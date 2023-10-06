CHP’de değişimciler delege avına çıktı! Özgür Karabat'ın sır dolu çantasıyla ilgili bomba iddia “Satılık CHP delegeleri”

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP), 4-5 Kasım'da yapılacak olan 8. Olağan Kurultayı'na odaklanırken, Genel Başkanlığa adaylığını ilan eden Özgür Özel ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun parayla delege satın alma yarışına girdikleri iddia edildi. "Değişimcilerin" destekçisi birçok milletvekili farklı illerde görevlendirilerek il kongrelerinde resmen delege avına çıktı. CHP Erzurum Kongresinde İstanbul Milletvekili Özgür Karabat'ın elindeki çantayı bir an olsun yanından ayırmaması parayla delege satın alma iddialarını destekledi. İmamoğlu ve Özel'e yakın olan milletvekilleri, il il dolaşarak delege avını çıktı. Değişimcilerin parayla delege satın almak için yarışa girdikleri öğrenilirken, bu durumun parti içinde büyük rahatsızlık uyandırdığı bilgisi edinildi.