CHP'li belediye yapımını durdurmuştu... Açılışını Başkan Erdoğan ve Bahçeli yapacak!

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı koordinesinde yapımına devam edilen 15 Temmuz Şehitler Köprüsü açılış için gün sayıyor. 28 Nisan'da Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın açılışı yapacağı köprü Adana'nın 40 yıllık ulaşım ihtiyacını karşılayacak. Köprü kentin doğusu ve batısını birleştirecek. Bin 800 metre uzunluğunda, 39 metre genişliğinde, 2 hatlı demiryolu ile toplam 24 ayaktan oluşan ve 6 şeritli köprüde her gün 100 bin araç geçiş yapabilecek.