CHP FETÖ’ye grup kurduruyor

FETÖ'DEN HAPİS CEZASI ALDI, ADAY OLDU! CHP Yalova 1. sıra adayı ise, FETÖ'den yargılandığı davada hapis cezası alan ve hükmün açıklanması geri bırakılan eski Yalova Ticaret ve Sanayi Odası (YTSO) Başkanı Tahsin Becan oldu. Becan, YTSO'nun parasının Bank Asya'ya yatırılmasıyla ilgili Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından açılan soruşturma çerçevesinde 10 Mayıs 2017 tarihinde gözaltına alındı. Adli kontrolle serbest bırakılan Becan, "örgüte yardım etmek" suçundan 9 ay 10 gün hapis cezasına çarptırıldı. FETÖ’ye bilerek ve isteyerek yardım etmek suçundan hapis cezası alan Becan’ın dava soruşturmasında, teröristbaşı Fetullah Gülen'in, devletin paralel yapıya yönelik başlattığı operasyonlar sonrası FETÖ’nün ekonomik ayağının en önemli unsurlarından birisi olan Bank Asya'yı kurtarma çağrısı yapması üzerine, 2014 yılında Yalova Ticaret ve Sanayi Odası’nın hesabında bulunan 4 milyon 500 bin lirayı 32 gün vadeyle aynı bankaya yatırdığı ortaya çıkmıştı.