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CHP'de belediyecilik gitti mafyacılık geldi! O belediye başkanına 'tehdit' suçundan hapis cezası!

2024-05-21 15:46:38
CHP'de belediyecilik gitti mafyacılık geldi! O belediye başkanına 'tehdit' suçundan hapis cezası!

Ceyhan Belediye Başkanı Aydar ve iki akrabasına "tehdit" suçundan hapis cezası verildi.

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Foto - CHP'de belediyecilik gitti mafyacılık geldi! O belediye başkanına 'tehdit' suçundan hapis cezası!

Belediye Başkanı Kadir Aydar ile CHP İlçe Başkanı olan kardeşi Caner ve amcası Ertan Aydar, "hukuki alacağın tahsili amacıyla tehdit" suçundan 2 yıl 1'er ay hapis cezasına çarptırıldı Adana'da tehditle senet imzalattıkları ve hesaplarına para aktarılmasını sağladıkları iddiasıyla yargılanan Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar ile CHP İlçe Başkanı olan kardeşi Caner Aydar ve amcası Ertan Aydar'a "hukuki alacağın tahsili amacıyla tehdit" suçundan 2 yıl 1'er ay hapis cezası verildi.

#2
Foto - CHP'de belediyecilik gitti mafyacılık geldi! O belediye başkanına 'tehdit' suçundan hapis cezası!

Ceyhan 1. Ağır Ceza Mahkemesinde 16 Mayıs'taki duruşmaya, tutuksuz sanıklardan Belediye Başkanı Kadir Aydar ile bazı tanıklar ve taraf avukatları katıldı. Diğer sanıklar Kadir Aydar'ın amcaları Ertan ve Alper, babası Ceyhan Ticaret Borsası Başkanı Mustafa ve kardeşi CHP Ceyhan İlçe Başkanı Caner Aydar duruşmaya gelmedi.

#3
Foto - CHP'de belediyecilik gitti mafyacılık geldi! O belediye başkanına 'tehdit' suçundan hapis cezası!

Cumhuriyet savcısı mütalaasında, müşteki B.A'nın yolcu olarak bulunduğu Türker İlker Aydar yönetimindeki otomobilde, sanıkların şirketine ait araçta 2015 yılında trafik kazası geçirdiğini ve bu kazadan kaynaklı tedavi masraflarının karşılanması amacıyla sigorta şirketine tazminat davası açtığını belirtti. Savcı, mağdura sigorta şirketi tarafından 193 bin lira ödendiğini, sürücünün alkollü çıkması nedeniyle sigorta şirketinin de sanıkların şirketinden 256 bin lira talep ettiğini bildirdi.

#4
Foto - CHP'de belediyecilik gitti mafyacılık geldi! O belediye başkanına 'tehdit' suçundan hapis cezası!

Sanıkların ilçedeki bir firmada mağdur B.A, babası ve bir akrabasıyla buluştuklarını, sigorta şirketinin alacağı 256 bin liranın yarısını istediklerini, mağdur B.A'nın hesabındaki 100 bin lirayı kendilerine göndermesini ve 45 bin liralık da senet imzalamasını talep ettiklerini, Kadir Aydar'ın ise bu sırada "Davayı nasıl açarsınız, malımıza ortak mısınız?" dediğini kaydetti. Savcı, sanıkların fikir ve eylem birliği içinde ödeme almak amacıyla tehditte bulunduklarını, 100 bin liranın Caner Aydar'ın hesabına aktarılmasını sağladıklarını, 45 bin liralık senedi de imzalattıklarını belirterek, sanıklar Alper, Caner, Kadir ve Ertan Aydar'ın "hukuki alacağın tahsili amacıyla tehdit" suçundan cezalandırılmasına, sanık Mustafa Aydar'ın ise "delil yetersizliğinden" beraatine karar verilmesi yönünde görüş sundu.

#5
Foto - CHP'de belediyecilik gitti mafyacılık geldi! O belediye başkanına 'tehdit' suçundan hapis cezası!

Mütalaayı kabul etmediğini belirten Aydar, "Karşı tarafın istedikleri olmayınca yüz göz olduk. Beni bu olaya dahil ettiler. Telefonda bir tartışma yaşadık. Birbirimize hakaret ettik. Sonradan çok pişman oldum ve mesaj attım. O mesaj yüzünden bugün burada yargılanıyorum. Kendileri ile ben yüz yüze hiç tartışmadım. Taraflar arasında uzlaşı sağlamak istedim fakat başarılı olamadım. Suçlamaları kabul etmiyorum. Beraatimi talep ederim." ifadelerini kullandı. Diğer sanıkların avukatları da müvekkillerinin suçsuz olduğunu iddia ederek, beraat talebinde bulundu. Mahkeme heyeti, sanıklar Kadir, amcası Ertan ve kardeşi Caner Aydar'ı "hukuki alacağın tahsili amacıyla tehdit" suçundan 2 yıl 1'er ay hapis cezasına çarptırdı. Heyet, diğer sanıklar Mustafa ve Alper Aydar'ın ise "suçun sanıklar tarafından işlendiğinin sabit olmadığı" gerekçesiyle beraatine karar verdi. 2019'daki Mahalli İdareler Genel Seçimi'nde Ceyhan Belediye Başkanı seçilen Aydar'ın, geçmişte aldığı hapis cezaları nedeniyle adli sicil kaydı bulunmasından dolayı mazbatası Yüksek Seçim Kurulu tarafından iptal edilmiş, 6 Nisan 2020'de Ceyhan Belediye Meclisi'nde yapılan oylamada Hülya Erdem Ceyhan Belediye Başkanı seçilmişti. 31 Mart 2024'teki seçimlerde partisince yeniden aday gösterilen Aydar, ikinci kez Ceyhan Belediye Başkanı olmuştu.

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Foto - CHP'de belediyecilik gitti mafyacılık geldi! O belediye başkanına 'tehdit' suçundan hapis cezası!

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