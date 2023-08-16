CHP’de yine yasak aşk rezaleti! Skandal patlak verince Rıza Akpolat ile Yeşim Ağırman eşlerinden boşandı

CHP'li Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat ile CHP İstanbul İl Kadın Kolları Başkanı Yeşim Ağırman yasak aşk yaşadı. İkilinin bir mekânda göz göze türkü söylediği görüntüler ve sosyal medya mesajları yasak aşkı deşifre etti. Skandalın duyulması üzerine her ikisi de eşlerinden boşandı. CHP'de yeni bir yasak aşk skandalı patlak verdi. CHP İstanbul Milletvekili Aykut Erdoğdu'nun iki yıl önce eşinden boşanıp yasak aşk yaşadığı CHP Yüksek Disiplin Kurulu Üyesi Avukat Tuba Torun ile evlenmesinin ardından bu kez yeni skandalın odağındaki isim CHP'li Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat oldu.