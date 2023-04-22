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CHP'li belediye yapımını durdurmuştu... Açılışını Başkan Erdoğan ve Bahçeli yapacak!

2023-04-22 16:57:56
CHP'li belediye yapımını durdurmuştu... Açılışını Başkan Erdoğan ve Bahçeli yapacak!

Adana 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nün Temeli 2016 yılında atıldı. CHP'li Başkan Zeydan Karalar tarafından tasarruf tedbirleri gerekçe gösterilerek projeyle ilgili tek bir çivi dahi çakılmadı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın "Devam" talimatı verdiği 15 Temmuz Şehitler Köprüsü 28 Nisan'da Adanalıların hizmetine açılacak. Köprünün açılışını Başkan Erdoğan'ın MHP Lideri Devlet Bahçeli ile birlikte yapması bekleniyor.

#1
Foto - CHP'li belediye yapımını durdurmuştu... Açılışını Başkan Erdoğan ve Bahçeli yapacak!

Adana'da CHP'li belediyenin tek bir çivi bile çakmadığı ve yapımını durdurduğu 15 Temmuz Şehitler Köprüsü, Başkan Erdoğan'ın talimatıyla bitirildi. 28 Nisan'da Adanalı vatandaşların hizmetine açılacak köprünün açılış törenine Erdoğan ve Bahçeli'nin birlikte katılması bekleniyor.

#2
Foto - CHP'li belediye yapımını durdurmuştu... Açılışını Başkan Erdoğan ve Bahçeli yapacak!

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı koordinesinde yapımına devam edilen 15 Temmuz Şehitler Köprüsü açılış için gün sayıyor. 28 Nisan'da Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın açılışı yapacağı köprü Adana'nın 40 yıllık ulaşım ihtiyacını karşılayacak. Köprü kentin doğusu ve batısını birleştirecek. Bin 800 metre uzunluğunda, 39 metre genişliğinde, 2 hatlı demiryolu ile toplam 24 ayaktan oluşan ve 6 şeritli köprüde her gün 100 bin araç geçiş yapabilecek.

#3
Foto - CHP'li belediye yapımını durdurmuştu... Açılışını Başkan Erdoğan ve Bahçeli yapacak!

CHP'Lİ BAŞKAN BİR ÇİVİ DAHİ ÇAKMADI Temeli 2016 yılında eski Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü tarafından atılan ve yüzde 42'si tamamlanan 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne 2019 seçimlerinde koltuğu devralan CHP'li başkan Zeydan Karalar tarafından tasarruf tedbirleri gerekçe gösterilerek projeyle ilgili bir çivi dahi çakılmadı.

#4
Foto - CHP'li belediye yapımını durdurmuştu... Açılışını Başkan Erdoğan ve Bahçeli yapacak!

CUMHUR İTTİFAKI BORÇLANMA YETKİSİ VARDI AMA... Büyükşehir belediyesi meclisinde Cumhur İttifakı'nın tamamlanamayan projeler ve işçi maaşlarının ödenmesi için şartlı olarak 169 milyon lira borçlanma yetkisi vermişti.

#5
Foto - CHP'li belediye yapımını durdurmuştu... Açılışını Başkan Erdoğan ve Bahçeli yapacak!

Başkan Karalar, "Biz bu köprüyü mühendislere incelettik. Bu köprüyü bitirmek için 730 milyon TL'ye ihtiyaç var" şeklinde açıklamada bulunmuş ve Cumhur İttifakı üyeleri tarafından büyük tepki görmüştü.

#6
Foto - CHP'li belediye yapımını durdurmuştu... Açılışını Başkan Erdoğan ve Bahçeli yapacak!

ERDOĞAN TALİMAT VERDİ Bunun üzerine Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla köprüyü mevcut haliyle Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı devraldı.

#7
Foto - CHP'li belediye yapımını durdurmuştu... Açılışını Başkan Erdoğan ve Bahçeli yapacak!

700 milyon liralık kaynak aktarımı Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından 20 Ağustos 2020'de onaylandı. Daha sonra ise köprü için ihale yapıldı ve inşaat yeniden başladı.

#8
Foto - CHP'li belediye yapımını durdurmuştu... Açılışını Başkan Erdoğan ve Bahçeli yapacak!

CHP'li başkan Karalar'ın görmezden geldiği köprü Adanalılara hizmet için gün sayıyor.

#9
Foto - CHP'li belediye yapımını durdurmuştu... Açılışını Başkan Erdoğan ve Bahçeli yapacak!

28 Nisan Cuma günü Başkan Erdoğan'ın hizmete açacağı köprünün açılışına MHP Lideri Devlet Bahçeli'nin de katılacağı öğrenildi.

#10
Foto - CHP'li belediye yapımını durdurmuştu... Açılışını Başkan Erdoğan ve Bahçeli yapacak!

100 BİN ARAÇ GEÇİŞ YAPACAK 15 Temmuz Şehitler Köprüsü yıllık ortalama 1 milyon hasta kabul eden Adana Şehir Hastanesi'ne ulaşımında büyük rahatlık sağlayacak.

#11
Foto - CHP'li belediye yapımını durdurmuştu... Açılışını Başkan Erdoğan ve Bahçeli yapacak!

Bunun yanı sıra Çukurova Üniversitesi, stat, adliye binası ve bölge idari mahkemesine ulaşımını da büyük ölçüde kolaylaştıracak.

#12
Foto - CHP'li belediye yapımını durdurmuştu... Açılışını Başkan Erdoğan ve Bahçeli yapacak!

Bin 800 metre uzunluğunda, 39 metre genişliğinde, 2 hatlı demiryolu ile toplam 24 ayaktan oluşan ve 6 şeritli köprüde her gün 100 bin araç geçiş yapabilecek.

#13
Foto - CHP'li belediye yapımını durdurmuştu... Açılışını Başkan Erdoğan ve Bahçeli yapacak!

1956 yılından bu yana sadece baraj setinden sağlanan ulaşım köprü ile daha güvenli ve yüksek kapasiteli hale gelecek.

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