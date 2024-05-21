CHP'de belediyecilik gitti mafyacılık geldi! O belediye başkanına 'tehdit' suçundan hapis cezası!

Mütalaayı kabul etmediğini belirten Aydar, "Karşı tarafın istedikleri olmayınca yüz göz olduk. Beni bu olaya dahil ettiler. Telefonda bir tartışma yaşadık. Birbirimize hakaret ettik. Sonradan çok pişman oldum ve mesaj attım. O mesaj yüzünden bugün burada yargılanıyorum. Kendileri ile ben yüz yüze hiç tartışmadım. Taraflar arasında uzlaşı sağlamak istedim fakat başarılı olamadım. Suçlamaları kabul etmiyorum. Beraatimi talep ederim." ifadelerini kullandı. Diğer sanıkların avukatları da müvekkillerinin suçsuz olduğunu iddia ederek, beraat talebinde bulundu. Mahkeme heyeti, sanıklar Kadir, amcası Ertan ve kardeşi Caner Aydar'ı "hukuki alacağın tahsili amacıyla tehdit" suçundan 2 yıl 1'er ay hapis cezasına çarptırdı. Heyet, diğer sanıklar Mustafa ve Alper Aydar'ın ise "suçun sanıklar tarafından işlendiğinin sabit olmadığı" gerekçesiyle beraatine karar verdi. 2019'daki Mahalli İdareler Genel Seçimi'nde Ceyhan Belediye Başkanı seçilen Aydar'ın, geçmişte aldığı hapis cezaları nedeniyle adli sicil kaydı bulunmasından dolayı mazbatası Yüksek Seçim Kurulu tarafından iptal edilmiş, 6 Nisan 2020'de Ceyhan Belediye Meclisi'nde yapılan oylamada Hülya Erdem Ceyhan Belediye Başkanı seçilmişti. 31 Mart 2024'teki seçimlerde partisince yeniden aday gösterilen Aydar, ikinci kez Ceyhan Belediye Başkanı olmuştu.