CHP'li belediyeler halkı susuz bıraktı! Aydın Ayaydın'dan sert tepki geldi: Halkı kandırdınız

"Bu vaatlerde bulunurken belediyenin mali kaynaklarını bilmiyor muydunuz? Seçimi kazandıktan sonra 'bu konuyu Bodrum ve Muğlalılar düşünsün' dediniz. Halkı kandırdınız. Sayın Aras 'Mumcular Barajı'nda su kalmadı' diyor ve vatandaşa 'olmayan suyu tasarruflu kullanın' diyor. Geçen yaz da Mumcular Barajı'nın kuru olduğunu, damla su olmadığını biliyordunuz. Yani bu yaz Mumcular Barajı'nda su olmayacağını bilmenize rağmen, seçim vaatlerinde 'çözüm önerileriyle ilgili projelerimiz var' dediniz. Nerede o projeleriniz? Çıkın Muğlalılardan, Bodrumlulardan özür dileyin ve 'hiçbir hazırlığımız yoktu' deyin. Hatta Aydın Ayaydın'ın projelerine dört elle sarılın. AK Parti olarak yerel yönetimlerin çalışmalarını yakından takip edeceğiz. Temiz su musluklarından akıyor mu? Çöplerim düzenli toplanabiliyor mu? Trafik sorunuma bir nebze çözüm geldi mi? Kanalizasyon sorunu çözüldü mü? Her gün gidip geldiğim yol düzgün mü? Ne yazık ki 'bunların hiçbirine 'evet olumlu gelişme var. Belediye hepsini yapmasa da en azından bazılarını yaptı ve uğraşıyor' diyemiyorum. Keşke diyebilsem."