CHP’li belediyedeki skandalda yeni gelişme: Yolsuzluk belgeleri torbalarla taşındı! 3 şüpheli adli kontrolle serbest

20 MİLYON LİRA VE SIFIR OTOMOBİL İddianamede, 16 Şubat’ta Cumhuriyet Başsavcılığı’na başvuran Tanju Özcan’ın, Mehmet Eren A.’nın kendisini WhatsApp üzerinden arayarak elinde kendisi ile eski kız arkadaşı Öznur Çağalı’ya ait mesaj ve ses kayıtları olduğunu öne sürüp 20 milyon lira, otomobil ve oto yıkama yeri talep ettiğini belirterek şikayetçi olduğu ifade edildi. İddianamede, Öznur Çağalı’nın yaklaşık 2,5 yıl önce Bolu Belediyesi’nde çalışmaya başladığı ve Tanju Özcan’ın zaman zaman kendisinden hoşlandığını söylediği, ancak kendisinin karşılık vermediği yönündeki ifadesine yer verildi. Öznur Çağalı’nın ifadesinde, belediye çağrı merkezine yapılan bir ihbarın ardından Özcan’ın kendisine “Bu ses kaydını Eren duysa ne olur? Ben seni koruyacağım, benimle görüşeceksin, senden hoşlanıyorum” dediğini ve bu nedenle görüşmeyi kabul ettiğini söylediği aktarıldı.