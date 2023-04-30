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CHP FETÖ’ye grup kurduruyor

2023-04-30 11:44:11
CHP FETÖ’ye grup kurduruyor

HDP destekli Altılı Masa’nın başta FETÖ'nün yargı ve emniyet yapısını oluşturan Sadullah Ergin ve İdris Naim Şahin’i aday göstererek Meclis’te FETÖ grubu oluşturma çabası büyük tepki çekti.

#1
Foto - CHP FETÖ’ye grup kurduruyor

CHP bir yandan Kanun Hükmünde Kararnamelerle (KHK) devletten ilişiği kesilen terör örgütü üyelerinin afla geri döneceği vaadini veriyor diğer yandan FETÖ ile bağlantılı kişileri Meclis’e taşıyor. İYİ Parti de listelerini darbeci bu yapıya açmış durumda.

#2
Foto - CHP FETÖ’ye grup kurduruyor

Ergenekon ve Balyoz kumpaslarının bakanları, Fethullah Gülen’in talimatıyla Ticaret ve Sanayi Odasının parasını Bank Asya’ya yatıran, “Cemaat mağdur” açıklaması yapan, “Kemalizm ırkçıdır” diyen, hatta Mustafa Kemal Atatürk'e meydan okuyan, görünürde Atatürkçü olan ama onunla problemi olan birçok isim CHP’nin milletvekili listelerinde yerini aldı. Geçmişte Cumhuriyet Halk Partisi ve seçmenine ağır hakaretler eden isimler 14 Mayıs seçimlerinde ön sıralardan milletvekili adayı yapıldı. İşte o isimlerden bazıları:

#3
Foto - CHP FETÖ’ye grup kurduruyor

SADULLAH ERGİN Eski Adalet Bakanı Sadullah Ergin, CHP listesinde, DEVA Partisi kontenjanından Ankara 1. Bölge 4. sıradan aday gösterildi. Tepkilerden çekinen Sadullah Ergin CHP’nin Ankara aday tanıtım toplantısına katılamadı. Kemal Kılıçdaroğlu, Adalet Bakanlığı yaptığı dönemde "Senden vekil olmaz" diyerek yerden yere vurduğu Sadullah Ergin'i kendi eliyle listeye yazıp vekil adayı yaptı. Kılıçdaroğlu Ergin'le ilgili, o dönem "Ali Dibo'cudan Adalet Bakanı olur mu? Sen uygar bir toplumda adalet bakanı değil, milletvekili olamazsın" demişti.

#4
Foto - CHP FETÖ’ye grup kurduruyor

#5
Foto - CHP FETÖ’ye grup kurduruyor

Sadullah Ergin, yargıdaki FETÖ’cü örgütlenmede ve örgütün devlet yapılanmasının kurumsallaşmasında kritik rol oynayan 12 Eylül 2010 Referandumunun mimarlarındandı. “Yargıdaki Fethullahçı” kadrolaşma Sadullah Ergin döneminde sistemleşti. 2013 yılında bakanlığı sona erdi. Ergin’in adı “Ali Dibo Olayı” olarak bilinen bir yolsuzluk hikayesine de karışmıştı. Hatay Milletvekili olduğu sırada Ergin’in yazılı olarak şehirdeki ihalelerde AK Partililerin kayırılması talimatını verdiği ortaya çıkmış, açılan soruşturma neticesinde tüm ihalelerde mevzuatlara aykırılık tespit edilmişti

#6
Foto - CHP FETÖ’ye grup kurduruyor

#7
Foto - CHP FETÖ’ye grup kurduruyor

Balyoz kumpası avukatlarından Şule Nazlıoğlu Erol: "Sadullah Ergin, CHP 1. bölgeden (Çankaya) aday gösterilmiş. Yazıklar olsun. Balyoz davası sırasında yaptıklarını unutmadık. Artık çantada keklik oylar yok. Çankaya'da oturan Balyoz mağdurlarına soruyorum! Bu adamın olduğu listeye oy verecek misiniz? Asla vermeyeceğim."

