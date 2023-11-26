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CHP milletvekili Öcalan hayranı çıktı

2023-11-26 19:07:04
CHP milletvekili Öcalan hayranı çıktı

Daha önce Teyakkuz isimli Twitter hasabında paylışalan CHP Ankara Milletvekili Okan Konuralp'in paylaşımları tekrar gündem oldu.

#1
Foto - CHP milletvekili Öcalan hayranı çıktı

CHP Ankara Milletvekili Okan Konuralp'in geçtiğimiz yıllarda PKK elebaşı Abdullah Öcalan hakkında yaptığı paylaşımlar ortaya çıktı.

#2
Foto - CHP milletvekili Öcalan hayranı çıktı

CHP Ankara Milletvekili Okan Onur Konuralp'ın 2013'ten 2015'e kadar sosyal medya hesabından terörist Abdullah Öcalan'ın fotoğrafını paylaştığı tweetler yeniden gündeme geldi.

#3
Foto - CHP milletvekili Öcalan hayranı çıktı

Kemal Kılıçdaroğlu'nun danışmanlığını da yapan Okan Konuralp'in tweetlerini İYİ Partiye yakınlığı ile bilinen Teyakkuz adlı hesap paylaşarak yeniden gündeme getirdi.

#4
Foto - CHP milletvekili Öcalan hayranı çıktı

Tweetlerde Öcalan'ın fotoğrafından, terör örgütüne övgüye kadar bir çok şey bulunuyor.

#5
Foto - CHP milletvekili Öcalan hayranı çıktı

#6
Foto - CHP milletvekili Öcalan hayranı çıktı

#7
Foto - CHP milletvekili Öcalan hayranı çıktı

#8
Foto - CHP milletvekili Öcalan hayranı çıktı

Söz konusu hesaptan yapılan açıklamada paylaşımların eski olduğu belirtildi.

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