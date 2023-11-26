2023-11-26 19:07:04 CHP milletvekili Öcalan hayranı çıktı
Daha önce Teyakkuz isimli Twitter hasabında paylışalan CHP Ankara Milletvekili Okan Konuralp'in paylaşımları tekrar gündem oldu.
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Daha önce Teyakkuz isimli Twitter hasabında paylışalan CHP Ankara Milletvekili Okan Konuralp'in paylaşımları tekrar gündem oldu.
CHP Ankara Milletvekili Okan Konuralp'in geçtiğimiz yıllarda PKK elebaşı Abdullah Öcalan hakkında yaptığı paylaşımlar ortaya çıktı.
CHP Ankara Milletvekili Okan Onur Konuralp'ın 2013'ten 2015'e kadar sosyal medya hesabından terörist Abdullah Öcalan'ın fotoğrafını paylaştığı tweetler yeniden gündeme geldi.
Kemal Kılıçdaroğlu'nun danışmanlığını da yapan Okan Konuralp'in tweetlerini İYİ Partiye yakınlığı ile bilinen Teyakkuz adlı hesap paylaşarak yeniden gündeme getirdi.
Tweetlerde Öcalan'ın fotoğrafından, terör örgütüne övgüye kadar bir çok şey bulunuyor.
Söz konusu hesaptan yapılan açıklamada paylaşımların eski olduğu belirtildi.
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