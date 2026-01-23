CHP geldi geleli belasız gün yok! İETT otobüsü yine uçuşa geçti
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) yönetimindeki liyakatsizlik ve bakımsızlık, bugün sabah saatlerinde Arnavutköy’de neredeyse büyük bir faciaya yol açıyordu.
İslambey Mahallesi Kıbrıs Caddesi üzerinde seyir halindeki MK22 hatlı İETT otobüsü, iddialara göre fren sistemindeki büyük arıza nedeniyle kontrolden çıkarak yol kenarındaki ormanlık alana uçtu.
İçinde onlarca yolcunun bulunduğu aracın bir anda savrulmasıyla vatandaşlar büyük bir korku ve panik yaşarken, otobüsün şans eseri ağaçlara takılarak durması olası bir katliamın önüne geçti.
Kaza saat 07.00 sıralarında Arnavutköy'de İslambey Mahallesi Kıbrıs Caddesi'nde meydana geldi. İçinde yolcuların bulunduğu MK22 numaralı İETT otobüsü, iddiaya göre frenin boşalması sonucu kontrolden çıkarak ormanlık alana uçtu. Araçta bulunan yolcular büyük panik yaşarken, vatandaşlar araçtan kendi imkanlarıyla tahliye oldu. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada ölen ya da yaralanan olmazken, facianın eşiğinden dönüldü. Aracın olay yerinden kaldırılması için çalışma başlatıldı.
