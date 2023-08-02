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CHP'de 'muhalif medya' rahatsızlığı! Sözcü TV ve Halk TV'nin ardından sırada o gazete var

2023-08-02 08:23:44
CHP'de 'muhalif medya' rahatsızlığı! Sözcü TV ve Halk TV'nin ardından sırada o gazete var

CHP'de "değişim" grubuna danışmanlık yaptığı öne sürülen CHP eski Genel Sekreteri Önder Sav'ın geçtiğimiz günlerde Cumhuriyet'e verdiği röportaj, genel merkezde büyük rahatsızlık yarattı. Sav'ın, "Kılıçdaroğlu'nun görev süresi bitti" iddiasını manşet yapan Cumhuriyet'e CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun da tepki gösterdiği iddia edildi. Değişim hareketinin propaganda kanalına dönüşen Halk TV'ye para akışını kesen CHP, Kılıçdaroğlu'nu eleştiren yayınlar sebebiyle Sözcü TV'yi de hedef tahtasına oturtmuştu.

#1
Foto - CHP'de 'muhalif medya' rahatsızlığı! Sözcü TV ve Halk TV'nin ardından sırada o gazete var

Kurultay öncesi Kılıçdaroğlu'nu yıpratmaya yönelik haberlerin ve yorumların kasıtlı olarak yapıldığını savunan genel merkez, muhalif medyadaki gelişmeleri yakından takip ediyor.

#2
Foto - CHP'de 'muhalif medya' rahatsızlığı! Sözcü TV ve Halk TV'nin ardından sırada o gazete var

Bu kapsamda Halk TV skandalında olduğu gibi, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu tarafından fonlandığı iddia edilen bazı televizyon ve yayın organlarına yönelik olarak kısa süre içerisinde yeni adımların atabileceği iddia ediliyor.

#3
Foto - CHP'de 'muhalif medya' rahatsızlığı! Sözcü TV ve Halk TV'nin ardından sırada o gazete var

Genel merkez söz konusu yayın organlarıyla tüm bağlarını koparma konusunu tartışıyor.

#4
Foto - CHP'de 'muhalif medya' rahatsızlığı! Sözcü TV ve Halk TV'nin ardından sırada o gazete var

Geçen ay yaptığı açıklamada Sözcü TV ve Halk TV'yi "ihanet çetesi" olarak tanımlayan CHP Muğla İl Başkanı Hüseyin Erol, "Parayı CHP'den alıyorlar, parti içinde sorgulama yaratmaya çalışıyorlar" sözüyle gündem olmuştu.

#5
Foto - CHP'de 'muhalif medya' rahatsızlığı! Sözcü TV ve Halk TV'nin ardından sırada o gazete var

#6
Foto - CHP'de 'muhalif medya' rahatsızlığı! Sözcü TV ve Halk TV'nin ardından sırada o gazete var

#7
Foto - CHP'de 'muhalif medya' rahatsızlığı! Sözcü TV ve Halk TV'nin ardından sırada o gazete var

28 Mayıs'taki seçim hezimeti sonrası muhalif medya ile genel merkez arasındaki sürtüşmeye Cumhuriyet Gazetesi de eklendi.

#8
Foto - CHP'de 'muhalif medya' rahatsızlığı! Sözcü TV ve Halk TV'nin ardından sırada o gazete var

Değişim grubuna danışmanlık yaptığı öne sürülen Önder Sav'ı manşete taşıyarak...

#9
Foto - CHP'de 'muhalif medya' rahatsızlığı! Sözcü TV ve Halk TV'nin ardından sırada o gazete var

"Kılıçdaroğlu'nun görev süresi bitti" iddiasını duyuran Cumhuriyet, bir anda dikkatleri üzerine çekti.

#10
Foto - CHP'de 'muhalif medya' rahatsızlığı! Sözcü TV ve Halk TV'nin ardından sırada o gazete var

Kılıçdaroğlu'nun ise gazete manşetini gördüğü anda yazılanlara tepki göstererek serzenişte bulunduğu öne sürüldü.

#11
Foto - CHP'de 'muhalif medya' rahatsızlığı! Sözcü TV ve Halk TV'nin ardından sırada o gazete var

İMAMOĞLU BU KEZ GİZLEME GEREĞİ DUYMADI Öte yandan hem medya üzerinden hem Parti Meclisi gücüyle Kılıçdaroğlu'nu düşürmeye çalışan İmamoğlu'nun önceki gece CHP'nin kanaat önderleriyle yaptığı görüşme büyük ses getirdi.

#12
Foto - CHP'de 'muhalif medya' rahatsızlığı! Sözcü TV ve Halk TV'nin ardından sırada o gazete var

Altan Öymen, Hikmet Çetin ve Murat Karayalçın ile Beylikdüzü'nde bir araya gelip "değişim" değerlendirmesi yapan İmamoğlu, toplu fotoğrafını ise "İBB Haber" isimli Twitter hesabı üzerinden yayımlattı.

#13
Foto - CHP'de 'muhalif medya' rahatsızlığı! Sözcü TV ve Halk TV'nin ardından sırada o gazete var

toplu fotoğrafını ise "İBB Haber" isimli Twitter hesabı üzerinden yayımlattı.

#14
Foto - CHP'de 'muhalif medya' rahatsızlığı! Sözcü TV ve Halk TV'nin ardından sırada o gazete var

#15
Foto - CHP'de 'muhalif medya' rahatsızlığı! Sözcü TV ve Halk TV'nin ardından sırada o gazete var

#16
Foto - CHP'de 'muhalif medya' rahatsızlığı! Sözcü TV ve Halk TV'nin ardından sırada o gazete var

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