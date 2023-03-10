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CHP ve İYİ Parti'nin "HDP ile görüşme" krizinde yeni perde! Faik Öztrak, Kürşad Zorlu'yu yalanladı

2023-03-10 07:29:56
CHP ve İYİ Parti'nin "HDP ile görüşme" krizinde yeni perde! Faik Öztrak, Kürşad Zorlu'yu yalanladı

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığına karşı çıkması ve daha sonra zoraki kabullenmesi ile büyük bir krize giren Altılı Koalisyon'da yeni kaos ortaya çıktı. HDP ile Altılı Koalisyon Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun gerçekleştireceği görüşme ile ilgili CHP ve İYİ Parti'den çelişkili açıklamalar gelmeye devam ediyor. İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu, Kılıçdaroğlu'nun CHP Genel Başkanı olarak HDP ile görüşeceğini savunmuştu. CHP Sözcüsü Faik Öztrak'tan bu konuya yalanlama geldi. Öztrak "Kılıçdaroğlu Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı olarak HDP ile görüşecek" dedi.

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Foto - CHP ve İYİ Parti'nin "HDP ile görüşme" krizinde yeni perde! Faik Öztrak, Kürşad Zorlu'yu yalanladı

Altılı Koalisyon'un HDP açmazı sürüyor. Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığını ilan etmesi sonrası ilk tebrik 6'lı koalisyonun 'gizli' ortağı HDP'den gelmişti. HDP Eş Başkanı Mithat Sancar, Kılıçdaroğlu ile görüşmek istediklerini söyleyip davette bulunmuştu. 6'lı koalisyonu dağıtan ve 72 saat sonra geri dönen Meral Akşener, geçtiğimiz akşam katıldığı canlı yayında, HDP'li Sancar'dan 'hoca' olarak bahsedip CHP ile HDP'nin görüşmesine yeşil ışık yakmış ve "CHP, HDP ile görüşebilir ama bizim olduğumuz masaya getiremez." açıklamasında bulunmuştu. CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, dün yaptığı açıklamayla, Kılıçdaroğlu'nun yakın bir tarihte HDP'ye ziyaret gerçekleştireceğini ifade etmişti.

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Foto - CHP ve İYİ Parti'nin "HDP ile görüşme" krizinde yeni perde! Faik Öztrak, Kürşad Zorlu'yu yalanladı

İYİ PARTİ VE CHP'DEN ÇELİŞKİLİ AÇIKLAMALAR! Yaşananların gölgesinde bugün katıldığı yayında konuya ilişkin değerlendirmelerde bulunan İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu, Kılıçdaroğlu'nun 'Cumhurbaşkanı adayı olarak değil CHP Genel Başkanı olarak HDP'yi ziyaret edeceğini' vurguladı. Zorlu açıklamasında, "Ortaklaştığımız hususlar dışında başka bir gündemimiz yoktur. CHP'nin ya da diğer partilerin başka partiyle görüşmesinde sorun yok." diye konuştu.

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