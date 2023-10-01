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CHP'li belediyelere rüşvet operasyonunda yeni detaylar: 750 milyon TL'lik vurgun

2023-10-01 07:53:16
CHP'li belediyelere rüşvet operasyonunda yeni detaylar: 750 milyon TL'lik vurgun

#1
Foto - CHP'li belediyelere rüşvet operasyonunda yeni detaylar: 750 milyon TL'lik vurgun

Adana'da CHP'li Seyhan ve Çukurova belediyelerine yönelik önceki gün yapılan imar yolsuzluğu ve rüşvet operasyonunda gözaltına alınan 22'si kadın 60 kişinin emniyetteki sorguları sürerken, detaylar da ortaya çıkmaya başladı.

#2
Foto - CHP'li belediyelere rüşvet operasyonunda yeni detaylar: 750 milyon TL'lik vurgun

#3
Foto - CHP'li belediyelere rüşvet operasyonunda yeni detaylar: 750 milyon TL'lik vurgun

BÜYÜK İŞLERİN RÜŞVETİ LÜKS DAİRE Operasyonun ilk günü İstanbul'da gözaltına alınıp Adana'ya getirilen Ali Arslanlıoğlu'nun 2019'da başkan yardımcılığına getirildiği, hemen ardından lüks yaşamı ve harcamalarıyla dikkat çektiği belirlendi.

#4
Foto - CHP'li belediyelere rüşvet operasyonunda yeni detaylar: 750 milyon TL'lik vurgun

Daha küçük işlerde rüşvet olarak para alan Arslanlıoğlu'nun büyük işlerde ise daire aldığı ve bu yöntemle Adana ve İstanbul'da 10 lüks daire edindiği belirlendi.

#5
Foto - CHP'li belediyelere rüşvet operasyonunda yeni detaylar: 750 milyon TL'lik vurgun

Son 2 yıldır hakkındaki söylentilerin artması üzerine, geçen yıl görevden ayrılan Arslanlıoğlu'nun, belediyenin imar müdürlüğündeki rüşvet çarkını yürütmeye devam ettiği öne sürdü.

#6
Foto - CHP'li belediyelere rüşvet operasyonunda yeni detaylar: 750 milyon TL'lik vurgun

SORGULARI SÜRÜYOR Aralarında, Ali Arslanlıoğlu'nun yanı sıra Seyhan Belediye Başkan Yardımcısı Leyla Zülfikaroğlu ve belediyelerin imar müdürlerinin de bulunduğu 60 kişinin sorguları sürüyor.

#7
Foto - CHP'li belediyelere rüşvet operasyonunda yeni detaylar: 750 milyon TL'lik vurgun

Şüphelilerin "Çıkar amaçlı suç örgütü kurmak, rüşvet, resmi belgede sahtecilik" suçlarından yarın adliyeye sevk edileceği öğrenildi.

#8
Foto - CHP'li belediyelere rüşvet operasyonunda yeni detaylar: 750 milyon TL'lik vurgun

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