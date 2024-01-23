2024-01-23 06:42:55 CHP’de rant kavgası! İşte aday kaosunun perde arkası
OPTİMAR Araştırma Başkanı Hilmi Daşdemir, ana muhalefet partisindeki aday kaosunun perde arkasını anlattı. Kriz ve kaosların bitmediği CHP’de, birçok il ve ilçede aday gösterilmemesinin perde arkasında ‘rant kavgası’ olduğunu iddia eden Daşdemir, olası CHP-DEM ittifakının sonuçlarına değindi. Daşdemir, “Yaptığımız son araştırmalara göre DEM iş birliği neticesinde CHP'lilerin yüzde 15'i geçmişte CHP'ye oy veriyordum, DEM ile iş birliği yaparlarsa oy vermeyeceğim diyor. Bu önemli bir sonuç” dedi.