CHP’li delegelere ‘VIP’ hizmet... O toplantıda neler konuşuldu?

İBB'NİN HANGİ BÜTÇESİYLE YAPILDI? Geçtiğimiz günlerde SABAH, İstanbul'da Ekrem İmamoğlu'nun CHP İstanbul Teşkilatı seçimlerine müdahale etmek amacıyla delege borsası kurduğunu duyurmuştu. İstanbul'da delegelerin tümünü ele geçirmek için gözünü karartan İmamoğlu'nun bu kez de makam özel kaleminden arattığı delegeleri, 3 gün boyunca her gün başka bir lüks otelde yemekli toplantıya davet ettiği ortaya çıktı. SABAH'ın ulaştığı bilgilere göre, İBB özel kalem ofisinden aranan delegelerin 3 gün boyunca otellerde İmamoğlu ile bir araya getirilmesi amaçlanan toplantıların İBB'nin hangi bütçesiyle yapıldığı da merak konusu oldu.