  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Gündem
15
Yeniakit Publisher
CHP Genel Merkezi de işin içinde! Manavgat'ta Şok İfşaat: Rüşvet Çarkı Deşifre Oldu!

Haber Merkezi Giriş Tarihi:
CHP Genel Merkezi de işin içinde! Manavgat'ta Şok İfşaat: Rüşvet Çarkı Deşifre Oldu!

Müşteki Zafer Süral, Manavgat Belediyesi davasında verdiği ifadede, "Örgütlü çalışıyorlar" diyerek yolsuzluk ve rüşvet düzeninin boyutlarını gözler önüne serdi. Ruhsat İçin 6 Milyon Lira Ödediğini, 70 Milyon Liralık İnşaatın Kendi Adamlarına Verdirildiğini Söyledi! Manavgat 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen kritik davanın dördüncü duruşmasında, müşteki Zafer Süral'ın beyanları gündeme bomba gibi düştü. CHP'li belediyelerdeki "kirli düzeni" ve "rüşvet çarkını" anlatan Süral, yetkililerin örgütlü bir şekilde hareket ettiğini ileri sürdü. Ruhsat almak için 6 milyon lira ödeme yaptığını iddia eden Süral, 70 milyon liralık bir inşaat projesinin ise belediyedeki bağlantılar aracılığıyla "kendi adamlarına" yönlendirildiğini belirtti. Bu çarpıcı ifadeler, Manavgat Belediyesi'ndeki yolsuzluk iddialarının derinliğini bir kez daha ortaya koydu.

1
#1
Foto - CHP Genel Merkezi de işin içinde! Manavgat'ta Şok İfşaat: Rüşvet Çarkı Deşifre Oldu!

Antalya'da, Manavgat Belediyesi'ne yönelik rüşvet operasyonu ile ilgili, soruşturma kapsamında uzaklaştırılan Belediye Başkanı Niyazi Nefi Kara ile aldığı 110 bin euro rüşvet odasındaki baklava kutusundan çıkan eski Başkan Yardımcısı Mehmet Engin Tüter'in de aralarında bulunduğu 9'u tutuklu 41 sanığın yargılandığı davanın duruşması, CHP'li belediyelerdeki rüşvet çarkını bir kez daha gözler önüne serdi.

#2
Foto - CHP Genel Merkezi de işin içinde! Manavgat'ta Şok İfşaat: Rüşvet Çarkı Deşifre Oldu!

Savcılığa yaptığı başvuruyla soruşturmanın başlamasına da neden olan, aynı zamanda Manavgat Side Turistik Otelciler Birliği Başkanlığı'nı da yürüten, ilçedeki Victory Otelleri'nin sahibi Zafer Süral, Manavgat 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın duruşmasının dördüncü gününde, müşteki olarak verdiği ifadede CHP'li belediyelerdeki kirli düzeni ve rüşvet çarkını anlattı.

#3
Foto - CHP Genel Merkezi de işin içinde! Manavgat'ta Şok İfşaat: Rüşvet Çarkı Deşifre Oldu!

Eylül 2024'te yeni otel inşaatına başlamak için belediyeye başvurduğunu anlatan Zafer Süral, "Başkan Yardımcısı Sıla Ceyhan Berkaya beni, belediyeye ait Toros Et firmasının o dönemdeki genel müdürü Demir Demir'e yönlendirdi.

#4
Foto - CHP Genel Merkezi de işin içinde! Manavgat'ta Şok İfşaat: Rüşvet Çarkı Deşifre Oldu!

Demir'le yaptığım görüşmeye Niyazi Nefi Kara'nın yeğeni Hüseyin Cem Gül de katıldı. Görüşmede belediyenin Kanal V televizyonuna borçları olduğu söyleyerek, kanala ödeme yapmam istendi. Bunun üzerine Kanal V'ye gidip 6 milyon 600 bin lira ödedim. Daha sonra Niyazi Nefi Kara'ya bu ödemeyi sorduğumda, bilgisi olduğunu söyledi.

#5
Foto - CHP Genel Merkezi de işin içinde! Manavgat'ta Şok İfşaat: Rüşvet Çarkı Deşifre Oldu!

BAŞKANIN VİLLASINA... Ruhsatı aldıktan birkaç gün sonra Hüseyin Cem Gül, bu kez otelin inşaat işini Mehmet Ali Fansa'ya (işadamı) vermem gerektiğini söyledi. Daha düşük teklif varken işi Fansa'ya verdim.

#6
Foto - CHP Genel Merkezi de işin içinde! Manavgat'ta Şok İfşaat: Rüşvet Çarkı Deşifre Oldu!

İnşaat işinde 70 milyon liraya yakın ciro yapan Fansa bana, 'İşin 0.75'lik kısmı Niyazi Nefi Kara'nın Kumköy'deki villasının inşaatı için ayrıldı' dedi. Sonra Demir beni arayarak 'CHP Genel Merkezi 200 bin euro istiyor. Başkanın bilgisi var' dedi.

#7
Foto - CHP Genel Merkezi de işin içinde! Manavgat'ta Şok İfşaat: Rüşvet Çarkı Deşifre Oldu!

Para çekerek ona götürdüm. Mağdur olduğumu kanıtlamak için ses kaydı yaptım. Bu parayı verdiğimi hem Belediye Başkanı Niyazi Nefi Kara'ya hem de Sıla Ceyhan Berkaya'ya söyledim.

#8
Foto - CHP Genel Merkezi de işin içinde! Manavgat'ta Şok İfşaat: Rüşvet Çarkı Deşifre Oldu!

