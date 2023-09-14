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CHP'den İYİ Parti'nin yerel seçim kararına ilk tepki: İttifak zaten bitti

2023-09-14 14:13:24
CHP'den İYİ Parti'nin yerel seçim kararına ilk tepki: İttifak zaten bitti

14 ve 28 Mayıs tarihlerinde yapılan seçimlerde ağır bir yenilgi alan muhalefet kanadında sular durulmuyor. Seçimlerin ardından her iki parti de yaşanan hezimet için topu birbirine atarken, İYİ Parti yerel seçimlerle ilgili kararını dün açıkladı. İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu, Genel İdare Kurulu'nun (GİK) ardından düzenlediği basın toplantısında, yerel seçimlerde İYİ Parti'nin 81 ilde kendi adaylarını göstereceğini açıkladı. İYİ Parti'nin 'yerel seçim' kararına yanıt ise CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'ndan geldi. Kılıçdaroğlu, İYİ Parti'nin kararının saygıyla karşıladıklarını belirterek, "Kurduğumuz ittifak seçimden sonra zaten bitti." dedi.

#1
Foto - CHP'den İYİ Parti'nin yerel seçim kararına ilk tepki: İttifak zaten bitti

14 ve 28 Mayıs tarihlerinde yapılan seçimlerde ağır hezimete uğrayan muhalefet kanadında sular durulmuyor. Akeşenr seçimlerin ardından CHP'yi eleştiri yağmuruna tutarken, 81 ilde farklı aday çıkaracaklarını açıklamıştı.

#2
Foto - CHP'den İYİ Parti'nin yerel seçim kararına ilk tepki: İttifak zaten bitti

İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu, Genel İdare Kurulu'nun (GİK) ardından düzenlediği basın toplantısında, yerel seçimlerde İYİ Parti'nin 81 ilde kendi adaylarını göstereceğini açıkladı.

#3
Foto - CHP'den İYİ Parti'nin yerel seçim kararına ilk tepki: İttifak zaten bitti

Kürşad Zorlu, "31 Mart 2024 tarihinde gerçekleşecek yerel seçimlerde Türkiye genelinde 81 il ve ilçelerinde partimizin kendi adaylarının teşkilatlarımızın görüşlerinin yanı sıra her seçim çevresinde aday adaylarımıza yönelik halkın eğilim ve tercihlerinin dikkate alınarak tespit edilmesine karar verilmiş olup, sürecin yönetiminde parti başkanlık divanımız yetkilendirilmiştir." dedi.

#4
Foto - CHP'den İYİ Parti'nin yerel seçim kararına ilk tepki: İttifak zaten bitti

KILIÇDAROĞLU'NDAN İLK TEPKİ: ZATEN İTTİFAK BİTTİ İYİ Parti'nin yerel seçimlere 81 ilde kendi adayları ile gireceğini açıklamasının ardından gözler CHP'ye çevrilmişti. Konuyla ilgili ilk açıklama CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'ndan geldi. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, yaptığı açıklamada, "Bir siyasi partinin aldığı kararı saygı ile karşılayacağız. Seçimden sonra kurduğumuz ittifak zaten bitti." ifadelerini kullandı.

#5
Foto - CHP'den İYİ Parti'nin yerel seçim kararına ilk tepki: İttifak zaten bitti

"HER ÜYENİN ADAY OLMA HAKKI VAR" Kılıçdaroğlu, Özgür Özel'in yarın genel başkan adaylığını açıklayacak olması konusunda ise "Gayet güzel. CHP diğer partiler gibi değildir. Herkesin aday olma hakkı vardır. Yarın Özgür Bey adaylığını ilan edecek. Bir arkadaşımız İstanbul´dan mektup yazmış. Ben de adaylığımı genel merkezde ilan edebilir miyim diye. Tabi dedik" ifadelerini kullandı.

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