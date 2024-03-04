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CHP ve DEM birlikteliğinde yeni boyut! Türk olmaktan utanan adaya ortak miting yaptılar!

2024-03-04 12:23:46
CHP ve DEM birlikteliğinde yeni boyut! Türk olmaktan utanan adaya ortak miting yaptılar!

CHP, yerel seçimde DEM'lendi. PKK'nın siyasi uzantısı DEM Parti ile ittifak yaptığı bölgelerden biri de Mersin'in Toroslar İlçesi'ydi. CHP bölgede DEM için çalışan Abdurrahman Yıldız'ı aday gösterdi. İki parti, dün ortak miting yaparak Yıldız için oy istedi. Öte yandan Toroslar adayı sosyal medyadaki paylaşımlarıyla da gündeme geldi. Türk olarak anılmaktan üzüntü duyduğunu söyleyen Yıldız'ın sosyal medyada "Bana neler demediler ki. Affedersiniz Türk diyen bile oldu. Hatta özür dilerim Sünni Müslüman diyenleri gördüm" paylaşımı tepki çekti.

#1
Foto - CHP ve DEM birlikteliğinde yeni boyut! Türk olmaktan utanan adaya ortak miting yaptılar!

Cumhuriyet Halk Partisi, yerel seçimlerde de eski ittifak ortağı DEM Parti'nin kapısına gitti. Terör örgütü PKK'nın siyasi uzantısı DEM'in tüm şartlarını kabul etti. Kandil'den gelen talimatla ittifak kuran CHP ve DEM, pek çok il için anlaşmaya gitti. İstanbul'un Esenyurt İlçesi başta olmak üzere Mersin ve Adana'da da DEM'in adaylarına destek verildi.

#2
Foto - CHP ve DEM birlikteliğinde yeni boyut! Türk olmaktan utanan adaya ortak miting yaptılar!

ORTAK MİTİNG YAPTILAR Kandil ittifakının yürütüldüğü bölgelerden birisi de Mersin'in Toroslar İlçesi'ydi. CHP, Toroslar'da DEM ile tanınan, genel seçimlerde DEM için çalışan Abdurrahman Yıldız'ı aday gösterdi. Abdurrahman Yıldız'ın kampanyasında DEM ve CHP de el ele verdi. Ortak düzenlenen programda DEM'in Eş sözcüsü Ahmet Asen, Yıldız için destek istedi.

#3
Foto - CHP ve DEM birlikteliğinde yeni boyut! Türk olmaktan utanan adaya ortak miting yaptılar!

DEM, CHP'NİN ADAYINA DESTEK İSTEDİ "Abdurrahman Yıldız'ı desteklemek için bir araya geldik. Sadece Yıldız'ı desteklemiyoruz, kendi geleceğimizi çocuklarımızın geleceği için destekliyoruz. Kazanan Abdurrahman Yıldız olmayacak. Mersin'de kazanmak demek Türkiye'ye bir işaret feneri yakmak demektir" ifadelerine yer verdi.

#4
Foto - CHP ve DEM birlikteliğinde yeni boyut! Türk olmaktan utanan adaya ortak miting yaptılar!

TOROSLAR ADAYINDAN KÜSTAH PAYLAŞIM Öte yandan CHP milletvekili Ali Rıza Öztürk'ün çok seviyorlar dediği Toroslar adayı Abdurrahman Yıldız'ın sosyal medyadaki paylaşımları tepki çekti.

#5
Foto - CHP ve DEM birlikteliğinde yeni boyut! Türk olmaktan utanan adaya ortak miting yaptılar!

Kendisine Türk denilmesinden hoşlanmadığını ve üzüntü duyduğunu söyleyen Yıldız'ın paylaşımında "Empati yapıyorum. Bana neler demediler ki. Affedersiniz Türk diyen bile oldu. Hatta özür dilerim Sünni Müslüman diyenleri gördüm" ifadelerini kullandığı gözlendi.

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