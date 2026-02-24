CHP'li belediyelerde yolsuzluk çarkı: Aziz İhsan Aktaş suç örgütü davasında 17'nci duruşma başladı
İstanbul merkezli yürütülen ve aralarında CHP'li 7 belediye başkanının da bulunduğu "Aziz İhsan Aktaş Suç Örgütü" davasında yargı süreci devam ediyor. Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumu karşısındaki salonda görülen 17'nci duruşmada, ihaleye fesat karıştırmadan rüşvete, evrakta sahtecilikten kamu dolandırıcılığına kadar uzanan "ihanet sarmalı" mercek altına alındı. 200 sanığın yargılandığı davada, örgüt lideri için 450 yıla kadar hapis isteniyor.