CHP'de belediyecilik gitti mafyacılık geldi! O belediye başkanına 'tehdit' suçundan hapis cezası!

Sanıkların ilçedeki bir firmada mağdur B.A, babası ve bir akrabasıyla buluştuklarını, sigorta şirketinin alacağı 256 bin liranın yarısını istediklerini, mağdur B.A'nın hesabındaki 100 bin lirayı kendilerine göndermesini ve 45 bin liralık da senet imzalamasını talep ettiklerini, Kadir Aydar'ın ise bu sırada "Davayı nasıl açarsınız, malımıza ortak mısınız?" dediğini kaydetti. Savcı, sanıkların fikir ve eylem birliği içinde ödeme almak amacıyla tehditte bulunduklarını, 100 bin liranın Caner Aydar'ın hesabına aktarılmasını sağladıklarını, 45 bin liralık senedi de imzalattıklarını belirterek, sanıklar Alper, Caner, Kadir ve Ertan Aydar'ın "hukuki alacağın tahsili amacıyla tehdit" suçundan cezalandırılmasına, sanık Mustafa Aydar'ın ise "delil yetersizliğinden" beraatine karar verilmesi yönünde görüş sundu.