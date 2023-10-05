  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Pizzanın bakın bu sefer akla gelmeyecek faydası ortaya çıktı: her kim kullanırsa bu hastalığa karşı şifası var!

Asya ülkesinden tarihi karar! Türkiye'den silah alıp ülkedeki polislere dağıtacaklar

Montella'dan Kuntz'a karşı milli maç hamlesi! Enteresan bir olay gibi karşımızda...

Yunanistan'dan Türkiye'ye karşı doğalgaz hamlesi! Tam da dibimizde... Arkalarında bakın bu sefer kim var

Sonrasında olanlar tüm Türkiye'yi şaşkına çevirdi! Fenerbahçe ile Galatasaray arasında FETÖ krizi patlak verdi!

Tefeciden sahtekara, hırsızdan düzenbaza… Polis paketliyor paketliyor bitmiyor

Endonezya'dan tohum getirdi! Türkiye'de bahçesinde yetişiyor! Kendi küçük ama inanılmaz yoğun gelen talep var!

CHP’li delegelere ‘VIP’ hizmet... O toplantıda neler konuşuldu?

Nevşehir'de flaş olay: Göre Harabeleri ile ilgili sürpriz gelişme... Maalesef diyerek duyurdular!

İstanbul'da flaş olay! Hırsızı yakalayıp streç filme sardı
Gündem
7
CHP’li delegelere ‘VIP’ hizmet... O toplantıda neler konuşuldu?

2023-10-05 12:38:09
CHP’li delegelere ‘VIP’ hizmet... O toplantıda neler konuşuldu?

İstanbul'da Ekrem İmamoğlu'nun CHP İstanbul Teşkilatı seçimlerine müdahale etmek amacıyla delege borsası kurduğunu duyurmuştu. İstanbul'da delegelerin tümünü ele geçirmek için gözünü karartan İmamoğlu'nun bu kez de makam özel kaleminden arattığı delegeleri, 3 gün boyunca her gün başka bir lüks otelde yemekli toplantıya davet ettiği ortaya çıkmıştı. İmamoğlu'nun bu hamlesini köşesine taşıyan Gazeteci Yalçın Bayer, toplantıyla ilgili detaylara yer verdi.

#1
Foto - CHP’li delegelere ‘VIP’ hizmet... O toplantıda neler konuşuldu?

İstanbul'da CHP Bahçelievler İlçe Başkanı Özgür Çelik'in adaylığını duyurmasının ardından Çelik'i destekleyen İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun ilçe teşkilatlarının da Çelik'i desteklemesi için kasayı açtığı haberinin yankıları sürüyor.

#2
Foto - CHP’li delegelere ‘VIP’ hizmet... O toplantıda neler konuşuldu?

İBB'NİN HANGİ BÜTÇESİYLE YAPILDI? Geçtiğimiz günlerde SABAH, İstanbul'da Ekrem İmamoğlu'nun CHP İstanbul Teşkilatı seçimlerine müdahale etmek amacıyla delege borsası kurduğunu duyurmuştu. İstanbul'da delegelerin tümünü ele geçirmek için gözünü karartan İmamoğlu'nun bu kez de makam özel kaleminden arattığı delegeleri, 3 gün boyunca her gün başka bir lüks otelde yemekli toplantıya davet ettiği ortaya çıktı. SABAH'ın ulaştığı bilgilere göre, İBB özel kalem ofisinden aranan delegelerin 3 gün boyunca otellerde İmamoğlu ile bir araya getirilmesi amaçlanan toplantıların İBB'nin hangi bütçesiyle yapıldığı da merak konusu oldu.

#3
Foto - CHP’li delegelere ‘VIP’ hizmet... O toplantıda neler konuşuldu?

"İMAMOĞLU'NUN OTELDEKİ YEMEĞİNE ÖZEL DAVETLİSİNİZ" SABAH'ın ulaştığı bilgilere göre, İstanbul İl Teşkilatı seçimine direk müdahil olan Ekrem İmamoğlu, CHP delegeleriyle İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin Özel Kalem ofisi aracılığıyla toplantılar düzenlemeye başladı. İmamoğlu'nun makamından aranan delegeler "Ekrem Bey'in özel davetlisi olarak yemeğe davetlisiniz" denilerek toplantıya çağrılmıştı. Hürriyet Gazetesi yazarı Yalçın Bayer bugünkü yazısında SABAH'ın ortaya çıkardığı 'CHP'li delegeler için bu kez yemekli borsa' haberinin detaylarını köşesine taşıdı. "3 Ekim'deki toplantıyı merak ettik" diyen Bayer; "Araştırdık çok ilginç bilgiler ortaya çıktı; belki de ilk defa duyuyoruz" ifadelerine yer verdi.

#4
Foto - CHP’li delegelere ‘VIP’ hizmet... O toplantıda neler konuşuldu?

