CHP’de depremin ardından ilk radikal hamle! Özgür Özel gizli talimatı verdi, ortalık fena karışacak
Ankara Bölge Adliye Mahkemesi'nin "mutlak butlan" kararı sonrası CHP Genel Merkezi'nin polis zoruyla tahliye edilmesinin ardından, Özgür Özel'in siyasi yol haritasına dair ilk sıcak kulis bilgileri sızdı. Gazeteci Barış Yarkadaş'ın tv100 ekranlarında paylaştığı iddialara göre, CHP Manisa Milletvekili Özgür Özel salı günü bayramdan hemen önce İzmir'e gitme kararı aldı. İzmir İl Örgütü'ne havalimanında yoğun bir karşılama yapılması ve bu karşılamanın kitlesel bir mitinge dönüştürülmesi yönünde kesin talimat verildiği öğrenildi.