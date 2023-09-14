CHP'den İYİ Parti'nin yerel seçim kararına ilk tepki: İttifak zaten bitti

"HER ÜYENİN ADAY OLMA HAKKI VAR" Kılıçdaroğlu, Özgür Özel'in yarın genel başkan adaylığını açıklayacak olması konusunda ise "Gayet güzel. CHP diğer partiler gibi değildir. Herkesin aday olma hakkı vardır. Yarın Özgür Bey adaylığını ilan edecek. Bir arkadaşımız İstanbul´dan mektup yazmış. Ben de adaylığımı genel merkezde ilan edebilir miyim diye. Tabi dedik" ifadelerini kullandı.