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CHP’li belediye konser için kapı kapı gezip para dilendi! Toplanan 1.2 milyon nereye gitti?

2023-10-05 07:12:44
CHP’li belediye konser için kapı kapı gezip para dilendi! Toplanan 1.2 milyon nereye gitti?

#1
Foto - CHP’li belediye konser için kapı kapı gezip para dilendi! Toplanan 1.2 milyon nereye gitti?

İzmir'de CHP'li Karaburun Belediyesi'nin 101. Kurtuluş yılı etkinlikleri kapsamında Tuğba Özerk 16 Eylül'de Mordoğan'da, Deniz Seki ise 17 Eylül'de Karaburun'da konser verdi. Konser öncesi belediye zabıtalarının kapı kapı gezerek esnaftan para topladığı ortaya çıktı. Karaburun Belediyesi zabıtalarının otel ve işletmelere giderek, "101. Kurtuluş yılı etkinlikleri kapsamında vereceğimiz konserler için gönlünüzden ne koparsa bu hesaba gönderin" iddia edildi.

#2
Foto - CHP’li belediye konser için kapı kapı gezip para dilendi! Toplanan 1.2 milyon nereye gitti?

#3
Foto - CHP’li belediye konser için kapı kapı gezip para dilendi! Toplanan 1.2 milyon nereye gitti?

Bu şekilde yaklaşık 1.2 milyon liralık bir bağış toplandığı öne sürüldü. SABAH'ın ulaştığı belgelere göre Mordoğan ve Karaburun konserleri için 2 günlük ses, ışık, sahne organizasyonu için 1 milyon 80 bin lira, Taşan Kardeşler ekibi konaklama bedeli 36 bin lira, Tuğba Özerk konser organizasyonu için 450 bin lira olmak üzere toplam 1 milyon 566 bin lira ödendiği anlaşıldı.

#4
Foto - CHP’li belediye konser için kapı kapı gezip para dilendi! Toplanan 1.2 milyon nereye gitti?

Belgelere göre, konser masraflarının belediyenin kasasından ödendiği görülürken, esnaftan ve otel sahiplerinden toplanan 1.2 milyon liranın nerede kullanıldığı akıllarda soru işareti bıraktı.

#5
Foto - CHP’li belediye konser için kapı kapı gezip para dilendi! Toplanan 1.2 milyon nereye gitti?

OTELİME DE GELİP BAĞIŞ İSTEDİLER Karaburun AK Parti eski İlçe Başkanı ve turizmci Adem Avcı, "Karaburun Belediyesi zabıtaları benim otelime de gelmişler. Karaburun'un 101. Kurtuluş Yılı Etkinlikleri için para topladıklarını söylemişler.

#6
Foto - CHP’li belediye konser için kapı kapı gezip para dilendi! Toplanan 1.2 milyon nereye gitti?

Otelde görev yapan arkadaşlara hesap numarası ile cep telefonu numarası bırakmışlar. 'Gönlünüzden ne koparsa bu hesap numarasına gönderin' demişler.

#7
Foto - CHP’li belediye konser için kapı kapı gezip para dilendi! Toplanan 1.2 milyon nereye gitti?

#8
Foto - CHP’li belediye konser için kapı kapı gezip para dilendi! Toplanan 1.2 milyon nereye gitti?

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