CHP'de koltuk savaşı yeniden alevlendi! 'Adaylığını açıkladığı an istifası istenecek' iddiası

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, değişimcilerin genel başkan adayı yapmak için örgütlerde nabız yoklamasına giriştiği CHP Grup Başkanı Özgür Özel'i şimdiden 4 koldan sıkıştırmaya hazırlanıyor. İddiaya göre genel merkez, Özel'in adaylığını açıkladığı an grup başkanlığı görevinden istifasını talep edecek. Özgür Özel ise "istifa edecek" iddialarını bugüne kadar sürekli reddederek, "Bunun için bir neden yok" savunmasını yapıyor. Kılıçdaroğlu ve Özel arasındaki "istifa" krizinin ilk MYK toplantısına da yansıyabileceği bildirildi.