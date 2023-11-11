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CHP’de değişmeyen değişim! Hem Demirtaş'a selam hem Mustafa Kemal'e ziyaret

2023-11-11 16:50:55
CHP’de değişmeyen değişim! Hem Demirtaş'a selam hem Mustafa Kemal'e ziyaret

Özgür Özel ve beraberindekiler, Aslanlı Yol'dan yürüyerek Atatürk'ün mozolesine geldi. Özgür Özel’in mozoleye çelenk bırakmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu.

#1
Foto - CHP’de değişmeyen değişim! Hem Demirtaş'a selam hem Mustafa Kemal'e ziyaret

Misakımilli Kulesi'ne geçerek Anıtkabir özel defterini imzalayan Özel, deftere şunları yazdı:

#2
Foto - CHP’de değişmeyen değişim! Hem Demirtaş'a selam hem Mustafa Kemal'e ziyaret

"Aziz Atatürk, Sayın Genel Başkanım, 4-5 Kasım tarihlerinde düzenlenen 38’inci Olağan Kurultayımızda görev alan Parti Meclisi ve Yüksek Disiplin Kurulu üyelerimizle birlikte huzurundayız. Cumhuriyetimizin 100’üncü yılında, kurduğunuz ve bizlere emanet ettiğiniz partimizi iktidar yapamamanın mahcubiyeti içerisindeyiz. Cumhuriyetimizin 2'nci yüzyılında ilk kurultayımız, bizlere iki büyük eserinizden biri olan partimizi iktidar yapma görevi verdi. Önce bu görevi yerine getirecek, ardından bizleri vasiyet ettiğiniz gibi diğer büyük eseriniz olan Türkiye Cumhuriyeti’ni muasır medeniyetler seviyesine ulaştıracağız. Sayın Genel Başkanım; devrimlerinizin aşındırıldığı, altı okumuzun hiçleştirilmeye çalışıldığı, anayasal düzene karşı kalkışma girişimlerinin yaşandığı, kuvvetler ayrılığının yok sayıldığı bir dönemde, kimsesizlerin kimsesi olarak tanımladığımız Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılında ayrım gözetmeden, tüm yurttaşlarımızın daha iyi şartlarda yaşayabilmesi için ısrarla ve inatla tam demokratik, laik ve sosyal hukuk devleti niteliklerini savunma ve güçlendirme görevimizi yerine getirmek için azim ve kararlılıkla mücadele edeceğiz. Size ve silah arkadaşlarınıza minnetlerimizi sunuyor, tüm şehitlerimizi ve demokrasi mücadelesinde yaşamını yitirmiş tüm yurttaşlarımızı rahmetle anıyoruz. Ruhunuz şad olsun."

#3
Foto - CHP’de değişmeyen değişim! Hem Demirtaş'a selam hem Mustafa Kemal'e ziyaret

Heyet daha sonra 2'nci Cumhurbaşkanı İsmet İnönü'nün kabrinin bulunduğu alana geçti. Özel’in, İsmet İnönü’nün kabrine çelenk bırakmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu.

#4
Foto - CHP’de değişmeyen değişim! Hem Demirtaş'a selam hem Mustafa Kemal'e ziyaret

Özgür Özel CHP Genel Başkanı seçildiği parti kurultayında bebek katili PKK'nın siyasi kolu HDP'nin eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'a selam göndermişti. Jüniör Kemal Özgür Özel'in hem Mustafa Kemal'i ziyaret edip hem Demirtaş'a selam göndermesi "Kemal Kılıçdaroğlu'ndan bir farkı yok" yorumlarını beraberinde getirdi.

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