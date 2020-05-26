2020-05-26 13:14:07 CHP'li Eren Erdem'in tweeti alay konusu oldu
AK Parti'nin, gündemde olmadığını bildirmesine rağmen, muhalefet erken seçim iddialarını körüklüyor.
AK Parti'nin, gündemde olmadığını bildirmesine rağmen, muhalefet erken seçim iddialarını körüklüyor.
FETÖ’nün 17/25 Aralık darbe girişiminde, yasa dışı ses kayıtlarını servis ettiği gerekçesiyle yargılandığı davada 4 yıl 2 ay hapis cezasına çarptırılan dönemin Karşı Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni ve eski CHP Milletvekili Eren Erdem de erken seçimle ilgili paylaşımda bulundu.
CHP'li Eren Erdem, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "Pilavdan dönenin kaşığı kırılsın... #SeçimseSeçimErkenSeçim" ifadelerini kullandı.
CHP'li Eren Erdem'in tweeti sosyal medya alay konusu oldu. İşte Eren Erdem'e gelen o tepkiler:
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