150 BİNİNİ MÜDÜR 50 BİNİNİ BAŞKANIN YEĞENİ ALMIŞ ZAFER SÜRAL: Ne zaman para konuşulsa Niyazi Nefi Kara'nın yeğeni Hüseyin Cem Gül masada oluyordu. Hüseyin Cem Gül, 'Vereceksin, edeceksin, yıkarız' tarzı bir jargon kullanıyordu.

#9
Foto - CHP Genel Merkezi de işin içinde! Manavgat'ta Şok İfşaat: Rüşvet Çarkı Deşifre Oldu!

Yapı Kontrol Müdürü Hüseyin Keçer, sahilimizi mühürlemeye her geldiğinde Hüseyin Cem Gül'ü arıyordu. Gül, 'mühürleyin veya mühürlemeyin' şeklinde talimat veriyordu.

#10
Foto - CHP Genel Merkezi de işin içinde! Manavgat'ta Şok İfşaat: Rüşvet Çarkı Deşifre Oldu!

İşadamı Mesut Kara bana 'Senden alınan 200 bin euronun 150 binini belediyeye ait Toros Et firmasının o dönemdeki genel müdürü Demir Demir, 50 binini de Hüseyin Cem Gül aldı' dedi. Bu konuda cesaret etmek kolay değil. Ortak hareket konusunda pek çok mağdur otelciyle konuştum. Çekindiler.

#11
Foto - CHP Genel Merkezi de işin içinde! Manavgat'ta Şok İfşaat: Rüşvet Çarkı Deşifre Oldu!

Nefi Kara'ya, Demir Demir'in ofisinde yaptığımız görüşmede, CHP Genel Merkezi için 200 bin euro ödediğini söylediğimi söyleyince, 'Bilgim yok' dedi. Hüseyin Cem Gül'ün neler yapabileceğinden korktuğum için CHP Genel Merkezi'ne bilgi veremedim.

#12
Foto - CHP Genel Merkezi de işin içinde! Manavgat'ta Şok İfşaat: Rüşvet Çarkı Deşifre Oldu!

1 MİLYON 250 BİN LİRA RÜŞVET VERDİM Müşteki işadamı İbrahim Mutlu da "Encümendeki bir arazi dosyası ile ilgili olarak görüştüğüm Demir Demir, belediyenin bir organizasyon şirketine borcu olduğunu söyleyerek 100 bin dolar istedi. 1 milyon 250 bin lirada anlaştık.

#13
Foto - CHP Genel Merkezi de işin içinde! Manavgat'ta Şok İfşaat: Rüşvet Çarkı Deşifre Oldu!

Parayı Antalya'da tutuklu sanık Mehmet Okan Kaya'ya teslim ettim" dedi.

#14
Foto - CHP Genel Merkezi de işin içinde! Manavgat'ta Şok İfşaat: Rüşvet Çarkı Deşifre Oldu!

3 TAHLİYE Duruşma sonunda tutuklu eski başkan Niyazi Nefi Kara'nın özel kalem müdürü Buğlem Şahbaz ve yapı kontrol müdürü Hüseyin Keçer ile eski imar müdürü Zafer Keçer tahliye edildi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Arif Kocabıyık tutuklandı
Gündem

Arif Kocabıyık tutuklandı

Sokak röportajlarında büyük provokasyonlara imza atan İlave Tv isimli sayfa yöneticisi Arif Kocabıyık hakkında tutuklama kararı çıktı...
Prof. Dr. Cihangir Kaymaz’ın sözleşmesi yenilenmedi: Dünyaca tanınan kardiyolog için hastalar ve öğrenciler harekete geçti
Aktüel

Prof. Dr. Cihangir Kaymaz’ın sözleşmesi yenilenmedi: Dünyaca tanınan kardiyolog için hastalar ve öğrenciler harekete geçti

Koşuyolu Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde görev yapan Prof. Dr. Cihangir Kaymaz’ın sözleşmesi yenilenmedi. Dünyaca tanınan k..
Milli servet göz göre göre hurdaya gitti! İstanbul’da bisiklet rezaleti patladı!
Gündem

Milli servet göz göre göre hurdaya gitti! İstanbul’da bisiklet rezaleti patladı!

İstanbul’da bisikletle ulaşımı teşvik etmek için büyük beklentilerle kurulan Akıllı Bisiklet Kiralama Sistemi’nin atıl hali ibretlik görüntü..
Batı Yaka’da kan donduran bilanço! İsrail saldırıyı bitirdiğini duyurdu
Gündem

Batı Yaka’da kan donduran bilanço! İsrail saldırıyı bitirdiğini duyurdu

İsrail ordusu, işgal altındaki Batı Yaka’nın kuzeyinde günlerdir sürdürdüğü kanlı baskın ve saldırılarının sona erdiğini açıkladı. Yapılan r..
Türkiye yeni güne faciayla uyandı! Yolcu otobüsü tıra çarptı: 7 ölü, 11 yaralı
Gündem

Türkiye yeni güne faciayla uyandı! Yolcu otobüsü tıra çarptı: 7 ölü, 11 yaralı

Türkiye yeni güne faciayla uyandı. Osmaniye’de yolcu otobüsünün tıra çarptığı kazada 7 kişi hayatını kaybetti, 11 kişi yaralandı. ..
Türkiye’nin kırmızı çizgisi Doha’dan dünyaya ilan edildi! Suriye masasında kritik uyarılar yapıldı
Gündem

Türkiye’nin kırmızı çizgisi Doha’dan dünyaya ilan edildi! Suriye masasında kritik uyarılar yapıldı

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, 23’üncü Doha Forumu kapsamında katıldığı “Newsmaker Interview” oturumunda Suriye, SDG ve Gazze başlıklarında d..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23