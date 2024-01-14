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CHP Muğla’da bir enkaz bıraktı! 25 yılda alt yapı, su sorununu çözemedi

2024-01-14 07:19:53
CHP Muğla’da bir enkaz bıraktı! 25 yılda alt yapı, su sorununu çözemedi

25 yıldır Muğla'yı yöneten CHP'li Belediye Başkanı Osman Gürün, altyapı sorununu çözemedi, suyu yönetmedi, halk susuzluktan kırıldı. İmar planlarının hukuka aykırı olduğu ortaya çıktı, Muğla plansız kaldı. Ormanların tam ortasına çimento fabrikası kurulmasına sessiz kaldı, direnen halkı zorbalıkla engelledi. Köyleri merkez mahalle statüsüne aldı, üreten köylü destek alamadı. Kemikleşmiş altyapı sorunlarını çözemedi. CHP zihniyeti 25 yılda Muğla'yı adeta sorunlar yumağına dönüştürdü.

#1
Foto - CHP Muğla’da bir enkaz bıraktı! 25 yılda alt yapı, su sorununu çözemedi

Dr. Osman Gürün 1997 yılında doktorluktan emekli olarak, Cumhuriyet Halk Partisi Muğla Merkez İlçe Başkanlığı'na üyelik başvurusunda bulundu. 1999-2024 yılları arasında hiç seçim kaybetmeyerek Muğla Belediye Başkanlığı ve 2014 yılından sonrada Büyükşehir Yasası ile de Muğla Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevini yürütüyordu.

#2
Foto - CHP Muğla’da bir enkaz bıraktı! 25 yılda alt yapı, su sorununu çözemedi

ALTYAPI SORUNUNU ÇÖZEMEDİ Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün, Muğla Büyükşehir Belediyesi statüsüne alındıktan sonra, Bodrum'dan Fethiye'ye, Marmaris'ten Milas'a kadar halkın sorunlarına çözüm bulamadı. Muğla hemen her yağışta, altyapı sorunuyla baş başa bırakıldı.

#3
Foto - CHP Muğla’da bir enkaz bıraktı! 25 yılda alt yapı, su sorununu çözemedi

Su baskınları, taşkınlar ve sellerle boğuştu. Bunun yanında fosseptik sorununu da çözemeyen Gürün yüzünden, tatilciler ilçelerde kokuya maruz kaldı. Turizmin göz bebeği yerlerde çevre düzenlemesini aylarca bitiremedi, hem tatilciler hem de turizm esnafı zarar gördü.

#4
Foto - CHP Muğla’da bir enkaz bıraktı! 25 yılda alt yapı, su sorununu çözemedi

SUYU YÖNETEMEDİ, HALK SUSUZLUKTAN KIRILDI Özellikle Bodrum, Marmaris ve Fethiye'de ciddi su krizleri yaşandı. Bodrum'da her hafta su ishale hattı patladı. Turizm cennetinde halk susuzluktan kırılırken tonlarca su israf edildi. Yeraltı sularını koruyamadı, kayıp ve kaçakların önüne geçemedi. Bu yüzden barajlar kurudu.

#5
Foto - CHP Muğla’da bir enkaz bıraktı! 25 yılda alt yapı, su sorununu çözemedi

Halk temel ihtiyaçlarını gideremedi, tankerle su temin etmeye çalıştı. Yağmur hasadı yapmaya başladı. Milas'la Bodrum arasında su kavgası yaşandı. Halk susuzluktan kırılırken suya yüzde 100'e varan zam yapması ise tepkilere neden oldu.

#6
Foto - CHP Muğla’da bir enkaz bıraktı! 25 yılda alt yapı, su sorununu çözemedi

EN PAHALI ULAŞIM MUĞLA'DA Muğla'da ulaşıma büyük zam yapıldı. Toplu taşımaya ve taksi ücretlerine yüzde 51 zam geldi. Ulaşıma yapılan zamla birlikte Türkiye'de en pahalı ulaşımın olduğu il Muğla oldu.

#7
Foto - CHP Muğla’da bir enkaz bıraktı! 25 yılda alt yapı, su sorununu çözemedi

İMAR PLANLARI HUKUKA AYKIRI ÇIKTI Muğla Büyükşehir Belediyesinin hazırlanan imar planlarının tümünün ve daha sonrasındaki revizyonların hukuka aykırı olduğu ortaya çıktı. Tüm Muğla'nın hukuken var olmayan imar planlarıyla yönetildiğinin gün yüzüne çıkmasından sonra bazı projeler mühürlendi. Muğla yatırımdan mahrum kaldı. Hukuksuzluğun üzerine giden avukatların ise engellenmeye çalışıldığı ileri sürüldü.

#8
Foto - CHP Muğla’da bir enkaz bıraktı! 25 yılda alt yapı, su sorununu çözemedi

KÖYLÜYÜ TARIMSAL DESTEKLERDEN MAHRUM BIRAKTI Muğla Büyükşehir, tarımla geçinen köyleri mahalle statüsüne aldı, köylü tarımsal desteklerden faydalanamadı. Muğla Büyükşehir'in köylüyü desteklerden mahrum bırakan kararını, AK Partili Meclis Üyesi Haluk Laçin'in girişimleriyle, mahkeme dur dedi. Köyler, mahkeme kararıyla kırsal mahalle statüsüne alındı. ASIRLIK ANIT AĞAÇLARI KATLETTİ Gürün, Menteşe'de kızılçam ormanlarının kalbinde kurulması planlanan ve ÇED raporu ile ruhsatı iptal edilen çimento fabrikasının, imar planını isteyen köylülere kulak tıkadı. Meclis toplantısına katılarak protesto eden köylülere, barikat kurarak, zorbalıkla salondan çıkardı. Güneş Enerjisi Santrali kurmak için Menteşe'nin Denizova köyünde, bölgede ender yetişen asırlık palamut ve meşe ağaçları katletti.

#9
Foto - CHP Muğla’da bir enkaz bıraktı! 25 yılda alt yapı, su sorununu çözemedi

ADAY OLMAYACAĞINI AÇIKLADI Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Orman Gürün, 31 Mart 2024 Yerel Seçimlerinde aday olmayacağını duyurdu. Başkan Gürün, "5 dönem, 25 yıl gibi uzun bir süre görev yapma onurunu yaşayan bir belediye başkanı olarak yapmış olduğum değerlendirmeler sonucunda 2024 yerel seçimleri için aday olmama kararı aldım" ifadelerini kullandı. CHP'nin Muğla Büyükşehir Belediye Başkan adaylığı henüz açıklanmadı.

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