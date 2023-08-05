CHP’de koltuk kavgası kızışıyor: Özgür Özel de adayım dedi Kemal Kılıçdaroğlu’na resti çekti: Her göreve talibim!

Genel başkanlığa aday olacağını söyleyen Özgür Özel, "Sorumluluk almaksa sorumluluk, fedakârlık yapmaksa fedakârlık. Ben bu partinin yeniden yenilgi yaşamaması için her göreve talibim. Bu genel başkanlıksa da genel başkanlık" ifadesini kullandı. Koalisyon ortaklarından Saadet Partisi, "CHP'nin aldığı yüzde 25 oyun içinde, en az 7 veya 8'i CHP dışından gelmiş oydur. CHP bundan önceki seçimlerde de yüzde 25'i tutturamadı" demişti. DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan da "Bizim kimseye en ufak bir borcumuz yok. Bugün seçimi helalinden kazanmış, başı dik, alnı açık 15 milletvekilimiz var" ifadelerini kullanmıştı.