CHP’de rant kavgası! İşte aday kaosunun perde arkası

CHP, BİRÇOK İL VE İLÇEDE ADAY BELİRLEYEMEDİ… 'BENİM ADAMIM OLSUN' KAVGASI Bu iddiaların temelinde CHP'lilerin kendilerinin ifade ettiği kamuoyunda konuştukları tartıştıkları bir rant kavgası var. Bu rantı kim yiyecek ve kimin adamı buralara gelecek temel mesele bu. Temel tartışma ve uzlaşmazlık meselesi bu. Diğer taraftan da CHP'nin lideri kim? Bu tartışılıyor. Ortada bir lider yok, Ekrem İmamoğlu'nun desteği ile seçilmiş bir Özgür Özel var ve Özel partisine hakim bir isim değil. Partiye hakim olma mücadelesi de vermeye çalışıyor. Ben sürecin oldukça sıkıntılı geçeceğini düşünüyorum. Diğer taraftan da kendileri bir süre önce AK Parti adaylarını açıklayamıyor diyorlardı. Şu an biz birçok il ve ilçede CHP'nin adayları kimler bilemiyoruz. Böyle bir durum var. Önümüzdeki günlerde umarım seçimden önce adaylarını açıklarlar.