CHP'de pes dedirten MYK! İftiracı Sezgin Tanrıkulu’na kalkan oldular

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında önceki gün toplanan MYK, yine pes dedirten olaylara sahne oldu. Mehmetçik'i ağır iftiralarla hedef alan CHP Milletvekili Sezgin Tanrıkulu'na ilişkin tek bir kelime bile konuşulmadığı ortaya çıkarken, Parti Sözcüsü Faik Öztrak ise Kılıçdaroğlu'nun paylaştığı ve içinde EOKA'lı teröristlerin yer aldığı videoyu savundu. Daha önce de Mehmetçik'i hedef alan açıklamalarıyla tepki çeken CHP'li Tanrıkulu, bu kez iftira çıtasını daha da yükselterek, "15 köylüyü helikopterden atan, köyleri yakıp bombalayan bu TSK değil mi?" dedi.