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Otomotiv
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Chery'den büyük müjde geldi! Elini çabuk tutan ÖTV ödemeden alacak! Sadece sınırlı sayıda

2023-11-07 12:38:15
Chery'den büyük müjde geldi! Elini çabuk tutan ÖTV ödemeden alacak! Sadece sınırlı sayıda

Chery meraklılarına kaçırılmayacak fırsat duyuruldu. Elini çabuk tutan Özel Tüketim Vergisi'nden (ÖTV) muaf bir şekilde Chery sahibi oluyor. Sınırlı sayıda başlatılan kampanya detaylarını, ünlü otomotiv yazarı paylaştı. işte tüm detaylar... Chery'den az önce dev kampanya paylaşıldı. Ünlü otomotiv yazarının yaptığı paylaşımın ardından tüketiciler harekete geçti. Sınırlı sayıda başlatılan kampanya büyük ilgi görüyor. Chery'nin Omoda 5 ve Tiggo 7 Pro modellerinde ÖTV muaf imkanları paylaşıldı.

#1
Foto - Chery'den büyük müjde geldi! Elini çabuk tutan ÖTV ödemeden alacak! Sadece sınırlı sayıda

2023 yılının başlarında satışlara başlayan Chery, umduğundan fazla talep gördü. Milyonlarca tüketicinin ilgi duyduğu araçlar ülke gündeminde yer aldı. Yerli ve Milli otomobil TOGG'un ardından Çin'den gelen Chery günümüzde de ilgi görüyor. Ülkemize 2 farklı modeliyle gelen Chery, Omoda 5 ve Tiggo 7 Pro'yu tanıttı.

#2
Foto - Chery'den büyük müjde geldi! Elini çabuk tutan ÖTV ödemeden alacak! Sadece sınırlı sayıda

Türkiye'de asfaltlarda yer alan Chery modelleri için yeni bir kampanya duyuruldu. Ünlü otomotiv yazarı Murat Tosun tarafından paylaşılan bilgiler ise milyonları harekete geçirdi. Murat Tosun sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda, "CHERY KASIM KAMPANYASI" başlığını kullandı. Omoda 5 ve Tiggo 7 Pro modellerinde yeni bir kampanyayı tanıttı.

#3
Foto - Chery'den büyük müjde geldi! Elini çabuk tutan ÖTV ödemeden alacak! Sadece sınırlı sayıda

Otomotiv yazarı Murat Tosun tarafından sosyal medyada paylaşılan kampanya milyonların dikkatini çekti. Chery markasının en sevilen modellerinden olan Omoda 5 ve Tiggo 7 Pro kampanyası otomotiv sektöründe gündeme ekonu oldu. Chery'de 2 farklı modelin Luxury ve Excellent paketlerinde 50 bin TL takas desteği ya da 100 bin TL 12 ay, 0 faiz imkanları sunulduğunun paylaşarak asıl bombayı duyurdu. Chery Omoda 5 ve Tiggo 7 Pro modellerinde, sınırlı sayıda olmak kaydıyla Comfort paketlerinde ÖTV muafiyet imkanı olduğunu duyurdu. Bu detayı duyanlar satın almak için sıraya giriyor.

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