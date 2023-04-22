2023-04-22 16:57:56 CHP'li belediye yapımını durdurmuştu... Açılışını Başkan Erdoğan ve Bahçeli yapacak!
Adana 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nün Temeli 2016 yılında atıldı. CHP'li Başkan Zeydan Karalar tarafından tasarruf tedbirleri gerekçe gösterilerek projeyle ilgili tek bir çivi dahi çakılmadı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın "Devam" talimatı verdiği 15 Temmuz Şehitler Köprüsü 28 Nisan'da Adanalıların hizmetine açılacak. Köprünün açılışını Başkan Erdoğan'ın MHP Lideri Devlet Bahçeli ile birlikte yapması bekleniyor.