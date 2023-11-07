Chery'den büyük müjde geldi! Elini çabuk tutan ÖTV ödemeden alacak! Sadece sınırlı sayıda

Otomotiv yazarı Murat Tosun tarafından sosyal medyada paylaşılan kampanya milyonların dikkatini çekti. Chery markasının en sevilen modellerinden olan Omoda 5 ve Tiggo 7 Pro kampanyası otomotiv sektöründe gündeme ekonu oldu. Chery'de 2 farklı modelin Luxury ve Excellent paketlerinde 50 bin TL takas desteği ya da 100 bin TL 12 ay, 0 faiz imkanları sunulduğunun paylaşarak asıl bombayı duyurdu. Chery Omoda 5 ve Tiggo 7 Pro modellerinde, sınırlı sayıda olmak kaydıyla Comfort paketlerinde ÖTV muafiyet imkanı olduğunu duyurdu. Bu detayı duyanlar satın almak için sıraya giriyor.