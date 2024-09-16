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CHP'li belediyeye çöp tepkisi

2024-09-16 14:56:56
CHP'li belediyeye çöp tepkisi

CHP'nin yönettiği Kilis'te her gün yüzlerce kişinin uğradığı Resul Soman Mesire alanındaki çöpler tepkilere yol açıyor.

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#1
Foto - CHP'li belediyeye çöp tepkisi

Kilislilerin sıcak yaz aylarında aileleri ile birlikte her gün akın ettiği mesire alanlarından biri olan ve kent merkezine 10 dakika uzaklıkta bulunan Resul Osman mesire alanı, çöplerin zamanında toplanmaması ziyaretçilerin tepkisine neden oluyor.

#2
Foto - CHP'li belediyeye çöp tepkisi

Kentin en gözde mesire alanlarından olan ve her gün yüzlerce insanın ziyaret ettiği alanda akşam saatlerinde dolaşan vatandaşlar çöp yığınlarının oluştuğu çöp kutuları ile karşılaşıyor.

#3
Foto - CHP'li belediyeye çöp tepkisi

Özellikle hafta sonları daha yoğun olan mesire alanında oluşan bu görüntünün Kilis Belediyesi'nin temizlikte de geri kaldığını söyleyen vatandaşlar, Kilislilerin en çok tercih ettiği Resul Osman Mesire alnının derhal pis koku ve çöplerden temizlenmesini istiyor.

#4
Foto - CHP'li belediyeye çöp tepkisi

Parktaki tüm çöp konteynerlerinde çevreye yakışmayan görüntüler yaşanırken, vatandaşlar doğaya zarar veren çöplerin toplanmasını istiyor.

#5
Foto - CHP'li belediyeye çöp tepkisi

Alandan görüntüler...

#6
Foto - CHP'li belediyeye çöp tepkisi

Alandan görüntüler...

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Yorumlar

Koparan

Hizmet bekliyorum diyen sadece kendisini aldatır. Zihniyette vatan millet sevgisi olmasi gerek..

hasel

İşte chp ve zihniyeti.chp,aynı zaman da çöp demektir.Ülkemize bu denli zarar veren;yararı olmayan bir parti,dünya da varmı çok merak ediyorum.
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