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CHP delege borsası! İmamoğlu kesenin ağzını açtı: Rüşvet çarkı 500 bin TL'den başlıyor

2023-09-26 08:09:48
CHP delege borsası! İmamoğlu kesenin ağzını açtı: Rüşvet çarkı 500 bin TL'den başlıyor

#1
Foto - CHP delege borsası! İmamoğlu kesenin ağzını açtı: Rüşvet çarkı 500 bin TL'den başlıyor

İstanbul'da CHP Bahçelievler İlçe Başkanı Özgür Çelik, İl Başkanlığına adaylığını açıkladıktan sonra yaptığı açıklamada, "Büyükşehir Belediye Başkanımızın adil, yeşil, yaratıcı İstanbul yürüyüşüne omuz vermek için adayım" ifadelerini kullandı. Özgür Çelik'in İl Başkanlığını garanti yapmak için Ekrem İmamoğlu da iddiaya göre kasayı açtı. Çelik'in açıklamasında, "Büyükşehir Belediye Başkanımızın adil, yeşil, yaratıcı İstanbul yürüyüşüne omuz vermek için adayım" ifadeleri dikkat çekti.

#2
Foto - CHP delege borsası! İmamoğlu kesenin ağzını açtı: Rüşvet çarkı 500 bin TL'den başlıyor

İl Başkanlığı yönetimini alarak güçlü olmak isteyen İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun ise ilçe teşkilatlarını Çelik'i desteklemesi için kasayı açtığı iddia edildi.

#3
Foto - CHP delege borsası! İmamoğlu kesenin ağzını açtı: Rüşvet çarkı 500 bin TL'den başlıyor

EN DÜŞÜK MİKTAR 500 BİN SABAH'ın ulaştığı bilgilere göre, Özgür Çelik'in il başkanlığını garanti olması için İddiaya göre, Bakırköy İlçe Başkanı Gizem Başaran Aslan'a eşi üzerinden 500 bin, Adalar İlçe Başkanı Ali Ercan Akpolat'a 500 bin lira, Kadıköy İlçe Başkanı Ali Narin'e 700 bin lira gönderildi.

#4
Foto - CHP delege borsası! İmamoğlu kesenin ağzını açtı: Rüşvet çarkı 500 bin TL'den başlıyor

Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat'ın talimatıyla da bir il delegesinin hesabına 50 bin lira gönderildi.

#5
Foto - CHP delege borsası! İmamoğlu kesenin ağzını açtı: Rüşvet çarkı 500 bin TL'den başlıyor

DELEGE İZGEZDİ'YE ANLATTI, PARTİ KARIŞTI Hesabına para gönderilen İl delegesi de Ataşehir Belediye Başkanı Battal İlgezdi'yi hesabına gelen paranın dekontunu gönderdi.

#6
Foto - CHP delege borsası! İmamoğlu kesenin ağzını açtı: Rüşvet çarkı 500 bin TL'den başlıyor

Delegeye parayı iade edip dekontu kendisine göndermesini isteyen İlgezdi iddiaya göre Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat'ı arayıp dekontların elinde olduğunu söyledi.

#7
Foto - CHP delege borsası! İmamoğlu kesenin ağzını açtı: Rüşvet çarkı 500 bin TL'den başlıyor

İMAMOĞLU'NUN HEDEFİ GENEL BAŞKANLIK CHP kaynakları, yapılan bütün bu yatırımların özellikle İstanbul İl Başkanlığı'nın da aralarında bulunduğu teşkilat seçimlerinin tamamlanmasının ardından Büyükşehir Belediye Başkanlığını kaybedeceğini düşünen Ekrem İmamoğlu'nun Özgür Özel'i adaylıktan çekip Genel Başkanlık için kendisinin adaylık planladığının işareti olduğunu kaydetti.

#8
Foto - CHP delege borsası! İmamoğlu kesenin ağzını açtı: Rüşvet çarkı 500 bin TL'den başlıyor

Öte yandan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun eski avukatı Mustafa Kemal Çiçek, sosyal medyada yaptığı paylaşımda; "Şu an itibari ile CHP İstanbul İl Kongresi öncesi delegelere verilen rakam 150-300 bin civarında seyrediyor!

#9
Foto - CHP delege borsası! İmamoğlu kesenin ağzını açtı: Rüşvet çarkı 500 bin TL'den başlıyor

8 Ekim'e doğru rakamın artma olasılığı çok yüksek! 4-5 Kasım'da yapılacak 38. Olağan Kurultay'da dönecek rakamları düşünün! Pekala, bu para kimin parası! Ben söyleyeyim milletin!" dedi.

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