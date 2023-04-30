CHP FETÖ’ye grup kurduruyor

CHP İZMİR 1. SIRA ADAYI:'KEMALİZM IRKÇIDIR' FETÖ'nün gazetesi Taraf yazarı Yüksel Taşkın İzmir'den 1. Bölge 1. sıradan aday oldu. "Kemalizm ırkçıdır" diyen Taşkın CHP'nin 2020'de Sosyal Politikalardan Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı görevine getirildi. Taşkın, 2008 yılında verdiği röportajda Kemalizmi "ırkçı" ve "dışlayıcı" sözleriyle hedef almıştı. Taşkın yazılarıyla, kaset skandalı ile siyasi genel başkanlığı bitirilen Deniz Baykal sonrası CHP'nin Kemal Kılıçdaroğlu ile birlikte geçirdiği dönüşümün mimarlarından birisi oldu. Taşkın, 2008 yılında verdiği bir röportaj da CHP'de yaşanacak dönüşümün ilk sinyallerini veriyordu: "Kemalizm baştan beri dışlayıcıdır. Kemalizm azınlıklarla ve farklı etnik kimliklerle bir arada yaşama meselesini çözememiştir. Azınlıkların Türkiye'den gitmesiyle vatan ve millet olunabileceği vurgusuna sahiptir. Kemalizm'in dışlayıcı bir etnik milliyetçiliğe ve ırkçılığa kayabilme potansiyeli var.”