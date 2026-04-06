CHP’li belediyedeki skandalda yeni gelişme: Yolsuzluk belgeleri torbalarla taşındı! 3 şüpheli adli kontrolle serbest
Bolu’da CHP’li eski başkan Tanju Özcan’ın tutuklanmasıyla başlayan irtikap operasyonu derinleşiyor. Belediye binasına baskın düzenleyen jandarma ekipleri, çuvallar dolusu evrak ve dijital materyale el koyarken, gözaltına alınan 3 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

CHP'li Bolu Belediyesi’nde jandarma ekiplerince yapılan aramanın ardından gözaltına alınıp adliyeye sevk edilen CHP’li meclis üyesi Cihan Tutal, Mali İşler Müdürü Naim Ayhan ve BOLSEV Vakfı Yönetim Kurulu Üyesi Ali Sarıyıldız, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Ekipler tarafından yapılan operasyonda, CHP’li meclis üyesi Cihan Tutal, Mali İşler Müdürü Naim Ayhan ve BOLSEV Vakfı Üyesi Ali Sarıyıldız gözaltına alındı. Daha önce de soruşturma kapsamında ifadeleri alınıp serbest bırakılan Naim Ayhan ve Ali Sarıyıldız, toplanan yeni delilerle birlikte yeniden gözaltına alınmış oldu.

Ekipler tarafından yapılan operasyonda, CHP’li meclis üyesi Cihan Tutal, Mali İşler Müdürü Naim Ayhan ve BOLSEV Vakfı Üyesi Ali Sarıyıldız gözaltına alındı. Daha önce de soruşturma kapsamında ifadeleri alınıp serbest bırakılan Naim Ayhan ve Ali Sarıyıldız, toplanan yeni delilerle birlikte yeniden gözaltına alınmış oldu. İl Jandarma Komutanlığı’ndaki işlemleri tamamlanan 3 şüpheli, dün sabah saatlerinde yoğun güvenlik önlemleri altında Bolu Adliyesi’ne sevk edildi. Savcılıktaki işlemlerinin ardından gece saatlerinde mahkemeye çıkarılan 3 kişi, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

20 MİLYON LİRA VE SIFIR OTOMOBİL İddianamede, 16 Şubat’ta Cumhuriyet Başsavcılığı’na başvuran Tanju Özcan’ın, Mehmet Eren A.’nın kendisini WhatsApp üzerinden arayarak elinde kendisi ile eski kız arkadaşı Öznur Çağalı’ya ait mesaj ve ses kayıtları olduğunu öne sürüp 20 milyon lira, otomobil ve oto yıkama yeri talep ettiğini belirterek şikayetçi olduğu ifade edildi. İddianamede, Öznur Çağalı’nın yaklaşık 2,5 yıl önce Bolu Belediyesi’nde çalışmaya başladığı ve Tanju Özcan’ın zaman zaman kendisinden hoşlandığını söylediği, ancak kendisinin karşılık vermediği yönündeki ifadesine yer verildi. Öznur Çağalı’nın ifadesinde, belediye çağrı merkezine yapılan bir ihbarın ardından Özcan’ın kendisine “Bu ses kaydını Eren duysa ne olur? Ben seni koruyacağım, benimle görüşeceksin, senden hoşlanıyorum” dediğini ve bu nedenle görüşmeyi kabul ettiğini söylediği aktarıldı.

Ne İran ne Hizbullah! İsrail'i bu kez onlar vurdu
Dünya

Ne İran ne Hizbullah! İsrail'i bu kez onlar vurdu

Haydut ABD ve terörist İsrail'in İran'a saldırılarıyla başlayan savaşa dahil olan Yemen'deki Husiler, İsrail'e füze saldırısı düzenledi...
İngiliz devine Hizbullah vurdu iddiası yalanlandı! Doğu Akdeniz’de HMS Dragon bilmecesi!
Gündem

İngiliz devine Hizbullah vurdu iddiası yalanlandı! Doğu Akdeniz’de HMS Dragon bilmecesi!

Doğu Akdeniz’de sular ısınırken, İngiliz Kraliyet Donanması’na ait dev savaş gemisi HMS Dragon’un Hizbullah tarafından vurulduğu iddiası böl..
Gürkan Hacır ‘şaka yapıyorsun’ deyip inanamadı! Fuhuşçu Yalım’ın pavyon talebi ifşa oldu
Gündem

Gürkan Hacır ‘şaka yapıyorsun’ deyip inanamadı! Fuhuşçu Yalım’ın pavyon talebi ifşa oldu

Gazeteci Fatih Fatih Atik, Uşak Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan CHP’li Özkan Yalım’ın, dönemin CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçda..
CHP'den korkunç skandal!
Gündem

CHP'den korkunç skandal!

Hizmet üretmek yerine yıkım ekibi gibi çalışan CHP, bu kez gözünü mezarlıklara dikti. CHP'li Dikili Belediyesi sözde "ağaç kesimi" bahanesiy..
Özgür Özel de rakı içiyordu! Volkan Konak'ın mezarına şarkılı türkülü ziyaret
Gündem

Özgür Özel de rakı içiyordu! Volkan Konak'ın mezarına şarkılı türkülü ziyaret

Mezarlıkta rakı içen CHP Genel Başkanı Özgür Özel'i kendilerine örnek alan laikçi yobazlar, Volkan Konak'ın mezarına şarkılı türkülü ziyaret..
Komşuda tansiyon yüksek! Çok sayıda İHA saldırısı düzenlendi
Dünya

Komşuda tansiyon yüksek! Çok sayıda İHA saldırısı düzenlendi

Irak’ın Erbil kentinde kısa süre içinde art arda düzenlenen saldırılarda 7 kamikaze insansız hava aracı hava savunma sistemleri tarafından d..
