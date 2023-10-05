CHP’li belediye konser için kapı kapı gezip para dilendi! Toplanan 1.2 milyon nereye gitti?

Bu şekilde yaklaşık 1.2 milyon liralık bir bağış toplandığı öne sürüldü. SABAH'ın ulaştığı belgelere göre Mordoğan ve Karaburun konserleri için 2 günlük ses, ışık, sahne organizasyonu için 1 milyon 80 bin lira, Taşan Kardeşler ekibi konaklama bedeli 36 bin lira, Tuğba Özerk konser organizasyonu için 450 bin lira olmak üzere toplam 1 milyon 566 bin lira ödendiği anlaşıldı.