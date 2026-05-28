“Yüzyılın keşfi” deniliyor! 83 milyar dolarlık dev altın rezervi bulundu

Bilimsel araştırmaları, keşifleri ve teknolojik gelişmeleri yayınlayan Science Alert'in açıklamalarına atıfta bulunulurken, Çin'de keşfedilen bu rezervin Güney Afrika'daki South Deep madeninin 900 metrik tonluk rezervini geride bıraktığı belirtildi. Çin'deki rezervin, bugüne kadar dünyanın en büyük altın rezervi olarak kabul edilen rekoru kırdığı bildirildi. Uzmanların bu yeni yatağı, bulunan en büyük yataklardan biri olarak değerlendirdiği ifade edilirken, keşfin 3 boyutlu jeolojik modelleme kullanılarak yapıldığı açıklandı.