CHP'li belediyeden terör gazisine "temizlik" sürgünü

"Benim yapabileceğim bir iş mi" Yapılan atamayı gönderilen görevlendirme yazısı ile öğrendiğini belirten Esgin, "11 Haziran 2024 tarihinde aldığım tebliğde Fen İşleri Müdürlüğü emrinden alınarak Temizlik İşleri Müdürlüğüne işçi olarak verildiğim yazıyordu. Benim 4 tane çocuğum var, bunlar okuyor. Temizlik yapacakmışım, KASKİ'de görevlendirilmişim, bunlar hiç fark etmez. Benim çocuklarımın istikbali önemli. Ama benim yapabileceğim bir iş mi? Sayın Başkanımız Hasan Baltacı, bizlere derse ki ç'öp arabasının arkasına geçip çöp toplayacaksın', toplarım, 'eline süpürgeyi alıp cadde boyunu süpür' derse başımın üstünde yeri var. Sayın başkanımız bizleri bu işlere layık gördükten sonra benim için hangi görev verilmiş hiç sıkıntı değil. Çöpte de çalışırım, kanalizasyonda da çalışırım, su arıtmada da çalışırım, her yerde çalışırım. Kazma kürek işlerinde de çalışırım. Bana verdikleri cevap şöyle oldu, 'Sayın Başkanımızın bilgisi dahilinde, gazi olduğunu biliyor, pankreas kanseri olduğunu da biliyor.' Gözünün önünde, her şeyi biliyor ve 'benim bilgim dahilinde' diyerek 'gitsin Temizlik İşleri Müdürlüğünde görevine başlasın' dedi. Ben de bayram tatilinde bittikten sonra Temizlik İşleri Müdürlüğüne giderek buradaki yeni görevime başlayacağım” diye konuştu. "Şehit aileleri ve gaziler olarak bizler bu muameleyi hak edecek ne yaptık" Sağlık sorunları sebebiyle Temizlik İşleri Müdürlüğü'ndeki işlerin kendisinin yapabileceği bir iş olmadığını belirten Esgin, “Bu vatan bizim, bizler de bu vatan için canımızı, kanımızı, vücudumuzdaki bazı uzuvları kaybetmişiz. Niye vatanımız için kaybettik? Eğer gece Kastamonu Belediye Başkanımız Hasan Baltacı rahat uyuyabiliyorsa, şehidimiz Satı Yanaşoğlu ve Gazi Murat Esgin gibi binlerce şehidimiz ve gazimiz sayesinde bu ülkede yaşıyorlar.