dışı ses kayıtlarını servis ettiği gerekçesiyle yargılandığı davada 4 yıl 2 ay hapis cezasına çarptırılan dönemin Karşı Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni ve eski CHP Milletvekili Eren Erdem de erken seçimle ilgili paylaşımda bulundu.

#2
Foto - CHP'li Eren Erdem, Twitter'dan yaptığı paylaşımda,

CHP'li Eren Erdem, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "Pilavdan dönenin kaşığı kırılsın... #SeçimseSeçimErkenSeçim" ifadelerini kullandı.

#3
Foto - CHP'li Eren Erdem'in tweeti sosyal medya alay konusu oldu. İşte Eren Erdem'e gelen o tepkiler:

CHP'li Eren Erdem'in tweeti sosyal medya alay konusu oldu. İşte Eren Erdem'e gelen o tepkiler:

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