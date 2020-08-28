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CHP bu kez şaşırttı! 'Yürüyen heykel' yaptılar

2020-08-28 19:24:49
CHP bu kez şaşırttı! 'Yürüyen heykel' yaptılar

CHP'li Maltepe Belediyesi, heykel belediyeciliğinde diğer CHP'li belediyelere fark attı.

#1
Foto - CHP heykel belediyeciliğinde ilerleme kaydetti.

CHP heykel belediyeciliğinde ilerleme kaydetti.

#2
Foto - CHP'li Ali Kılıç'ın başkanlığını yaptığı Maltepe Belediyesi, gerçekleştirdiği son icraatla diğer CHP'li belediyelere fark attı.

CHP'li Ali Kılıç'ın başkanlığını yaptığı Maltepe Belediyesi, gerçekleştirdiği son icraatla diğer CHP'li belediyelere fark attı.

#3
Foto - Kovid-19 nedeniyle insanların evde sıkıldığını düşünen CHP'li Maltepe Belediyesi, canlı heykel gösterileri başlattı.

Kovid-19 nedeniyle insanların evde sıkıldığını düşünen CHP'li Maltepe Belediyesi, canlı heykel gösterileri başlattı.

#4
Foto - 22 Ağustos'ta başlayan canlı heykel gösterileri, 27 Ağustos'a kadar devam etti.

22 Ağustos'ta başlayan canlı heykel gösterileri, 27 Ağustos'a kadar devam etti.

#5
Foto - Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç, Maltepe'de yapılan canlı heykel gösterisine ilişkin fotoğrafları Twitter hesabından böyle paylaşmıştı.

Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç, Maltepe'de yapılan canlı heykel gösterisine ilişkin fotoğrafları Twitter hesabından böyle paylaşmıştı.

#6
Foto - Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç, Maltepe'de yapılan canlı heykel gösterisine ilişkin fotoğrafları Twitter hesabından böyle paylaşmıştı.

Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç, Maltepe'de yapılan canlı heykel gösterisine ilişkin fotoğrafları Twitter hesabından böyle paylaşmıştı.

#7
Foto - İşte o kareler...

İşte o kareler...

#8
Foto - İşte o kareler...

İşte o kareler...

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