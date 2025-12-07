CHP Genel Merkezi de işin içinde! Manavgat'ta Şok İfşaat: Rüşvet Çarkı Deşifre Oldu!

Müşteki Zafer Süral, Manavgat Belediyesi davasında verdiği ifadede, "Örgütlü çalışıyorlar" diyerek yolsuzluk ve rüşvet düzeninin boyutlarını gözler önüne serdi. Ruhsat İçin 6 Milyon Lira Ödediğini, 70 Milyon Liralık İnşaatın Kendi Adamlarına Verdirildiğini Söyledi! Manavgat 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen kritik davanın dördüncü duruşmasında, müşteki Zafer Süral'ın beyanları gündeme bomba gibi düştü. CHP'li belediyelerdeki "kirli düzeni" ve "rüşvet çarkını" anlatan Süral, yetkililerin örgütlü bir şekilde hareket ettiğini ileri sürdü. Ruhsat almak için 6 milyon lira ödeme yaptığını iddia eden Süral, 70 milyon liralık bir inşaat projesinin ise belediyedeki bağlantılar aracılığıyla "kendi adamlarına" yönlendirildiğini belirtti. Bu çarpıcı ifadeler, Manavgat Belediyesi'ndeki yolsuzluk iddialarının derinliğini bir kez daha ortaya koydu.