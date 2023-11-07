2023-11-07 12:38:15 Chery'den büyük müjde geldi! Elini çabuk tutan ÖTV ödemeden alacak! Sadece sınırlı sayıda
Chery meraklılarına kaçırılmayacak fırsat duyuruldu. Elini çabuk tutan Özel Tüketim Vergisi'nden (ÖTV) muaf bir şekilde Chery sahibi oluyor. Sınırlı sayıda başlatılan kampanya detaylarını, ünlü otomotiv yazarı paylaştı. işte tüm detaylar... Chery'den az önce dev kampanya paylaşıldı. Ünlü otomotiv yazarının yaptığı paylaşımın ardından tüketiciler harekete geçti. Sınırlı sayıda başlatılan kampanya büyük ilgi görüyor. Chery'nin Omoda 5 ve Tiggo 7 Pro modellerinde ÖTV muaf imkanları paylaşıldı.