#8
Foto - CHP FETÖ’ye grup kurduruyor

Sözcü Yazarı Yılmaz Özdil: "Asrın iftirası Balyoz'u, Ergenekon'u unutan ahmak, unutturan vatan hainidir, Ali Dibo'yu listeye koymayın kardeşim, yapmayın…" Bizim TV Yayın Yönetmeni Şaban Sevinç: "İnanamıyorum. Sadullah Ergin Çankaya listesinde. CHP'nin kalesinde. Atatürk'ün Çankaya'sında."

#9
Foto - CHP FETÖ’ye grup kurduruyor

FETÖ'DEN HAPİS CEZASI ALDI, ADAY OLDU! CHP Yalova 1. sıra adayı ise, FETÖ'den yargılandığı davada hapis cezası alan ve hükmün açıklanması geri bırakılan eski Yalova Ticaret ve Sanayi Odası (YTSO) Başkanı Tahsin Becan oldu. Becan, YTSO'nun parasının Bank Asya'ya yatırılmasıyla ilgili Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından açılan soruşturma çerçevesinde 10 Mayıs 2017 tarihinde gözaltına alındı. Adli kontrolle serbest bırakılan Becan, "örgüte yardım etmek" suçundan 9 ay 10 gün hapis cezasına çarptırıldı. FETÖ’ye bilerek ve isteyerek yardım etmek suçundan hapis cezası alan Becan’ın dava soruşturmasında, teröristbaşı Fetullah Gülen'in, devletin paralel yapıya yönelik başlattığı operasyonlar sonrası FETÖ’nün ekonomik ayağının en önemli unsurlarından birisi olan Bank Asya'yı kurtarma çağrısı yapması üzerine, 2014 yılında Yalova Ticaret ve Sanayi Odası’nın hesabında bulunan 4 milyon 500 bin lirayı 32 gün vadeyle aynı bankaya yatırdığı ortaya çıkmıştı.

#10
Foto - CHP FETÖ’ye grup kurduruyor

CHP İZMİR 1. SIRA ADAYI:'KEMALİZM IRKÇIDIR' FETÖ'nün gazetesi Taraf yazarı Yüksel Taşkın İzmir'den 1. Bölge 1. sıradan aday oldu. "Kemalizm ırkçıdır" diyen Taşkın CHP'nin 2020'de Sosyal Politikalardan Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı görevine getirildi. Taşkın, 2008 yılında verdiği röportajda Kemalizmi "ırkçı" ve "dışlayıcı" sözleriyle hedef almıştı. Taşkın yazılarıyla, kaset skandalı ile siyasi genel başkanlığı bitirilen Deniz Baykal sonrası CHP'nin Kemal Kılıçdaroğlu ile birlikte geçirdiği dönüşümün mimarlarından birisi oldu. Taşkın, 2008 yılında verdiği bir röportaj da CHP'de yaşanacak dönüşümün ilk sinyallerini veriyordu: "Kemalizm baştan beri dışlayıcıdır. Kemalizm azınlıklarla ve farklı etnik kimliklerle bir arada yaşama meselesini çözememiştir. Azınlıkların Türkiye'den gitmesiyle vatan ve millet olunabileceği vurgusuna sahiptir. Kemalizm'in dışlayıcı bir etnik milliyetçiliğe ve ırkçılığa kayabilme potansiyeli var.”

#11
Foto - CHP FETÖ’ye grup kurduruyor

‘BİZİM TERCİHİMİZ GÜLEN CEMAATİ’ Taşkın, 2016 yılında FETÖ'nün devlet içerisine sızmış elemanları tarafından kalkışılan 15 Temmuz hain darbe girişiminden hemen önce yayınladığı "Fethullah Gülen Portresi" isimli makalede, devletin terör örgütü olarak ilan ettiği FETÖ'nün 'Gülen cemaati' olarak isimlendirilmesini savunmuştu.

#12
Foto - CHP FETÖ’ye grup kurduruyor

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