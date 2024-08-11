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CHP'li belediyeler halkı susuz bıraktı! Aydın Ayaydın'dan sert tepki geldi: Halkı kandırdınız

2024-08-11 18:53:18
CHP'li belediyeler halkı susuz bıraktı! Aydın Ayaydın'dan sert tepki geldi: Halkı kandırdınız

Muğla'nın Bodrum ilçesinde yaşanan su sıkıntısı nedeniyle Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras ve Bodrum Belediye Başkanı Tamer Mandalinci'ye 21. ve 24. dönem milletvekili Aydın Ayaydın'dan sert tepki geldi.

#1
Foto - CHP'li belediyeler halkı susuz bıraktı! Aydın Ayaydın'dan sert tepki geldi: Halkı kandırdınız

31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde Cumhur İttifakı'nın Muğla Büyükşehir Belediye Başkan adayı olarak gösterilen Aydın Ayaydın, yaptığı açıklamada, önemli turizm merkezleri arasında bulunan Bodrum'da, Muğla'da ciddi su sıkıntısı yaşandığını bildirdi.

#2
Foto - CHP'li belediyeler halkı susuz bıraktı! Aydın Ayaydın'dan sert tepki geldi: Halkı kandırdınız

Mumcular Barajı'nda su kalmadığını ve Muğla Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (MUSKİ) tarafından Bodrumlu abonelere su kesintileriyle ilgili uyarı mesajları gönderildiğini aktaran Ayaydın, "Seçimlerden bu yana geçen sürede, Bodrum ve Muğla'da vatandaşların temel ihtiyaçlarına yönelik hizmetlerde gözle görülür bir gelişme kaydedilmedi." ifadesini kullandı.

#3
Foto - CHP'li belediyeler halkı susuz bıraktı! Aydın Ayaydın'dan sert tepki geldi: Halkı kandırdınız

Yerel yönetimlerin su krizine yönelik somut adımlar atmadığını vurgulayan Ayaydın, seçim döneminde denizden su arıtma, yeni kuyular açma ve Ekinambarı'ndan su getirme gibi projelerin gündeme getirildiğini ancak bu projelerin hiçbirinin hayata geçirilmediğini bildirdi.

#4
Foto - CHP'li belediyeler halkı susuz bıraktı! Aydın Ayaydın'dan sert tepki geldi: Halkı kandırdınız

Yerel yönetimlerin bütçe yetersizliği bahanesiyle vatandaşları mağdur ettiğini anlatan Ayaydın, şunları kaydetti:

#5
Foto - CHP'li belediyeler halkı susuz bıraktı! Aydın Ayaydın'dan sert tepki geldi: Halkı kandırdınız

"Bu vaatlerde bulunurken belediyenin mali kaynaklarını bilmiyor muydunuz? Seçimi kazandıktan sonra 'bu konuyu Bodrum ve Muğlalılar düşünsün' dediniz. Halkı kandırdınız. Sayın Aras 'Mumcular Barajı'nda su kalmadı' diyor ve vatandaşa 'olmayan suyu tasarruflu kullanın' diyor. Geçen yaz da Mumcular Barajı'nın kuru olduğunu, damla su olmadığını biliyordunuz. Yani bu yaz Mumcular Barajı'nda su olmayacağını bilmenize rağmen, seçim vaatlerinde 'çözüm önerileriyle ilgili projelerimiz var' dediniz. Nerede o projeleriniz? Çıkın Muğlalılardan, Bodrumlulardan özür dileyin ve 'hiçbir hazırlığımız yoktu' deyin. Hatta Aydın Ayaydın'ın projelerine dört elle sarılın. AK Parti olarak yerel yönetimlerin çalışmalarını yakından takip edeceğiz. Temiz su musluklarından akıyor mu? Çöplerim düzenli toplanabiliyor mu? Trafik sorunuma bir nebze çözüm geldi mi? Kanalizasyon sorunu çözüldü mü? Her gün gidip geldiğim yol düzgün mü? Ne yazık ki 'bunların hiçbirine 'evet olumlu gelişme var. Belediye hepsini yapmasa da en azından bazılarını yaptı ve uğraşıyor' diyemiyorum. Keşke diyebilsem."

#6
Foto - CHP'li belediyeler halkı susuz bıraktı! Aydın Ayaydın'dan sert tepki geldi: Halkı kandırdınız

Vatandaşın Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras ve Bodrum Belediye Başkanı Tamer Mandalinci'den hizmet beklediğini belirten Ayaydın, "Bu kişilere verdiğim avans bitti. Bu dostlarım kusura bakmasın ama artık eleştirmenin zamanı geldi sanırım. AK Parti olarak bundan böyle her adımınızı takip edeceğiz. Tamer Mandalinci tecrübesiz, kendisinden halkın beklentilerini karşılamada daha güçlü adımlar atmasını temenni ediyorum." ifadelerini kullandı.

#7
Foto - CHP'li belediyeler halkı susuz bıraktı! Aydın Ayaydın'dan sert tepki geldi: Halkı kandırdınız

Aydın Ayaydın, Muğla ve Bodrum'da yapılan olumlu çalışmaların destekleneceğini, ancak eksikliklerin de yakından izleneceğini bildirdi.

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