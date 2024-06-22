2024-06-22 12:18:11 CHP'li belediyeden terör gazisine "temizlik" sürgünü
Elazığ'da 1997 yılında terör örgütü PKK tarafından düzenlenen bombalı saldırıda yaralanarak gazi olan Murat Esgin, çalıştığı Kastamonu Belediyesi'ndeki mevcut görevinden alınarak Temizlik İşleri Müdürlüğü'nde görevlendirildi. Esgin, "Eğer bu makamları bizlere layık görüyorlarsa bizler seve seve buralarda da çalışırız. İçişleri Bakanımız Sayın Ali Yerlikaya'dan bir isteğim var, şehit aileleri ve gaziler olarak bizler bu muameleyi hak edecek ne yaptık" dedi. Elazığ'da 1997 yılında vatani görevini yaparken PKK'lı teröristlerin kurduğu pusuda el bombasının infilak etmesi neticesinde sağ gözünü kaybeden, dalağı alınan, böbreğinin birini kaybeden, vücudunda onlarca metal şarapnel parçasıyla yaşamını sürdüren terör gazisi Murat Esgin, 1997 yılında gazilik unvanının verilmesinin ardından Kastamonu Belediyesi'ne ataması yapıldı. Uzun yıllardır Kastamonu Belediyesi'ndeki farklı birimlerde çalışan evli ve 4 çocuk babası Esgin, 31 Mart Mahalli İdareler Seçimleri'nde göreve gelen CHP'li Kastamonu Belediye Başkanı Hasan Baltacı'nın imzası ile Fen İşleri Müdürlüğü görevinden alınarak Temizlik İşleri Müdürlüğü'ne atandı. Yapılan atamanın ardından konuşan Esgin, her birimde çalışabileceğini ancak bir terör gazisi olarak kendisine yapılan muameleye üzüldüğünü söyledi.