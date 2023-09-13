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CHP'de pes dedirten MYK! İftiracı Sezgin Tanrıkulu’na kalkan oldular

2023-09-13 07:25:00
CHP'de pes dedirten MYK! İftiracı Sezgin Tanrıkulu’na kalkan oldular

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında önceki gün toplanan MYK, yine pes dedirten olaylara sahne oldu. Mehmetçik'i ağır iftiralarla hedef alan CHP Milletvekili Sezgin Tanrıkulu'na ilişkin tek bir kelime bile konuşulmadığı ortaya çıkarken, Parti Sözcüsü Faik Öztrak ise Kılıçdaroğlu'nun paylaştığı ve içinde EOKA'lı teröristlerin yer aldığı videoyu savundu. Daha önce de Mehmetçik'i hedef alan açıklamalarıyla tepki çeken CHP'li Tanrıkulu, bu kez iftira çıtasını daha da yükselterek, "15 köylüyü helikopterden atan, köyleri yakıp bombalayan bu TSK değil mi?" dedi.

#1
Foto - CHP'de pes dedirten MYK! İftiracı Sezgin Tanrıkulu’na kalkan oldular

Skandal sözler sonrası Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Tanrıkulu hakkında soruşturma başlatılırken, gözler ise CHP'nin MYK'sındaydı.

#2
Foto - CHP'de pes dedirten MYK! İftiracı Sezgin Tanrıkulu’na kalkan oldular

#3
Foto - CHP'de pes dedirten MYK! İftiracı Sezgin Tanrıkulu’na kalkan oldular

TSK'YA İFTİRAYI SAHİPLENDİLER Öte yandan Tanrıkulu'nun iftiralarına bir destekte CHP Milletvekili Yüksel Taşkın'dan geldi.

#4
Foto - CHP'de pes dedirten MYK! İftiracı Sezgin Tanrıkulu’na kalkan oldular

Geçmiş dönemde adı sık sık FETÖ ile anılan ve "Kemalizm ırkçılıktır" sözü ile gündem olan Taşkın, Tanrıkulu'nun iftiralarını "ifade özgürlüğü" olarak tanımladı.

#5
Foto - CHP'de pes dedirten MYK! İftiracı Sezgin Tanrıkulu’na kalkan oldular

Sosyal medya hesabı üzerinden, "Tanrıkulu kimseye hakaret etmeden eleştirilerde bulundu" diyen Taşkın'a vatandaşlardan tepki yağdı.

#6
Foto - CHP'de pes dedirten MYK! İftiracı Sezgin Tanrıkulu’na kalkan oldular

"DÖRT DÖRTLÜK VİDEO" TSK'ya yönelik büyük iftirayı MYK'da halı altına süpüren CHP'de bir başka skandala ise Parti Sözcüsü Faik Öztrak imza attı.

#7
Foto - CHP'de pes dedirten MYK! İftiracı Sezgin Tanrıkulu’na kalkan oldular

Toplantı sonrası kameraların karşısına geçen Öztrak, CHP'nin 100'üncü kuruluş yıl dönümü sebebiyle hazırlanan ve içinde EOKA'lı teröristlerin yer aldığı videoyu savundu.

#8
Foto - CHP'de pes dedirten MYK! İftiracı Sezgin Tanrıkulu’na kalkan oldular

"Bu videoyu revize edecek misiniz?" sorusunu yanıtlayan Öztrak, "Niye revize edelim? Çok güzel, dört dörtlük video" sözleriyle hayrete düşürdü. Videoda yer alan fotoğrafta EOKA'lı teröristler, Türk bayrağını ele geçirerek zafer pozu veriyordu.

#9
Foto - CHP'de pes dedirten MYK! İftiracı Sezgin Tanrıkulu’na kalkan oldular

Öztrak, o fotoğraf ile "Türk bayrağının Kıbrıs'a nasıl dikildiğini anlattıklarını" savunarak bir kez daha şaşkınlık yarattı.

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