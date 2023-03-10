CHP ve İYİ Parti'nin "HDP ile görüşme" krizinde yeni perde! Faik Öztrak, Kürşad Zorlu'yu yalanladı

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığına karşı çıkması ve daha sonra zoraki kabullenmesi ile büyük bir krize giren Altılı Koalisyon'da yeni kaos ortaya çıktı. HDP ile Altılı Koalisyon Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun gerçekleştireceği görüşme ile ilgili CHP ve İYİ Parti'den çelişkili açıklamalar gelmeye devam ediyor. İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu, Kılıçdaroğlu'nun CHP Genel Başkanı olarak HDP ile görüşeceğini savunmuştu. CHP Sözcüsü Faik Öztrak'tan bu konuya yalanlama geldi. Öztrak "Kılıçdaroğlu Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı olarak HDP ile görüşecek" dedi.