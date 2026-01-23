  • İSTANBUL
SON DAKİKA
Gündem
4
Yeniakit Publisher
CHP geldi geleli belasız gün yok! İETT otobüsü yine uçuşa geçti
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

CHP geldi geleli belasız gün yok! İETT otobüsü yine uçuşa geçti

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) yönetimindeki liyakatsizlik ve bakımsızlık, bugün sabah saatlerinde Arnavutköy’de neredeyse büyük bir faciaya yol açıyordu.

#1
Foto - CHP geldi geleli belasız gün yok! İETT otobüsü yine uçuşa geçti

İslambey Mahallesi Kıbrıs Caddesi üzerinde seyir halindeki MK22 hatlı İETT otobüsü, iddialara göre fren sistemindeki büyük arıza nedeniyle kontrolden çıkarak yol kenarındaki ormanlık alana uçtu.

#2
Foto - CHP geldi geleli belasız gün yok! İETT otobüsü yine uçuşa geçti

İçinde onlarca yolcunun bulunduğu aracın bir anda savrulmasıyla vatandaşlar büyük bir korku ve panik yaşarken, otobüsün şans eseri ağaçlara takılarak durması olası bir katliamın önüne geçti.

#3
Foto - CHP geldi geleli belasız gün yok! İETT otobüsü yine uçuşa geçti

Kaza saat 07.00 sıralarında Arnavutköy'de İslambey Mahallesi Kıbrıs Caddesi'nde meydana geldi. İçinde yolcuların bulunduğu MK22 numaralı İETT otobüsü, iddiaya göre frenin boşalması sonucu kontrolden çıkarak ormanlık alana uçtu. Araçta bulunan yolcular büyük panik yaşarken, vatandaşlar araçtan kendi imkanlarıyla tahliye oldu. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada ölen ya da yaralanan olmazken, facianın eşiğinden dönüldü. Aracın olay yerinden kaldırılması için çalışma başlatıldı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

Vatandaş

Gözümüzün önünde, Ülkemizin kıt kanaat gelirleri chp denen organize hırsızlık ve arsız bir örgüt tarafindan talan ediliyor ,hepimiz vah vah la seyrediyoruz.bu nasil bir iştir günah günah alın atın bu hırsızları bir daha gün yüzü görmesin.
TÜM YORUMLARA GİT