Bayer'in yazısından öne çıkan başlıklar şu şekilde; Toplantıya Kadıköy'ün geçen dönemki Belediye Başkanı Aykurt Nuhoğlu, Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, İmamoğlu'nun danışmanı Baki Aydöner, eski bakan Mustafa Kul ve il delegeleri katıldı. Yaklaşık 170 kişi vardı. Ancak delege sayısı 60 kişiydi. Ekrem İmamoğlu açılış konuşmasını yaptıktan sonra söz almak isteyenlere cevap vereceğini söyledi. Sorulara verdiği bazı cevaplar şöyle özetlenebilir: "Seçim sonrası 28 Mayıs, değişim istediğim bir video çektim. Ertesi gün Kılıçdaroğlu'nu aradım, cevap vermedi. Daha sonra yüz yüze görüştüğümüzde, partide 'değişim' olması gerektiğini söyledim. Ben 2021 yılında genel siyaset için karar verdim, bu yolda mücadeleye başladım."

#5
Foto - CHP’li delegelere ‘VIP’ hizmet... O toplantıda neler konuşuldu?

'KAFTANCIOĞLU İLE UYUMLU ÇALIŞAMADIK' 'Ünlü' zoom toplantısına gelince; evet böyle yüzlerce toplantı yaptığını, 100 kişilik ilçe başkanları, belediye başkanları ile bir araya geldiklerini, bunlardan Engin Altay, Bülent Tezcan, Tekin Bingöl, Gökhan Günaydın, Onursal Adıgüzel ve Özgür Özel'in katıldığı toplantının dışarı sızdırılmasında CHP'nin Genel Merkez'e ait bir telefonunun kullanıldığını İmamoğlu'nun ilk defa söylemesi ilginçti. Arkasından "Bunu biliyorum" dedi.

#6
Foto - CHP’li delegelere ‘VIP’ hizmet... O toplantıda neler konuşuldu?

Yerel seçimlerle ilgili bir soruya İmamoğlu, "Canan Kaftancıoğlu ile sahada uyumlu çalışamadık. İBB grubunu topladım, katılmadı. İlçe başkanlarını topladım, başkanlara katılmamaları için baskı kurdu. Yine belediye başkanlarına da baskı kurdu" dedi. İl başkanlığı seçimi ile ilgili ise sahada uyumlu çalışacağı kişi olarak Özgür Çelik'i gösterdi. "Cemal Canpolat kazanırsa zorlanırız." CHP'yi sancılı günler bekliyor. CHP'nin halini görüyorsunuz!

İzmir'i yağmurda sele sıcakta susuzluğa mahkum eden Tunç Soyer bir heykel daha dikti
Gündem

İzmir'i yağmurda sele sıcakta susuzluğa mahkum eden Tunç Soyer bir heykel daha dikti

İzmir'i yağmurda sele mahkum edip sıcaklarda susuz bırakan CHP'li Tunç Soyer vatandaşa hizmet etmek yerine heykel dikmeye devam ediyor. ..
HÜRJET'in performansı için ilk açıklama: Kritik gelişme Türkiye'ye duyuruldu! HÜRJET Afterburner çalıştırdı
Teknoloji

HÜRJET'in performansı için ilk açıklama: Kritik gelişme Türkiye'ye duyuruldu! HÜRJET Afterburner çalıştırdı

Türkiye'nin jet motorlu ilk uçağı olan HÜRJET ile ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Afterburner ve pas geçme testlerini başarıyla gerçekleşti..
O zaman programı niye kaldırdın Cafer?
Medya

O zaman programı niye kaldırdın Cafer?

Halk TV canlı yayınında, Ankara'daki terör saldırısına ilişkin skandal sözler sarf eden Ayşenur Arslan dün ifadesi alındıktan sonra salıveri..
Araç sahipleri dikkat: Benzine dev indirim geliyor, beklemeden depoyu fulleyin! 2023 güncel akaryakıt fiyatları
Ekonomi

Araç sahipleri dikkat: Benzine dev indirim geliyor, beklemeden depoyu fulleyin! 2023 güncel akaryakıt fiyatları

Akaryakıt zamları sonrası son gelen haber araç sahiplerini sevindirdi! Petrol fiyatlarının uçuşa geçmesi ve küresel kriz ülkeleri yeni keşif..
Hint-Pasifik suları ısınıyor! Japon gemilerine Amerikan füzeleri
Dünya

Hint-Pasifik suları ısınıyor! Japon gemilerine Amerikan füzeleri

Japonya Savunma Bakanı Kihara Minoru, ABD imalatı Tomahawk seyir füzelerini, planlandığından bir yıl önce teslim alacaklarını açıkladı...
Yok artık! O Üniversitede profesör profesörü vurdu!
Yerel

Yok artık! O Üniversitede profesör profesörü vurdu!

Konya Necmettin Erbakan Üniversitesi'nde inanılmaz bir olay yaşandı. İlahiyat Fakültesi'nde öğretim üyesi olarak görev yapan Prof. Dr. Tahir..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23