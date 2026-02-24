  • İSTANBUL
SON DAKİKA
Gündem
6
Yeniakit Publisher
CHP'li belediyelerde yolsuzluk çarkı: Aziz İhsan Aktaş suç örgütü davasında 17'nci duruşma başladı
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

CHP'li belediyelerde yolsuzluk çarkı: Aziz İhsan Aktaş suç örgütü davasında 17'nci duruşma başladı

İstanbul merkezli yürütülen ve aralarında CHP'li 7 belediye başkanının da bulunduğu "Aziz İhsan Aktaş Suç Örgütü" davasında yargı süreci devam ediyor. Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumu karşısındaki salonda görülen 17'nci duruşmada, ihaleye fesat karıştırmadan rüşvete, evrakta sahtecilikten kamu dolandırıcılığına kadar uzanan "ihanet sarmalı" mercek altına alındı. 200 sanığın yargılandığı davada, örgüt lideri için 450 yıla kadar hapis isteniyor.

1
#1
Foto - CHP'li belediyelerde yolsuzluk çarkı: Aziz İhsan Aktaş suç örgütü davasında 17'nci duruşma başladı

Milletin dişinden tırnağından artırıp belediyelere emanet ettiği vergilerin, şaibeli ihaleler ve rüşvet çarklarıyla nasıl talan edildiği mahkeme kürsülerinde gün yüzüne çıkıyor. Aziz İhsan Aktaş suç örgütü soruşturması kapsamında 6'sı görevinden uzaklaştırılan 7 belediye başkanının da aralarında bulunduğu, 24'ü tutuklu 200 sanığın yargılandığı davanın 17'nci duruşması başladı.

#2
Foto - CHP'li belediyelerde yolsuzluk çarkı: Aziz İhsan Aktaş suç örgütü davasında 17'nci duruşma başladı

İstanbul 1. Ağır Ceza Mahkemesince Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumu karşısındaki salonda yapılan duruşmaya, bazı tutuklu ve tutuksuz sanıklar ile avukatları katıldı. Duruşmada, sanıkların yakınları ile bazı CHP'li yöneticiler ve partililer izleyici olarak yer aldı. Jandarma personelince salon ve çevresinde yoğun güvenlik önlemi alındı. Duruşma, avukatların taleplerinin alınmasıyla devam ediyor.

#3
Foto - CHP'li belediyelerde yolsuzluk çarkı: Aziz İhsan Aktaş suç örgütü davasında 17'nci duruşma başladı

İDDİANAMEDEN İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan, 579 sayfalık iddianamede Beşiktaş Belediyesi, Avcılar Belediyesi, Esenyurt Belediyesi, İstanbul ASFALT Fabrikaları San. ve Tic. AŞ ile İstanbul Elektrik Tramvay ve Tünel İşletmeleri Genel Müdürlüğü "suçtan zarar gören", 19 kişi "mağdur", 200 kişi ise "şüpheli" olarak yer alıyor. İddianamede, sanıklardan Aziz İhsan Aktaş'ın "suç işlemek amacıyla örgüt kurma", 42 farklı fiilden "ihaleye fesat karıştırma", 4 farklı fiilden "edimin ifasına fesat karıştırma", 5 farklı fiilden "resmi belgede sahtecilik", 21 farklı fiilden "özel belgede sahtecilik", "kamu kurum ve kuruluşları zararına dolandırıcılık", 10 farklı fiilden "rüşvet verme", "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" ve "gerçeğe aykırı fatura düzenleme" suçlarından 187 yıldan 450 yıla kadar hapisle cezalandırılması ve suçtan elde ettiği mal varlıklarının müsadere edilmesi isteniyor.

#4
Foto - CHP'li belediyelerde yolsuzluk çarkı: Aziz İhsan Aktaş suç örgütü davasında 17'nci duruşma başladı

Tutuklanmasının ardından görevinden uzaklaştırılan Avcılar Belediye Başkanı sanık Utku Caner Çaykara'nın 2 farklı fiilden "ihaleye fesat karıştırma" ve "rüşvet alma" suçlarından 5 yıldan 15 yıla kadar hapisle cezalandırılmasının talep edildiği iddianamede, görevinden uzaklaştırılan Esenyurt Belediye Başkanı sanık Ahmet Özer'in 2 farklı fiilden "ihaleye fesat karıştırma" ve 2 farklı fiilden "özel belgede sahtecilik" suçlarından 3 yıldan 9 yıla kadar hapisle cezalandırılması öngörülüyor. İddianamede, görevlerinden uzaklaştırılan Seyhan Belediye Başkanı sanık Oya Tekin, Ceyhan Belediye Başkanı sanık Kadir Aydar, Adana Büyükşehir Belediye Başkanı sanık Zeydan Karalar ile görevinden uzaklaştırılan ve hakkındaki adli kontrolün kaldırılmasının ardından görevine iade edilen Adıyaman Belediye Başkanı sanık Abdurrahman Tutdere'nin "rüşvet alma" suçundan 4 yıldan 12'şer yıla kadar hapisle cezalandırılması talebinde bulunuluyor.

#5
Foto - CHP'li belediyelerde yolsuzluk çarkı: Aziz İhsan Aktaş suç örgütü davasında 17'nci duruşma başladı

Ayrıca iddianamede, görevinden uzaklaştırılan Beşiktaş Belediye Başkanı sanık Rıza Akpolat'ın "suç örgütüne üye olma", 26 farklı fiilden "ihaleye fesat karıştırma", 3 farklı fiilden "resmi belgede sahtecilik", 19 farklı fiilden "özel belgede sahtecilik", "kamu kurum ve kuruluşları zararına dolandırıcılık", 4 farklı fiilden "rüşvet alma", "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" ve "haksız mal edinme" suçlarından 133 yıldan 337 yıla kadar hapisle cezalandırılması ve suçtan elde ettiği mal varlıklarının müsadere edilmesi isteniyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
