CHP’de değişmeyen değişim! Hem Demirtaş'a selam hem Mustafa Kemal'e ziyaret

"Aziz Atatürk, Sayın Genel Başkanım, 4-5 Kasım tarihlerinde düzenlenen 38’inci Olağan Kurultayımızda görev alan Parti Meclisi ve Yüksek Disiplin Kurulu üyelerimizle birlikte huzurundayız. Cumhuriyetimizin 100’üncü yılında, kurduğunuz ve bizlere emanet ettiğiniz partimizi iktidar yapamamanın mahcubiyeti içerisindeyiz. Cumhuriyetimizin 2'nci yüzyılında ilk kurultayımız, bizlere iki büyük eserinizden biri olan partimizi iktidar yapma görevi verdi. Önce bu görevi yerine getirecek, ardından bizleri vasiyet ettiğiniz gibi diğer büyük eseriniz olan Türkiye Cumhuriyeti’ni muasır medeniyetler seviyesine ulaştıracağız. Sayın Genel Başkanım; devrimlerinizin aşındırıldığı, altı okumuzun hiçleştirilmeye çalışıldığı, anayasal düzene karşı kalkışma girişimlerinin yaşandığı, kuvvetler ayrılığının yok sayıldığı bir dönemde, kimsesizlerin kimsesi olarak tanımladığımız Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılında ayrım gözetmeden, tüm yurttaşlarımızın daha iyi şartlarda yaşayabilmesi için ısrarla ve inatla tam demokratik, laik ve sosyal hukuk devleti niteliklerini savunma ve güçlendirme görevimizi yerine getirmek için azim ve kararlılıkla mücadele edeceğiz. Size ve silah arkadaşlarınıza minnetlerimizi sunuyor, tüm şehitlerimizi ve demokrasi mücadelesinde yaşamını yitirmiş tüm yurttaşlarımızı rahmetle anıyoruz. Ruhunuz şad olsun."