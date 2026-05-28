  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Milli motosikletçiler, iki Akdeniz ülkesinde piste çıkacak Yargıtay’dan milyonları ilgilendiren emsal “boşanma” kararı! Bu, artık haklı sebep sayılıyor ASELSAN imzalı milli hızlı trenden rekor geldi! Ulaştığı sürate bakın “Yüzyılın keşfi” deniliyor! 83 milyar dolarlık dev altın rezervi bulundu Bakan Göktaş rakam verdi: 2 bin 354'e ulaştı Başdağ’da 2200 yıllık tarih Zirvedeki antik havuz sizi bekliyor Türk Kızılay'ın vekaletle kurban kesimleri devam ediyor
Gündem
6
Yeniakit Publisher
Taraflar mutabık kaldı! Topraklarından maden fışkıran ülkeden Türkiye’ye olay davet
Haber Merkezi Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

Taraflar mutabık kaldı! Topraklarından maden fışkıran ülkeden Türkiye’ye olay davet

Türkiye'nin madencilik alanındaki tecrübesinden yararlanmak isteyen ülke, Ankara ile bir mutabakat zaptı taslağı iletilmesi konusunda anlaşıldığını açıkladı. Yetkili isim, Temmuz ayında göreve başlayacak yeni hükümete Türkiye ile müzakereleri ilerletilmiş şekilde bırakmayı hedeflediklerini duyurdu.

#1
Foto - Taraflar mutabık kaldı! Topraklarından maden fışkıran ülkeden Türkiye’ye olay davet

Peru Çevre Bakanı Nelly Paredes del Castillo, madencilik ve kritik mineraller alanında Peru ile Türkiye arasındaki işbirliği fırsatlarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Geçen ay Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütünün (OECD) İstanbul'da düzenlediği Kritik Mineraller Forumu'nun Türkiye ile önemli işbirliği fırsatları sunduğunu belirten Paredes del Castillo, kritik minerallerin enerji dönüşümünde önemli rol oynadığını söyledi. Paredes del Castillo, kritik minerallere yönelik artan talep açısından bu dönüşümün dünyanın üçüncü büyük bakır üreticisi Peru için önemli fırsatlar yarattığını dile getirdi.

#2
Foto - Taraflar mutabık kaldı! Topraklarından maden fışkıran ülkeden Türkiye’ye olay davet

İstanbul ziyaretinde Bakan Bayraktar ile görüş alışverişi imkanı bulunduklarını ve sürdürülebilir kalkınma çerçevesinde kritik minerallerin düzenli ve planlı şekilde değerlendirilmesi gerektiği hususunda mutabık kaldıklarını aktaran Paredes del Castillo, kritik minerallerin üretimi sürecinde su kaynakları, biyoçeşitlilik ve özellikle Latin Amerika örneğinde yerel toplulukların korunmasının önemli olduğunu ifade etti. Paredes del Castillo, Türkiye'nin bu alanda sahip olduğu tecrübeye ve ikili işbirliğine dikkati çekerek, "Çünkü biz artık yalnızca ham madde ihracatçısı olmak istemiyoruz, bunun yerine madenlerin bizzat işlenmesine kadar uzanan katma değer, yani bir endüstri oluşturmak istiyoruz. Ancak aynı zamanda sürdürülebilir kalkınma, özellikle sosyal sorumluluk boyutunu da içeren bir katma değer istiyoruz. Bakan (Bayraktar) ile Peru ve Türkiye hükümetleri arasındaki bu ortak çalışmanın koordinasyonuna başlanması amacıyla, büyükelçiliklerimiz aracılığıyla bir mutabakat zaptı taslak önerisinin iletilmesi konusunda mutabık kaldık." diye konuştu.

