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CHP'de küfürlü koltuk kavgası! "Eren Erdem’in anasını…" rezilliğinin polemiği sürüyor

2023-09-14 10:42:38
CHP'de küfürlü koltuk kavgası! "Eren Erdem’in anasını…” rezilliğinin polemiği sürüyor

CHP İletişim Koordinatörü Ömer Topsakal'ın kısa süre önce olaylı bir şekilde uzun süreli izne çıkarılması partiyi karıştırmıştı. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun makam aracıyla kız arkadaşına ağrı kesici yollayan Topsakal, partiden apar topar uzaklaştırılmıştı. Topsakal'ın izne çıkarılmasını haber yapan gazeteciyi telefonla arayan CHP Milletvekili Okan Konuralp'in ise "Kaynağını söyle. Sana bu haberi yaptıran kişinin Eren Erdem olduğunu itiraf edeceksin. Sana yarım saat müsaade. O Eren Erdem'in anasını ..." şeklinde ağır küfürler ettiği ortaya çıktı. Öte yandan Görgülü'nün yaşananları genel yayın yönetmenine anlatması ve kurumunun da kendisine sahip çıkması üzerine Konuralp'in paniklediği, olayın büyümesini önlemek için araya aracılar soktuğu bildirildi.

#1
Foto - CHP'de küfürlü koltuk kavgası! "Eren Erdem’in anasını…" rezilliğinin polemiği sürüyor

"Genel merkezciler" ile "değişimciler" arasında ikiye bölünen CHP'de bu kez danışmanlar için yaşanan koltuk savaşı gün yüzüne çıktı. 28 Mayıs'taki seçim hezimetiyle görevden alınan Tuncay Özkan'ın ardından CHP'nin medya ve sosyal medya yönetimini devralan Eren Erdem, partide kendi otoritesini sağlamak için köklü değişiklikler yapınca yeni bir krizi tetikledi.

#2
Foto - CHP'de küfürlü koltuk kavgası! "Eren Erdem’in anasını…" rezilliğinin polemiği sürüyor

Tuncay Özkan ve beraberinde çalışan isimleri partinin medya ayağından tek tek tasfiye eden Erdem, Okan Konuralp'le de sert bir çekişmeye girdi.

#3
Foto - CHP'de küfürlü koltuk kavgası! "Eren Erdem’in anasını…" rezilliğinin polemiği sürüyor

EREN ERDEM'E AĞIR KÜFÜRLER Tuncay Özkan ve Okan Konuralp'e yakınlığı ile bilinen CHP İletişim Koordinatörü Ömer Topsakal, kız arkadaşına Kılıçdaroğlu'nun makam aracıyla ağrı kesici göndermiş, olayın fark edilmesi üzerine partiden uzaklaştırılarak uzun süreli izne çıkarılmıştı.

#4
Foto - CHP'de küfürlü koltuk kavgası! "Eren Erdem’in anasını…" rezilliğinin polemiği sürüyor

Topsakal'ın, Kılıçdaroğlu tarafından genel merkezden uzaklaştırılmasını haber yapan gazeteci Eray Görgülü'nün, Okan Konuralp tarafından telefonla aranarak ağır hakaretlere maruz kaldığı ortaya çıktı.

#5
Foto - CHP'de küfürlü koltuk kavgası! "Eren Erdem’in anasını…" rezilliğinin polemiği sürüyor

Edinilen bilgilere göre telefon görüşmesinde Eren Erdem'e de küfürler savuran Konuralp'in, "Bu partiyi kimin yönettiğini göreceksiniz. Ömer geri dönecek.

#6
Foto - CHP'de küfürlü koltuk kavgası! "Eren Erdem’in anasını…" rezilliğinin polemiği sürüyor

O Eren Erdem'in anasını ... Sana bu haberi yaptıran kişinin Eren Erdem olduğunu itiraf edeceksin. Sana yarım saat müsaade" şeklinde ifadeler kullandığı öğrenildi.

#7
Foto - CHP'de küfürlü koltuk kavgası! "Eren Erdem’in anasını…" rezilliğinin polemiği sürüyor

OLAYIN BÜYÜMESİNDEN PANİKLEDİ Öte yandan Görgülü'nün yaşananları genel yayın yönetmenine anlatması ve kurumunun da kendisine sahip çıkması üzerine Konuralp'in paniklediği, olayın büyümesini önlemek için araya aracılar soktuğu bildirildi.

#8
Foto - CHP'de küfürlü koltuk kavgası! "Eren Erdem’in anasını…" rezilliğinin polemiği sürüyor

Partili kaynaklardan edinilen bilgilere göre ise Topsakal kısa süre önce genel merkezdeki görevine tekrar geri döndü. Engin Özkoç ve Tuncay Özkan başta olmak üzere bazı partililerin yoğun baskısı sonucu Topsakal'ın geri dönüşüne Kılıçdaroğlu'nun onay verdiği öğrenildi.

#9
Foto - CHP'de küfürlü koltuk kavgası! "Eren Erdem’in anasını…" rezilliğinin polemiği sürüyor

SKANDAL PAYLAŞIMLARI UNUTULMADI 14 Mayıs seçimleri öncesi CHP'nin Ankara milletvekili adayları arasında gösterilen Konuralp, geçmiş dönemdeki sosyal medya paylaşımları ile de gündem olmuştu.

#10
Foto - CHP'de küfürlü koltuk kavgası! "Eren Erdem’in anasını…" rezilliğinin polemiği sürüyor

Sosyal medya hesabından PKK elebaşı Abdullah Öcalan'ın fotoğrafını paylaşan Konuralp, "Öcalan'ın yeni fotoğrafı. Tarzı hiç fena değil" ifadelerini kullanmıştı.

#11
Foto - CHP'de küfürlü koltuk kavgası! "Eren Erdem’in anasını…" rezilliğinin polemiği sürüyor

27 Eylül 2014 tarihinde "Diren Kobani" etiketiyle de bir açıklama paylaştığı görülen Konuralp, "Kobani birilerinin 'laik' korkuları nedeniyle değil, son yılların en anlamlı vicdan ve onur direnişi olduğu için düşmemeli" sözleriyle tepki toplamıştı.

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