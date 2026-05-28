Taraflar mutabık kaldı! Topraklarından maden fışkıran ülkeden Türkiye’ye olay davet

İstanbul ziyaretinde Bakan Bayraktar ile görüş alışverişi imkanı bulunduklarını ve sürdürülebilir kalkınma çerçevesinde kritik minerallerin düzenli ve planlı şekilde değerlendirilmesi gerektiği hususunda mutabık kaldıklarını aktaran Paredes del Castillo, kritik minerallerin üretimi sürecinde su kaynakları, biyoçeşitlilik ve özellikle Latin Amerika örneğinde yerel toplulukların korunmasının önemli olduğunu ifade etti. Paredes del Castillo, Türkiye'nin bu alanda sahip olduğu tecrübeye ve ikili işbirliğine dikkati çekerek, "Çünkü biz artık yalnızca ham madde ihracatçısı olmak istemiyoruz, bunun yerine madenlerin bizzat işlenmesine kadar uzanan katma değer, yani bir endüstri oluşturmak istiyoruz. Ancak aynı zamanda sürdürülebilir kalkınma, özellikle sosyal sorumluluk boyutunu da içeren bir katma değer istiyoruz. Bakan (Bayraktar) ile Peru ve Türkiye hükümetleri arasındaki bu ortak çalışmanın koordinasyonuna başlanması amacıyla, büyükelçiliklerimiz aracılığıyla bir mutabakat zaptı taslak önerisinin iletilmesi konusunda mutabık kaldık." diye konuştu.