#3
Foto - Taraflar mutabık kaldı! Topraklarından maden fışkıran ülkeden Türkiye’ye olay davet

Geçiş hükümeti olarak bu süreci mümkün olduğunca ilerletmek istediklerinin altını çizen Paredes del Castillo, "Temmuzda yeni bir cumhurbaşkanımız olacak ancak yeni hükümetin Türkiye ile koordinasyonu ve söz konusu mutabakat zaptının imzalanmasına yönelik müzakereleri sürdürebilmesi için bu süreci ilerletilmiş şekilde bırakmayı hedefliyoruz." değerlendirmesinde bulundu. Paredes del Castillo, enerji dönüşümüyle madenlere yönelik küresel talebin hızla arttığını anımsatarak, "Bu nedenle ülke olarak yeni projelerle daha fazla fırsat arıyoruz. Geçen yıl, yalnızca ana ham madde olan bakırın değil, diğer kritik minerallerin de çıkarılması amacıyla 67 yeni projeyi hayata geçirdik." bilgisini paylaştı.

#4
Foto - Taraflar mutabık kaldı! Topraklarından maden fışkıran ülkeden Türkiye’ye olay davet

Bakan Bayraktar, sosyal medya hesabından, Paredes del Castillo ile gerçekleştirdiği görüşmeye ilişkin, "Peru'nun sahip olduğu zengin yer altı kaynaklarını Türkiye'nin madencilik alanındaki tecrübesiyle bir araya getirebileceğimiz başlıkları ele aldık. Görüşmemizde iki ülkenin bu zenginliğini ortak üretim, yatırım ve teknoloji geliştirme alanlarında somut işbirliklerine dönüştürme noktasında istişarede bulunduk." paylaşımında bulunmuştu.

#5
Foto - Taraflar mutabık kaldı! Topraklarından maden fışkıran ülkeden Türkiye’ye olay davet

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Şaşırdık mı? Kızıl Soros'a ödül
Gündem

Şaşırdık mı? Kızıl Soros'a ödül

İsveç merkezli Gilel Storch Ödülü, halkın oylarıyla seçilen dönemin Başbakanı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğindeki AK Parti hü..
Norveç için büyük utanç! O ülkenin koruması altına girecek
Dünya

Norveç için büyük utanç! O ülkenin koruması altına girecek

Norveç Başbakanı Jonas Gahr Stoere, ülkesi adına büyük utancı açıkladı. Stoere, Norveç'in Fransa'nın nükleer koruması altına gireceğini duyu..
CHP'yi sarsacak iddia! Genel Başkanlık için 2 isim
Gündem

CHP'yi sarsacak iddia! Genel Başkanlık için 2 isim

Enver Aysever, CHP içindeki siyasi dengelere ilişkin dikkat çeken iddialar ortaya attı. Aysever, parti içinde yeni bir yapılanma bulunduğunu..
Türkiye'ye iki kilometre mesafede alçak uçuş! Çatışmaya hazırlanıyorlar
Dünya

Türkiye'ye iki kilometre mesafede alçak uçuş! Çatışmaya hazırlanıyorlar

Yunan savaş uçakları, Türkiye kıyılarına 2 kilometre, Yunan ana karasına 580 kilometre uzaklıkta bulunan Meis Adası'nda alçak uçuş yaptı. Ül..
CHP’de kriz büyüyor mu? Özgür Özel’den dikkat çeken istifa açıklaması
Gündem

CHP’de kriz büyüyor mu? Özgür Özel’den dikkat çeken istifa açıklaması

CHP’de kurultay depremi büyüyor! Mahkemenin iptal kararı sonrası parti içinde taşlar yerinden oynarken, şaibeli kurultay tartışmalarının oda..
PKK’dan hadsiz CHP ve İran açıklaması: Özgür Özel ‘Kürt’ dediği için hedefte! İran’da Türkiye’nin istediği olmayacak
Gündem

PKK’dan hadsiz CHP ve İran açıklaması: Özgür Özel ‘Kürt’ dediği için hedefte! İran’da Türkiye’nin istediği olmayacak

Terör örgütü PKK’nın elebaşılarından Duran Kalkan, yolsuzluğun merkez üssü haline gelen CHP’ye yapılan operasyonları eleştirdiği konuşmasınd..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23