2023-10-05 12:38:09 CHP’li delegelere ‘VIP’ hizmet... O toplantıda neler konuşuldu?
İstanbul'da Ekrem İmamoğlu'nun CHP İstanbul Teşkilatı seçimlerine müdahale etmek amacıyla delege borsası kurduğunu duyurmuştu. İstanbul'da delegelerin tümünü ele geçirmek için gözünü karartan İmamoğlu'nun bu kez de makam özel kaleminden arattığı delegeleri, 3 gün boyunca her gün başka bir lüks otelde yemekli toplantıya davet ettiği ortaya çıkmıştı. İmamoğlu'nun bu hamlesini köşesine taşıyan Gazeteci Yalçın Bayer, toplantıyla ilgili detaylara yer verdi.