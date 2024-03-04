CHP ve DEM birlikteliğinde yeni boyut! Türk olmaktan utanan adaya ortak miting yaptılar!

CHP, yerel seçimde DEM'lendi. PKK'nın siyasi uzantısı DEM Parti ile ittifak yaptığı bölgelerden biri de Mersin'in Toroslar İlçesi'ydi. CHP bölgede DEM için çalışan Abdurrahman Yıldız'ı aday gösterdi. İki parti, dün ortak miting yaparak Yıldız için oy istedi. Öte yandan Toroslar adayı sosyal medyadaki paylaşımlarıyla da gündeme geldi. Türk olarak anılmaktan üzüntü duyduğunu söyleyen Yıldız'ın sosyal medyada "Bana neler demediler ki. Affedersiniz Türk diyen bile oldu. Hatta özür dilerim Sünni Müslüman diyenleri gördüm" paylaşımı tepki çekti.