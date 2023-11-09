CHP'de yeni MYK için psikolojik harp! İmamoğlu, Özel'i 'içten' kuşatacak

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'i kıskaca alarak 60 kişilik PM'nin yüzde 25'ini İstanbul ekibinden oluşturan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, gücünü daha da pekiştirmek için bu kez gözünü MYK'ya çevirdi. Cumartesi günü, yeni PM'nin ilk toplantısında netleşecek olan MYK öncesi İstanbul-Ankara hattında pazarlıklar kızıştı. İmamoğlu'nun başta İstanbul Milletvekili Gökan Zeybek olmak üzere kendisine yakın birçok ismi "A takıma" sokmak için baskıyı artırdığı öğrenildi.